59-Jähriger muss sich wegen Menschenhandel verantworten

Basler Strafgericht Anwerber, Beherberger, Zuhälter, Eintreiber und Fahrer: 59-Jähriger musste sich wegen Menschenhandels verantworten Am Donnerstagvormittag stand ein Mann vor dem Basler Strafgericht. Während die Staatsanwaltschaft ihn des Menschenhandels verantwortlich sah, stellte der Beschuldigte seine Rolle anders dar. Lea Meister und Silvana Schreier Jetzt kommentieren 23.09.2021, 18.09 Uhr

Die betroffenen Sexarbeiterinnen kamen zumeist aus China. In Basel sollten sie im Escortservice arbeiten. Der Beschuldigte fungierte dabei als Chauffeur, sagt er vor Gericht aus. Symbolbild: Markus Scholz / DPA

«Die Frauen blieben nie lange. Ich holte sie vom Bahnhof ab, fuhr sie zu mir oder zu Rosie* ins Studio. Dann kam der Auftrag, ich solle sie wo hinfahren. Länger als eine Woche blieben sie nie.» Der ständige Wechsel der Sexarbeiterinnen gehöre heutzutage eben dazu, so der Angeklagte im Prozess.

Heinz T.* stand am Donnerstag wegen Menschenhandels, mehrfacher Förderung der Prostitution und Widerhandlung gegen das alte Ausländergesetz vor dem Basler Strafgericht – mit halbstündiger Verspätung, da er sich in der Zeit geirrt habe. Der 59-Jährige soll zwischen Mai 2017 und Februar 2018 gemeinsam mit Rosie – einer ehemaligen Prostituierten – Sexarbeiterinnen illegal in die Schweiz geholt, untergebracht und sexuell ausgebeutet haben. Gemäss Anklageschrift wurden die Frauen wahlweise in zwei Wohnungen in Basel und einem Studio in Freiburg im Breisgau einquartiert.

Die Abhörprotokolle halfen dem Angeklagten

Das Gericht sieht die Hauptvorwürfe nicht gegeben. Es spricht den Angeklagten frei in den Punkten Menschenhandel, Förderung der Prostitution und Beschäftigung von Ausländerinnen ohne Bewilligung. Schuldig hingegen sei er der mehrfachen Förderung der rechtswidrigen Ein- und Ausreise sowie des rechtswidrigen Aufenthalts. Dafür erhält er eine bedingte Geldstrafe von 140 Tagessätzen à 20 Franken mit einer Probezeit von zwei Jahren.

Gerichtspräsidentin Dorrit Schleiminger begründet den Freispruch vom Anklagepunkt Menschenhandel: «Den Abhörprotokollen war zu entnehmen, dass meist darauf geachtet wurde, was die Frauen wollten. In Einzelfällen nicht, aber es konnte nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden, ob die Arbeitsbedingungen diktiert wurden.» Dabei gilt es zu erwähnen, dass die auf Chinesisch geführten Telefonate zwischen Rosie und den Sexarbeiterinnen von der Staatsanwaltschaft nicht übersetzt worden sind.

Mindestens elf Frauen betroffen, aber keine vor Gericht

Der Beschuldigte zog 2003 aus Deutschland nach Basel. Er arbeitete einige Jahre als Gerüstbauer, bezog später Arbeitslosengeld. Aufgrund eines Arbeitsunfalls sei er keiner geregelten Arbeit mehr nachgegangen, schildert er vor Gericht. Seit 2018 ist Heinz T. ausgesteuert und bezieht monatlich 1800 Franken von der Sozialhilfe in Basel. Gemäss Anklageschrift hat er in Basel hohe Steuer- und Krankenkassenschulden. Er hat vier Kinder, aber keinen Kontakt zu seiner Familie.

In der Anklageschrift ist die Rede von mindestens elf Frauen, die im angeklagten Zeitraum von Rosie und Heinz T. im Sexgewerbe beschäftigt wurden. Die Daten stammen aus Abhörprotokollen der Kriminalpolizei. Nur eine der Betroffenen ist identifiziert, es handelt sich um die Frau, die in der Zeit beim Angeklagten wohnte und teilweise anschaffte, als die Polizei ihn festnahm. Die Staatsanwaltschaft konnte die Identitäten der übrigen Betroffenen nicht ermitteln. Vor Gericht sagt keine der Frauen aus.

