Wieso sich das Gericht im Vergewaltigungsfall nun rechtfertigt

Basler Justiz Nach Urteil in Vergewaltigungsfall: So kam es dazu, dass sich nun gar das Gericht rechtfertigen muss Ein Basler Gerichtsurteil führt schweizweit zu einem Aufschrei der Empörung. Dabei geht es mehr um die Begründung der Richterin als um die mildere Strafe. Jetzt äussert sich das zuständige Appellationsgericht. Silvana Schreier 05.08.2021, 18.31 Uhr

Das Appellationsgericht fühlte sich am Donnerstag gezwungen, zur öffentlichen Diskussion zum Urteil Stellung zu beziehen. Daniel Nussbaumer

Zwei Männer, einer davon minderjährig, folgten im Februar 2020 nach einem gemeinsamen Ausgang einer Frau. Im Hauseingang an der Elsässerstrasse in Basel vergewaltigten sie die 33-Jährige. Nach der Tat flohen die gebürtigen Portugiesen zunächst ausser Land. Kurz darauf wurden sie in Haft genommen.

Der Fall beschäftigt seither die Basler Gerichte und die Öffentlichkeit. Fast eine Woche nach dem Urteil des Appellationsgerichts, der zweiten Instanz, fühlte sich dieses nun gezwungen, selbst an die Medien zu treten. Doch zuerst ein Schritt zurück.

Bereits wenige Monate nach der Tat befand das Basler Strafgericht den 32-jährigen Mann für schuldig in den Vorwürfen Vergewaltigung, versuchte Vergewaltigung und sexuelle Nötigung. Er wurde zu 4 Jahren und drei Monaten Haft sowie einem Landesverweis verurteilt. Er ist geständig, legte jedoch Berufung ein.

Der Ort des Geschehens: die Elsässerstrasse in Basel. Nicole Nars-Zimmer

Verhalten des Opfers als Grund

Damit gelangte der Fall ans Appellationsgericht. Dieses bestätigte vergangene Woche den Schuldspruch, reduzierte aber das Strafmass auf drei Jahre Haft, da der Beschuldigte nicht einschlägig vorbestraft sei. Die Hälfte der Haftzeit ist bedingt.

Liselotte Henz ist seit 2016 Richterin am Appellationsgericht Basel-Stadt. zvg

Seither sorgen zwei Sätze für Aufruhr, die Gerichtspräsidentin Liselotte Henz (FDP) in der mündlichen Urteilsbegründung sagte: Das Vergehen werde relativiert durch «die Signale, die das Opfer auf Männer aussendet». Henz meinte damit das «Verhalten im Club»; die Frau soll dort ungeschützten Geschlechtsverkehr auf einer Toilette gehabt haben. Und sie sagte über das Opfer: «Man muss feststellen, dass sie mit dem Feuer spielt.»

Hoffnung auf die Gesetzesrevision

Die Reaktionen liessen nicht auf sich warten. Zahlreiche Medien im In- und Ausland griffen den Fall auf, Aktivistinnen äusserten sich in den sozialen Medien, Politiker und Politikerinnen von links, aber auch Bürgerliche nahmen Stellung. Denn für sie ist die Bemerkung der Richterin mehr als das. Zwischen den Zeilen lesen sie: Die Frau trägt eine Mitverantwortung.

Der Bezug zur aktuellen Revision des Sexualstrafrechts war schnell gemacht: Es soll künftig eine «Nur Ja heisst Ja»-Lösung und eine neue Definition der Vergewaltigung geschaffen werden. Das Geschäft liegt noch bei der ständerätlichen Kommission für Rechtsfragen, soll aber demnächst zur Beratung in die nationalrätliche Kommission für Rechtsfragen kommen.

Forderungen an die Justiz werden laut

Auch die Betroffene wählte diese Woche den Gang an die Öffentlichkeit. Opferanwältin Miriam Riegger sagte:

«Meine Klientin ist zutiefst schockiert und kann es nicht fassen. Es ist für sie völlig unverständlich, wie ein Gericht, eine Richterin, also sogar eine Frau, so etwas sagen kann.»

Sie sorge sich um andere Frauen, die sich nun noch weniger trauen, eine Anzeige zu machen.

Agota Lavoyer, Leiterin der Opferberatungsstelle Solothurn, fordert eine Aufarbeitung des Gerichtsurteils: Richterinnen und Richter sollen künftig besser geschult werden für Fälle von sexueller Gewalt. Lavoyer engagiert sich seit Jahren für Gewaltbetroffene und die Prävention von häuslicher und sexualisierter Gewalt. Der Feministische Streik Basel geht gar einen Schritt weiter: «Wir fordern den sofortigen Rücktritt von Gerichtspräsidentin Liselotte Henz.»

Gericht spricht von «Missverständnissen»

Der Druck auf das Gericht stieg täglich. Nun hat das Kantonsgericht mit einer Medienmitteilung reagiert, ein ungewöhnlicher Vorgang. Christian Hoenen, Präsident des Appellationsgerichts und Vorsitzender der Abteilung Strafrecht, stellt sich hinter die Richterin, setzt aber doch zu einer verklausulierten Rechtfertigung an. Im Schreiben heisst es:

«Wenn geprüft wird, wie der Beschuldigte die Situation interpretiert hat, geht es lediglich darum, das Verschulden des Täters zu bemessen und nicht darum, das Opfer zu disqualifizieren.»

Für Hoenen ist dies jedoch nicht das einzige «Missverständnis», das im Nachgang zur Urteilseröffnung kursiere. So handle es sich nicht um ein Urteil der Gerichtspräsidentin, sondern sei von einem Dreiergericht getragen. «Das Gericht fällt sein Urteil vom 30. Juli 2021 nach dem geltenden Gesetz und nach seiner bisherigen Rechtsprechung sowie derjenigen des Bundesgerichts.»

Das Warten beginnt

Die Strafzumessung, die gegenüber dem Strafgericht milder ausgefallen ist, hat zur Folge, was die Kritikerinnen erneut auf die Palme bringt: Der Beschuldigte kommt in wenigen Tagen auf freien Fuss. Auch darauf reagiert das Gericht mit einer Erklärung: «Bei Freiheitsstrafen über zwei und bis zu drei Jahren ist zwingend der teilbedingte Vollzug zu gewähren.» Durch die Strafmilderung von über vier auf drei Jahre ist der unbedingte Strafanteil von 18 Monaten bereits das gesetzliche Maximum. Diese Zeit ist abgelaufen, da der Täter seit der Verhaftung in Untersuchungs- respektive Sicherheitshaft gewesen ist.

Für die Details, weshalb das Gericht im vorliegenden Fall zu einem milderen Urteil als die Vorinstanz gekommen ist, müssen sämtliche Parteien sowie die Öffentlichkeit auf die schriftliche Begründung warten. Unterdessen wird der 32-Jährige in wenigen Tagen in die Freiheit entlassen. Er hat seine teilbedingte Strafe abgesessen. Welche Strafe den 17-jährigen Mittäter erwartet, wird sich ebenfalls erst weisen. Sein Fall wird demnächst vom Jugendstrafgericht beurteilt.