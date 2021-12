Basler Krimiserie Corinna Glaus: «Je grösser eine Rolle, desto differenzierter und mutiger darf man beim Casting sein» Im zweiten Teil der bz-Serie zum Basler SRF-Krimi erzählt die Besetzerin Corinna Glaus, wie sie den Figuren Leben einhaucht, indem sie die passenden Darstellerinnen und Darsteller für sie findet. Interview: Stefan Strittmatter Jetzt kommentieren 15.12.2021, 05.00 Uhr

Corinna Glaus mit ihrem Team aus Nora Leibundgut (links) und Mirjam Schilliger (rechts). zvg / Ramon Königshausen

Im ersten Teil unserer Serie im Vorfeld zum neuen Basler SRF-Krimi haben wir die Entstehung des Drehbuches begleitet. Wenn es in einem nächsten Schritt darum geht, den Figuren Leben einzuhauchen, kommt der Casterin Corinna Glaus und ihrem Team eine entscheidende Rolle zu. Die 64-jährige Zürcherin leitet seit 24 Jahren ihr eigenes Castingbüro und erzählt von Berner George Clooneys, der Jagd nach Jungtalenten und den Tücken des Dialekts.

Sehen Sie sich eher als Partnervermittlung oder als Detektivbüro?

Corinna Glaus: Ich finde beides schön. Natürlich bin ich am Ende eine Partnervermittlung, aber bis ich so weit komme, bin ich sehr detektivisch unterwegs.

Können Sie das am Beispiel von Roeland Wiesnekker erklären, der im neuen SRF-Krimi den Ermittler Leo Brand spielt?

Vom Drehbuch her war diese Rolle relativ klar beschrieben, auch äusserlich. Gleichzeitig ist es in meinem Job extrem lustvoll, breiter zu überlegen. Dann stelle ich mir vor, dass diese Figur nicht klein und dick, sondern gross und dünn wäre oder stets gechillt statt oft gestresst. Irgendwann sind wir dann bei fünf sehr verschiedenen Schauspielern gelandet, die in Frage gekommen wären für diese Hauptrolle. Mit denen haben wir gearbeitet, bis sich herausgestellt hat, dass Roeland der eine Mensch ist, der alle Fähigkeiten dieses liebevollen Losers und neugierigen Detektivs in sich vereint.

Ihr Job ist also zweigeteilt: zuerst Suchen, dann Ausprobieren. Was nimmt mehr Zeit in Anspruch?

Bei einer Rolle wie dieser, wo man von gestandenen Schauspielern ausgeht, läuft die Suche etwas schneller ab, da sie durch ihre Karriere und Filme bereits bekannt sind. Aber in jedem Fall ist die Suche, bis man die Favoriten zusammen hat, der längere Prozess. Denn das ist oft auch der Findungsprozess einer Figur.

Das heisst, das Drehbuch ist kein scharf gezeichneter Steckbrief?

Genau. Oft fehlen äusserliche Angaben komplett. Dann bekommt man ein Bild von einer Figur über deren Ticks und Probleme. Diese Charakterzüge zeichnen einen Menschen ja meist mehr aus als eine auffällige Nase oder ein spezieller Blick.

Laufen Sie dann nicht Gefahr, die einzelnen Rollen mit Stereotypen zu besetzen? Der Bankräuber ist immer schlecht rasiert, die Heldin stets schön?

Das ist häufig so bei Darstellern, die eine sehr prägnante Physiognomie und Ausstrahlung haben.

Wiesnekker etwa war auch schon in ähnlichen Rollen zu sehen …

Er hat in Deutschland viele verschiedene Figuren gespielt. In der Schweiz dagegen sieht man ihn tatsächlich oft in ähnlichen Rollen. Man kann diese Muster wie gesagt auch bewusst brechen, aber manchmal ist ein optisch passender Darsteller dennoch der richtige.

Man will das Publikum nicht zu sehr verwirren?

