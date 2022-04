Basel: Nächster abrupter Abgang bei der Basler Kantonalbank

Basler Kantonalbank Erneut ein abrupter Abgang bei der Bank Cler Mariateresa Vacalli, CEO der Bank Cler, wirft nach gut zweieinhalb Jahren das Handtuch. Der neue Verwaltungsratsjob bei der Post AG reicht als Erklärung nicht. Christian Mensch 08.04.2022, 05.00 Uhr

Mariateresa Vacalli kam als Digitalchefin und geht als Chefin der Bank Cler. Archiv TBM

Mariateresa Vacalli, Chefin der Bank Cler, verlässt die Tochterfirma der Basler Kantonalbank (BKB) spätestens per 3. Mai – also praktisch per sofort. Dies kommunizierte die BKB in einer improvisierten Medienmitteilung am Mittwochabend.

Anfang Mai wird Vacalli nämlich in den Verwaltungsrat der Post gewählt. Der Bundesrat hat dieser Personalie an seiner Sitzung vom Mittwoch zugestimmt. Vacalli müsste für ihren Post-Job ihre BKB-Stelle weder aus zeitlichen noch aus rechtlichen Gründen aufgeben. Doch ihre Zeit in Basel ist offensichtlich abgelaufen.

Ein Abgang in einer Reihe von Abgängen

Gefördert wurde Vacalli vom Bankratspräsidenten Adrian Bult, um die Digitalisierung des Finanzinstituts voranzutreiben. Im September 2019 setzte er sie an die Spitze der Bank Cler, nachdem sich deren Führung einer strategischen Neuausrichtung verweigert hatte.

Vacallis Handlungsspielraum war jedoch so bescheiden wie der erkennbare Erfolg. Immerhin durfte sie weiterhin das Projekt Keen Innovation betreuen. Dieses vom BKB-Konzern mit Millionenaufwand betriebene Digital-Lab wurde allerdings auf Ende 2021 stillschweigend liquidiert.

Mit Vacalli demissioniert die letzte Apologetin von Keen. ­Anfang Februar verliess bereits das Konzernleitungsmitglied Michael Eisenrauch das Unternehmen per sofort und der Keen-Geschäftsführer Thomas Leber wurde gleich mit aus dem Handelsregister gestrichen.

Von Bults Digitalequipe ist damit nur noch er selbst an Bord. Seine Amtszeit endet am 1. April 2025.