Das Problem der unüberwindbaren Sprachbarriere

Heinz T. schildert, seine Aufgaben hätten darin bestanden, die Frauen zu ihren Terminen bei Freiern zu fahren und einzukaufen. Er will die Sexarbeiterinnen im Escortservice, meist aus China stammend, jeweils vor der Haustüre der Kunden abgeladen und im Auto gewartet haben. Was in den vier Wänden der Freier von sich ging, habe er nicht mitbekommen, sagt Heinz T. am Donnerstag.

Überhaupt sei seine Chefin Rosie für die Kommunikation zwischen Freier und Sexarbeiterin verantwortlich gewesen. Sie habe sich auf Chinesisch mit den meisten Angestellten unterhalten können. Er hingegen berichtet von einer für ihn unüberwindbaren Sprachbarriere. Rosie habe die Inserate auf einschlägigen Plattformen geschaltet, die Termine und die Bedingungen vereinbart sowie je nachdem per Telefon mit den Frauen kommuniziert.

Mehr Geld bedeutete Zusatzleistungen

Für die Chauffeurleistung verlangte der Beschuldigte zwischen 50 und 100 Franken, je nach Distanz. Zudem erhielt er Geld für Frauen, die bei ihm in der 3300 Franken teuren Mietwohnung lebten. Benzin und Einkäufe habe er selbst berappt.

«Die Frauen haben immer selber entschieden, was sie machen wollen und was nicht. Extrawünsche sind natürlich teuer. Man kann ja nicht für ohne Kondom gleich viel verlangen wie für mit.»

Kam eine Frau nach dem Termin mit mehr Geld zurück, sei für ihn klar gewesen, dass sie eine Zusatzleistung erbracht habe.

Heinz T. sagt, er habe Rosie gegenüber immer darauf bestanden, dass die Frauen in Basel eine korrekte Aufenthaltsbewilligung haben. «War dies nicht der Fall, habe ich das Risiko alleine getragen. Dann war ich der Dumme.» Sein Verhältnis zu Rosie veränderte sich daraufhin. Sie liess ihn plötzlich vor verschlossener Türe stehen. «Natürlich war ich stinksauer.»

Kein Opfer, kein Schuldspruch?

Die Forderungen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung könnten nicht weiter auseinanderliegen. Letztere will zu Beginn den Prozess gar sistieren, da Heinz T.'s Verfahren getrennt von Rosies geführt wird. Sie sei die Drahtzieherin, deren Aussagen wichtig seien für den Vorwurf der Mittäterschaft, die ihrem Mandanten gemacht werde. Es brauche mindestens eine Frau, die in ihrer sexuellen Selbstbestimmung und der persönlichen Freiheit beeinträchtigt worden sei. Im vorliegenden Fall sagt aber keine Betroffene vor Gericht aus. Deshalb gibt es für die Verteidigerin nur einen vollumfänglichen Freispruch.

Die Staatsanwältin hingegen fordert eine Freiheitsstrafe von 19 Monaten, eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen à 30 Franken sowie einen Landesverweis von fünf Jahren. Strafmildernde Umstände sieht sie keine. Er habe «ein nicht enden wollendes Arsenal an Schutzbehauptungen und Ausflüchten» präsentiert. Ihm sei aber die Abhängigkeit und Verletzlichkeit der Frauen von ihm und Rosie bewusst gewesen.

Er untermauerte das Machtgefälle

«Er behandelte sie wie eine austauschbare Ware. Nicht einmal die Künstlernamen der Frauen sind ihm geblieben»,

so die Staatsanwältin. Die Unkenntnis des Landes und der Stadt sowie die fehlenden finanziellen Mittel der Frauen habe der Beschuldigte gezielt genutzt, um das bestehende Machtgefälle zu untermauern. Auch wenn Rosie, die weder in Basel noch in Freiburg anwesend war, das Sagen hatte, sei es Heinz T., der die Frauen den Männern überlassen habe. «Er fungierte als Anwerber, Beherberger, Zuhälter, Eintreiber und Fahrer», schlussfolgert die Staatsanwältin. Von der Gerichtspräsidentin auf seine eigene Rolle angesprochen, kommt der Beschuldigte hingegen zum Schluss, er habe eigentlich keine Befugnisse gehabt.

Während Heinz T. am Donnerstag der Prozess gemacht wird, ist noch unklar, wann Rosies Verhandlung stattfindet. Ihre Geschäftstätigkeiten hat sie auf mehrere Kantone ausgeweitet, die Zuständigkeit der Strafverfolgung ist deshalb noch nicht geklärt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

* Namen der Redaktion bekannt.