Basler Krimiserie Drehbuchautorin Simone Schmid: «Das war teils unglaublich blutrünstig!» Im Auftakt zur neuen bz-Serie erzählt Drehbuchautorin Simone Schmid, wie während der Arbeit am neuen Basler Krimi die Fetzen flogen. Interview: Hannes Nüsseler Jetzt kommentieren 01.12.2021, 05.00 Uhr

Simone Schmid (vorne mit Ehemann Francesco Rizzi) schreibt gemeinsam mit André Küttel und Christine Brand das Drehbuch zur neuen Krimiserie. zvg/Valentin Hehli

Simone Schmid ist in der Region Basel aufgewachsen und hat acht Jahre als Journalistin gearbeitet. Nach einer Drehbuchwerkstatt in München und Zürich war Schmid bei drei Staffeln Co-Autorin der Schweizer Krimiserie «Der Bestatter», 2019 erschien ihr erster Kinofilm «Zwingli». Für die neue, noch unbenannte Krimiserie schreibt sie unter anderem mit ihrem Ehemann Francesco Rizzi das Drehbuch.

Sind Sie Serientäterin aus Überzeugung oder hat es sich einfach so ergeben?

Simone Schmid: Ich bin eine echte Serientäterin. Seit ich für den «Bestatter» eine Folge schreiben durfte, bin ich davon angefixt. Als ich den Writers’ Room von SRF betrat, fühlte ich mich sofort wohl: Diese crazy Diskussionen, wie man wen und aus welchen Motiven umbringen kann – das war teils unglaublich blutrünstig!

Ist Ihre Serie denn auch so beschwingt wie der «Bestatter»? Oder wird sie «Wilder»?

Was Aufbau und Tonalität betrifft, geht die Krimikomödie eher in Richtung «Bestatter». Obwohl wir den Detektivberuf durchaus ernst nehmen: Nicht jeder unserer Fälle ist ein Mordfall, das hätten wir selbst unrealistisch und langweilig gefunden.

Wie sind Sie auf die Idee einer Akademie für angehende Detektive gekommen?

Als Journalistin bei der «NZZ am Sonntag» bin ich jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit an einer Detektivschule vorbeigefahren. Darüber wollte ich unbedingt eine Reportage schreiben. Als SRF den Serienwettbewerb für die «Bestatter»-Nachfolge ausschrieb, habe ich mich daran erinnert. Ich mag eigentlich keine Wettbewerbe, ich bin eine schlechte Verliererin. Aber ich habe meine Idee für einen Krimi um eine solche Schule zum Glück doch eingereicht.

Roeland Wiesnekker aus «Lüthi und Blanc» spielt den Leiter der Detektivschule. Braucht er einen Sprachcoach fürs Baseldytsch?

Nein. Der Charakter hat sich im Laufe der Entwicklung sehr verändert. Wir haben aus der Figur schlussendlich einen Zürcher gemacht, der wegen der Liebe nach Basel gezogen ist. Das eröffnet uns nochmals neue Spielmöglichkeiten, und für Wiesnekker brauchen wir keinen Dialektcoach.

Und weshalb kommt die Serie nach Basel? Wegen der Kriminalitätsstatistik?

Sicher nicht! (lacht). Ich habe mir einerseits überlegt, in welchen Städten SRF zuletzt Krimis produziert hat, und um Basel war es lange Zeit still. Andererseits wollte ich eine vielseitige, visuell sinnliche Stadt mit unterschiedlichen Milieus zeigen. Und da bietet Basel auf engem Raum enorm viel, auch internationale Themen. Das war für uns sehr wichtig, weil wir mit jeder Folge eine abgeschlossene Geschichte erzählen. Ausserdem stamme ich ja selber aus der Region: Ich habe zehn Jahre in Reinach gelebt, meine ganze Teenagerzeit, und fühle mich als Baslerin – auch wenn man es nicht mehr hört.

Simone Schmid. zVg / Valentin Hehli

Sie arbeiten in Zürich und dem Tessin. Sind Sie genug nah dran am Basler Geschehen?

Tatsächlich musste ich die Stadt ein Stück weit neu entdecken und sie mir mit dem Velo erfahren. Ich glaubte mich auszukennen, aber nach 20 Jahren anderswo ist das eine Illusion. Ich habe mir sogar ein Wörterbuch für Baseldeutsch gekauft und darin ein Stück meiner Kindheit wiederentdeckt.

Besteht die Gefahr, Klischees aufzuwärmen?

Wir hoffen natürlich, dass wir unsere Geschichten überraschend erzählen können, auch wenn darin mal typische Basler Themen und Schauplätze vorkommen.

Zum Beispiel der Basler Hafen als Standort für die Detektivschule. Reizt das nahe Ausland?

Ich persönlich finde den Hafen einfach cool. Er ist lebendig, modern. Wenn die Serie dadurch ein internationales Flair erhält, umso besser.

Hat Netflix schon Interesse an der Serie bekundet?

Darüber müssen die Produzenten Auskunft geben! (lacht)

Womit fängt die Entwicklung eines Drehbuches an?

Mit den Figuren. Im jetzigen Drehbuch sind es eher Underdogs, die immer wieder in schwierige Situationen geraten. Wir haben ein möglichst vielfältiges Ensemble gewählt mit unterschiedlichen Temperamenten, Altersklassen und sozialen Hintergründen, um ein breites Publikum anzusprechen. Ausserdem schafft Kontrast Spannung. Beim Drehbuchschreiben geht es immer um Konflikte!

Auch mit den Mitautorinnen und -autoren?

Es braucht Reibungen, das ist wichtig. Unsere Regel war, dass bei der Arbeit die Fetzen fliegen dürfen. Aber beim Feierabendbier sind solche Meinungsverschiedenheiten wieder vergessen. Das hat gut funktioniert.

Und wann ist ein Drehbuch für Sie fertig?

Eigentlich nie, ich bin selten ganz zufrieden. Aber wenn ich an einer Leseprobe mit den Schauspielerinnen und Schauspielern teilnehme und merke, dass die Dialoge sitzen, macht das grosse Freude.

Ist die nächste Staffel schon in Vorbereitung?

Ja, doch zuerst brauche ich eine kleine Pause. Seit zweieinhalb Jahren sind wir ununterbrochen an diesem Projekt dran – so alt ist auch mein Sohn! Ich möchte den Dreh jetzt geniessen können, am liebsten wäre ich jeden Tag auf dem Set.

Für einen Cameo-Auftritt?

Vielleicht laufe ich mit meiner Familie kurz durchs Bild – wir wollen uns nicht aufdrängen. Im «Bestatter» habe ich mal eine Polizistin gespielt. Das war lustig, niemand auf dem Set hat mich in der Uniform erkannt.