Das hängt am Ende enorm von der Grösse der Rolle ab: Je grösser, desto differenzierter und mutiger darf man beim Casting sein. Vor allem bei Nebenrollen aber greift man der schnellen Lesbarkeit wegen gerne mal auf ein typisches Gesicht zurück.

Das alles bedingt, dass Sie schon früh im Prozess das Drehbuch gelesen haben.

Oh ja! Von der ersten bis zur letzten Seite, und das mehrfach. Ich suche nach den kleinen Eigenheiten, die in mir ein Bild erzeugen. Wenn beispielsweise eine Figur jede Zigarette nach nur zwei Zügen wegwirft, dann sagt das viel über sie aus.

Gibt es auch Fälle, wo die Autorinnen und Autoren mit einer ganz spezifischen Vorstellung an Sie gelangen? Im Sinne von: Such uns den Berner George Clooney?

Ja, das habe ich konkret schon so gehört. Man darf das aber nicht überbewerten: Viele Drehbuchautoren haben beim Schreiben eine solche Vorstellung; das heisst dann aber nicht, dass sie davon nicht auch abweichen können. Das sind dann eher Platzhalter einer Vision.

Eine Vision, die Sie beim Casting zum Leben erwecken müssen?

Die Geschichte ist nach dem Schreiben nicht fertig. Danach kommt die nächste Phase, in der das Drehbuch von Menschen belebt wird. Und dann findet man Schauspielerinnen, die einer Figur genau das geben, was sie braucht, ohne dann im Speziellen so auszusehen wie das Vorbild. Man muss da aber auch pragmatisch sein: Wir haben ja nicht endlos viele George Clooneys im Berner Oberland.

Wer hat das letzte Wort beim Besetzen von Rollen?

Schlussendlich die Produktionsfirma, denen der Film gehört – hier also SRF -, und dann die ausführenden Produzenten und die Regie. Aber idealerweise ist bei meinen Vorschlägen jemand dabei, für den oder die sich alle gleichermassen begeistern können.

Casten Sie auch Leichen?

Wenn, dann nur, solange sie noch leben. Wenn aber jemand mit einem Tuch im Gesicht aus dem Bild gekarrt wird, ist das jemand, der keinen Castingprozess durchlaufen hat. Man darf nur nicht blinzeln. Und keine Platzangst haben, wenn man in einen Sarg gelegt wird.

Eine wichtige Anforderung bei Sprechrollen ist der Dialekt. Von den bislang bekannten Darstellerinnen und Darstellern der neuen Krimi-Reihe stammt niemand aus dem Raum Basel …

Es gibt in Basel sehr viele grossartige Darsteller, wir haben über 20 Basler Schauspielerinnen und Schauspieler besetzt – auch bei den grösseren Rollen haben wir lange versucht, eine Baslerin oder einen Basler zu platzieren. Wobei da schon vom Buch her einige nicht Basler sind. Aber es sollte nicht sein. Die Figur muss passen, und natürlich müssen die Darsteller auch Zeit haben.

Wie löst man so ein Problem?

Für die Hauptrolle wurde die Figur nach meinem letzten Wissensstand von einem Basler zu einem Exil-Zürcher umgeschrieben, der seit 20 Jahren in der Region lebt und arbeitet. Aber ich bin da auch nicht sicher, ob sich das nach dem Casting nochmals geändert hat im Drehbuch.

Das heisst, die Sprache ist nicht das Entscheidende beim Casting?

Das ist immer wieder ein Thema. Beim Spielfilm «Die göttliche Ordnung» von Petra Volpe, der in den Siebzigerjahren in der Ostschweiz auf dem Land spielt, hatten wir dieses Problem. Da hätten alle «appenzellern» müssen, aber es gab schlicht nicht genug Darsteller. Also haben wir mit einem Sprachcoach einen Dialekt kreiert, in dem sich alle Schauspielerinnen gleichermassen wohlfühlten. Die Gemeinsamkeit der Sprache war da wichtiger als die Dialekttreue.

Und im Basler Krimi?

