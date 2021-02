Basler Pathologe Mit oder an Corona ist nicht wesentlich: «Allen verstorbenen Patienten hat das Virus Lebenszeit gestohlen» Für Alexandar Tzankov vom Universitätsspital Basel ist die Differenzierung nicht zielführend, ob jemand mit dem Coronavirus oder am Coronavirus starb. Silvana Schreier 03.02.2021, 05.00 Uhr

Alexandar Tzankov obduziert in der Pathologie des Basler Unispitals Patientinnen und Patienten, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben sind. Symbolbild: Keystone

In den vergangenen Januarwochen verstarben im Riehener Alters- und Pflegeheim Wendelin sieben Bewohnende – sie alle wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Laut «Telebasel» waren sechs davon bereits mit einer ersten Dosis gegen das Virus geimpft.

Das Basler Gesundheitsdepartement betont, die Todesfälle stünden in keinem Zusammenhang mit den Impfungen. Sie zeigen jedoch klar, dass nach der ersten Dosis noch kein genügender Impfschutz vorhanden ist. «Das Immunsystem benötigt einige Tage Zeit, um sich aufzubauen. Vor allem in den ersten zwei Wochen nach der Impfung ist man noch nicht umfassend geschützt, wie Berichte zeigen. Die volle Wirkung entfaltet der Impfstoff erst etwa eine Woche nach der zweiten Impfdosis», schreibt Anne Tschudin, Sprecherin des Gesundheitsdepartements auf Anfrage.

«Mit» oder «an»? Die Frage spaltet die Geister

Rainer Herold, Leiter des Alters- und Pflegeheims Wendelin in Riehen, sagt derweil zur «Basler Zeitung»: «Die Betroffenen starben nicht an, sondern mit dem Coronavirus.» Sie seien zwischen 80 und 96 Jahre alt gewesen und hätten an Grunderkrankungen gelitten.

Diese Differenzierung zwischen «mit» und «an» hält der Pathologe Alexandar Tzankov für «nicht sehr zielführend»:

«Allen Patienten, die wir hier obduziert haben, hat das Coronavirus Lebenszeit gestohlen. Mal waren es mehrere Jahrzehnte, mal Jahre, mal einige Monate.»

Tzankov untersucht in der Pathologie des Basler Universitätsspitals Personen, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben sind.

«Virus schädigt Hirn und Herz beträchtlich»

Alexandar Tzankov publizierte im Mai 2020 eine Studie, die weltweit Anklang fand. zvg

In den vergangenen Wochen – während der sogenannten zweiten Coronawelle – haben Tzankov und sein Team vermehrt etwas jüngere Patienten mit wenigen Risikofaktoren obduziert, die unmittelbar oder einige Zeit nach einer Corona-Erkrankung verstarben. Dabei habe sich gezeigt: «Das Virus schädigt auch das Gehirn und insbesondere das Herz beträchtlich, obwohl dies Nebenschauplätze der primären Lungenkrankheit sind.» Nicht selten käme es zu plötzlichem Herzversagen – auch Monate nach der Corona-Erkrankung.

Das jüngste Corona-Opfer, das Tzankov untersuchte, sei rund 40 Jahre alt und leicht übergewichtig gewesen. «Durch das Übergewicht erfüllte die Person einen Risikofaktor. Aber ohne das Coronavirus hätte sie sicher weitere 35 Jahre gelebt.» Der Pathologe sagt, in gut der Hälfte der von ihm untersuchten Fälle sei der kausale Zusammenhang zwischen Infektion und Tod eindeutig. «Das heisst, einzig und alleine hat Covid-19 in diesen Fällen zum Tod geführt.» Immer noch stark sei der Zusammenhang in einem weiteren Drittel der Fälle, das Coronavirus sei also massgeblich an der Kausalität des Todes beteiligt gewesen. Tzankov:

«Wir sehen gewisse Muster, die sich wiederholen.»

Auf die Frage, ob mehr Obduktionen beim Verstehen der Covid-19-Erkrankung helfen könnten, sagt Tzankov: «Wichtig ist, dass an vielen Orten in kleinerer oder grösserer Anzahl Autopsien von verstorbenen Patienten gemacht werden. So können einseitige Fehlinterpretationen vermieden und Erkenntnisse breiter abgestützt werden.»

Am Unispital in Basel führt er die Untersuchungen im Wechsel mit einem Kollegen durch. Aufgrund der Gefahr einer möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus besteht das ärztliche Team laut Tzankov nur aus ihnen beiden. «Wir sind dankbar, dass unsere klinischen Kollegen unermüdlich um Erlaubnis der Durchführung von Autopsien bei den Angehörigen insbesondere der jüngeren Verstorbenen und solchen mit ungewöhnlichen Krankheits- oder Behandlungsgeschichten ansuchen. Und dass die Angehörigen auch in solch schwierigen Momenten diese verständnisvoll auch erteilen.» Denn nur so könnten wichtige neue Einsichten bezüglich dieser Erkrankung gewonnen werden.

Studien wurden weltweit fast 2000 Mal zitiert

Im Mai 2020 publizierte Tzankov nach mehreren Autopsien eine erste Studie: «Die Erkrankung spielt sich in den kleinsten Gefässen in der Lunge und in anderen Organen ab. Können diese Gefässe nicht mehr ordentlich funktionieren, entstehen Gerinnsel», erklärte er damals zu dieser Zeitung. Seither gehöre es zur Standardbehandlung von Coronarisikopatienten, Blutverdünnungsmedikamente zu verabreichen. Tzankovs Studien wurden denn auch weltweit annähernd 2000 Mal zitiert.