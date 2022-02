Thomy-Areal in Basel: Sieht Nestlé vom Abbruch ab?

Basler Stadtentwicklung Teilabbruch auf dem Thomy-Areal verzögert sich massiv Eigentlich wollte Eigentümerin Nestlé in zwei Monaten mit dem Abbruch beginnen, um den Weg frei für eine neue Käuferschaft zu machen. Damit kann nun frühestens im Spätsommer begonnen werden - wenn überhaupt. Ein Mitbieter wittert nun Morgenluft. Rahel Empl Jetzt kommentieren 24.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das zum Verkauf stehende Areal (rechts) grenzt direkt an ein Wohnquartier. Nicole Nars-Zimmer

Um eine Fläche von 10225 Quadratmetern geht es. Das sind rund anderthalb Fussballfelder. So gross ist die Hälfte der Parzelle 2870, Sektion 7, gelegen im Norden der Stadt, am äusseren Rand des Klybeck unweit der Erlenmatt. Dort befindet sich das Fabrikareal des Senf- und Mayonnaiseherstellers Thomy, einer Tochter von Nestlé. Diese Hälfte will der Lebensmittelkonzern bekanntermassen verkaufen, weil er ausser dem Senf alle Produktionen vor zwei Jahren ins Ausland ausgelagert hat. Auf dieser Fläche soll Neues entstehen, so stellte sich Nestlé das vor einem Jahr in einem Investment Memorandum für potenzielle Bieter vor, das dieser Zeitung vorliegt.

Drei Entwicklungsszenarien mit Wohn- und Bürokomplexen – inklusive der Bau eines Hochhauses – werden darin vorgeschlagen, die allesamt einen Abbruch der sich auf der Parzellenhälfte befindenden Industriegebäude vorsehen. Gemäss dem Dokument sollte bereits Ende April 2022 damit begonnen werden. Bis September 2022 sollte die Abparzellierung des Areals abgeschlossen sein, sodass es definitiv an eine Käuferschaft überschrieben werden kann. Die Handänderung sah Nestlé für Januar 2023 vor.

Das kann der Konzern nun vergessen. Eine Sprecherin bestätigt auf Anfrage:

«Der gesamte Prozess dauert etwas länger als ursprünglich geplant.»

Der Grund: Anwohner des Eimeldingerwegs, der an das Areal grenzt, haben ihre abgewiesenen Einsprachen gegen das Abbruchgesuch von Nestlé an die Baurekurskommission weitergezogen. Ein Entscheid dieser Kommission sei frühestens im Sommer zu erwarten, sagt Grossrätin Michelle Lachenmeier (Grüne), die sich politisch gegen die Pläne von Nestlé engagiert und auch zu den Rekurrenten gehört. Ihr Anliegen in eine Frage gekleidet: Warum abreissen, wenn aus der bestehenden, allenfalls schützenswerten Bausubstanz ein auf Nachhaltigkeit und dem sozialen Gedanken beruhenden Zentrum fürs Homburgquartier entstehen könnte?

Unverständnis gegenüber Vorgehen von Nestlé

Der Basler Architekt Lukas Gruntz befasst sich in einem am Dienstag veröffentlichten Essay auf architekturbasel.ch ebenfalls mit dem Projekt. In Anbetracht der Klimakrise sei das Vorgehen Nestlés unverständlich: «Haben wir inzwischen nicht gelernt, dass Abbrüche möglichst vermieden werden sollten?» Er frage sich, ob die sinnvollen Alternativen von Nestlé tatsächlich und eingehend geprüft worden seien.

Diesen Eindruck machte der Konzern bis dato nicht. Sowohl die auf städtische Transformationsprozesse spezialisierte Firma Denkstatt, die unter anderem bei der Umnutzung des Gundeldingerfeld involviert war, als auch der Kanton beteiligten sich am angesprochenen Bieterverfahren im vergangenen Frühling. Trotz der Angabe Nestlés, es handle sich um einen zweistufigen Prozess, haben sie nie etwas vom Verkäufer gehört. Man hätte Interesse am Kauf gehabt und dies intensiv geprüft, sagte Stadtentwickler Lukas Ott unlängst gegenüber dem Regionaljournal Basel, jedoch nun gerüchteweise zur Kenntnis nehmen müssen, dass eine andere Partei ein attraktiveres Angebot auf den Tisch gelegt hätte.

Dieses Gerücht hat auch Pascal Biedermann von der Denkstatt erreicht. Man habe sich vor allem darüber geärgert, nie die Möglichkeit erhalten zu haben, das eigene Projekt gegenüber Nestlé eingehender zu erläutern. «Wir haben Nestlé mehrfach zu kontaktieren versucht – und nie etwas gehört.»

Denkstatt konnte ihre Vision nun doch noch vorstellen

Das Denkstatt-Projekt sieht auf Basis der bestehenden Immobilien ein Zentrum für Kultur und Nachhaltigkeit mit Einbezug des Quartiers vor – ähnlich wie dies heute im Gundeldingerfeld der Fall ist. Biedermann lässt durchblicken, dass man durchaus gewillt gewesen wäre, den ursprünglich angebotenen Kaufpreis nochmals zu prüfen. «Aber dafür hätten wir einen Anhaltspunkt gebraucht. Da kam aber nichts.» Hinter der Finanzierung des Projekts steht dem Vernehmen nach die Eckenstein-Geigy-Stiftung. Biedermann will derweil keine Namen nennen; es seien «mehrere Partner» involviert.

Nachdem die bz Nestlé vergangene Woche auf diese Nullkommunikation angesprochen hatte, ist doch noch Bewegung in die Sache gekommen. Am Dienstag trafen sich Vertreter von Denkstatt, der Stiftung und Nestlé zu einem informellen Austausch, an dem Denkstatt das Projekt vorstellen durfte. Biedermann: «Daraus schliessen wir – oder hoffen zumindest – dass doch noch kein Vorvertrag mit einem Käufer unterzeichnet worden ist.» Laut Zeitplan im Investment Memorandum hatte Nestlé dies bereits für Ende Juni 2021 angepeilt. Der Lebensmittelmulti scheint sich damit abgefunden zu haben, dass in der Causa Thomi + Franck alles ein bisschen länger dauert als vorgesehen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen