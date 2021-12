Basel: Bedingte Strafe für nächtliche Kokain-Irrfahrt

Basler Strafgericht Frau aus Auto gezerrt, dieses geklaut und damit ein Garagentor zerstört: Bedingte Strafe für nächtliche Koks-Irrfahrt «Es war der pure Wahnsinn, der ihn getrieben hat», meinte Verteidiger Nicolas Camara am Mittwoch im Basler Strafgericht. Die Nacht war tatsächlich wild: Der heute 32-jährige Mann aus dem Elsass fuhr im Juli 2021 kurz vor Mitternacht über die Grenze nach Basel und stellte sein Auto an der Schifflände ab. Patrick Rudin Jetzt kommentieren 02.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Früher habe er täglich etwa vier oder fünf Joints geraucht, aber mit dem Cannabis habe er schon vor zwei Jahren abgeschlossen, so der Angeklagte. Vor einem halben Jahr habe er dann mit Kokain angefangen. Symbolbild: Martin Ruetschi / KEYSTONE

Wegen früherer Verstösse hat ihm die Schweiz längst den Fahrausweis aberkannt, auch fuhr er ohne Versicherungsschutz.

An der Steinentorstrasse wollte er zuerst ein dort wartendes Taxi stehlen, danach versuchte er erfolglos, eine weitere Taxifahrerin mit einem Hinweis auf einen angeblichen Reifenschaden aus dem Auto zu locken. Schliesslich wechselte er die Strassenseite, zerrte eine Frau aus ihrem eigenen Auto und brauste mit ihrem Fiat davon. Im Gundeldingerquartier donnerte er beim Ingelsteinweg in ein Garagentor.

In der dortigen Einstellhalle scheiterte er wiederum daran, einen Lieferwagen kurzzuschliessen. Danach nahm er ein Velo und schlug eine Glastüre ein, gelangte so in die Liegenschaft und klopfte kurz nach Mitternacht bei einer ihm unbekannten Frau. Als diese die Tür öffnete, ging er in die Wohnung klaute 15 Franken Münz. Danach wollte er mit einem Elektroroller abhauen, zehn Polizisten nahmen ihn nach einem Gerangel schliesslich fest. Seit jener Nacht sitzt der Mann in Untersuchungshaft. «Vraiment pas beaucoup», murmelte er mehrmals, als er gefragt wurde, wie viel Kokain er an jenem Abend konsumiert habe.

Gericht ist milder als Staatsanwaltschaft

Früher habe er täglich etwa vier oder fünf Joints geraucht, aber mit dem Cannabis habe er schon vor zwei Jahren abgeschlossen. Dann sei aber sein Vater schwer krank geworden, es gab ein ungeplantes Kind und er habe sich getrennt. «Ich war in einer schlechten Phase meines Lebens», meinte er, vor einem halben Jahr habe er mit Kokain angefangen. An die Vorfälle jener Nacht könne er sich nicht mehr erinnern, aber er schäme sich und es tue ihm alles leid, liess er via Dolmetscher ausrichten. «Die fünf Monate im Gefängnis werden mich fürs ganze Leben traumatisieren», sagte er.

Staatsanwalt Tobias Kaufmann hatte eine teilbedingte Strafe von 17 Monaten sowie einen Landesverweis von fünf Jahren gefordert. Das Gericht war milder: Aufgrund einer mittelgradig bis stark verminderten Schuldfähigkeit nahm es einen «Rabatt» von 70 Prozent beim Strafmass vor und kam auf eine bedingte Freiheitsstrafe von 9,5 Monaten. Somit wurde der Mann am Mittwochabend aus der Haft entlassen. Die Richter verzichteten auf einen Landesverweis, verpflichteten den Mann allerdings zu einer ambulanten Therapie. Das Herauszerren der Frau aus dem Auto wurde mangels Bereicherungsabsicht nicht als Raub, sondern als Nötigung sowie als Entwendung zum Gebrauch gewertet. Der Mann erklärte sich bereit, eine Genugtuung von 4000 Franken zu bezahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen