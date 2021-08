Basel: Autofahrer sechs Jahre nach Unfall freigesprochen

Basler Strafgericht Freispruch für Autofahrer, obwohl er nach der Kollision nicht gebremst hat Es knallte vor über sechs Jahren: Gestern stand der mutmassliche Unfallverursacher vor dem Basler Strafgericht. Patrick Rudin 19.08.2021, 19.40 Uhr

Nach dem Bundesgericht musste das Basler Strafgericht einen Entscheid treffen. Nicole Nars-Zimmer

Im Mai 2015 fuhr ein heute 37-jähriger Mann mit seinem Auto durch die Basler Sierenzerstrasse in Richtung Nordosten. An der Kreuzung Sierenzer-/Rufacherstrasse bog von links ein Velofahrer ein, der 37-Jährige erwischte ihn mit der linken Fahrzeugfront, überfuhr ihn und schleifte den Velofahrer noch einige Meter mit. Dieser verstarb an den Verletzungsfolgen noch an der Unfallstelle.