Da verhält es sich anders. Wir sind in der Jetztzeit in einem städtischen Raum. Da haben wir ohnehin eine sprachliche Durchmischung. Wenn eine Figur Basler Wurzeln hat, haben wir entweder eine Baslerin genommen oder der Darsteller musste den Dialekt lernen. Das wird vielleicht dem einen oder anderen Puristen aufstossen.

Weil es nie perfekt geht, wie die Reaktionen auf «Wilder» zeigten? Darin musste eine Baslerin Berndeutsch reden, was nicht allen passte.

Dialekte und Sprachen zu lernen, ist Teil des Schauspielerberufs. Da gibt es ja auch soziale Varianten: Ein Basler aus dem Daig redet anders als einer von der Gasse. Je nach Projekt und Zeit wird das halt gründlicher angepackt. Aber im Grunde ist das dasselbe, wie wenn jemand einen Tennisstar spielt: Da muss diese Person auch zumindest passabel Tennis spielen können oder es eben lernen.

Kann man sich da im Perfektionismus verlieren?

Auf jeden Fall. Man darf nicht zu puritanisch sein. Am Ende macht es keinen Sinn, wenn eine Darstellerin zwar einen fremden Dialekt perfekt spricht, sich dafür aber so konzentrieren muss, dass sie nicht mehr in die Rolle hineinfindet. Wenn man sieht, dass jemandem eine Sprache quer im Mund liegt, dann ist das auch nicht das Ziel der Übung.

Zurück zu Ihrer Detektivarbeit: Gehen Sie auch auf Jagd nach Jungtalenten?

Das ist ein wichtiger Teil meines Jobs. Ich schaue mir ganz viel an, so auch beim Jungen Theater Basel. Und wenn mir jemand auffällt, dann notiere ich mir das und melde mich später, wenn ich eine Rolle habe. Da finde ich immer tolle Talente.

Entdecken Sie auch Darstellerinnen oder Darsteller auf der Strasse, oder ist das ein Hollywood-Mythos?

Letzteres, absolut! So etwas geht nur für Werbung oder Fotos. Nur weil jemand auf der Strasse perfekt in ein Suchmuster passt, heisst das noch lange nicht, dass er oder sie dann auch vor der Kamera funktioniert. Schauspieltalent sieht man halt nicht einfach so.

Sondern?

Ich mache zuweilen auch Laiencastings, aber da bleiben dann von 100 Personen noch zehn übrig. Und ob von denen dann jemand bis in die letzte Runde kommt, ist nicht klar. Das ist eine sehr langwierige Arbeit.

Bei der Sie aber auch viel Macht haben. Hat man schon einmal versucht, Sie zu bestechen?

Nein, das ist wohl nicht sehr schweizerisch. Aber es gehört zum Job der Darsteller, sich immer im Gespräch zu halten und auf sich aufmerksam zu machen. Die einen machen das professionell mit regelmässig neuen Dossiers und Einladungen zu Stücken, wo sie spielen. Andere versuchen es mit Jammern am Telefon, oder sie werden verbal etwas forsch. Aber ich habe für alle Verständnis, denn es ist ein harter Job mit enorm grosser Konkurrenz. Dennoch: Ich halte mich für unbestechbar. Zudem brauche ich ja auch immer das Okay der Regie, ich kann also keine unpassenden Darsteller besetzen.

Gab es Fälle, wo Sie eine Besetzung im Nachhinein bereut haben?

Das kann passieren, es ist ja immer ein Gepokere. Es kann sein, dass jemand beim Dreh den Knopf nicht aufmacht und das Potenzial aus den Castings nicht erreicht.

Dann hoffen wir, dass Ihnen das beim Basler Krimi nicht passiert.

In diesem Fall habe ich keinerlei Befürchtungen.

Neue Basler Krimiserie Im Frühjahr 2022 beginnen in Basel die Dreharbeiten für eine neue Krimiserie. In Zusammenarbeit mit SRF wirft die bz in loser Folge schon jetzt einen Blick hinter die Kulissen. In der nächsten Folge erzählt Sonja Levy, wie man geeignete Statisten findet. (bz)

