Basler Strafgericht Nach dem Schwarzwaldtunnel aufs Gas gedrückt: 26-Jähriger kommt mit Ausrede nicht durch 77 Kilometer pro Stunde fuhr der Beschuldigte zu schnell. Dass er sich in einer Notfallsituation befand, erachtete das Basler Strafgericht als nicht erwiesen. Dennoch bekommt der 26-Jährige seinen Führerausweis zurück. Patrick Rudin 28.01.2021, 10.53 Uhr

Auf der Autobahn kurz nach dem Schwarzwaldtunnel in Basel wurde der Mann mit 164 Stundenkilometern geblitzt. imago stock&people

«Wenn jemand schon nur den Lichtschalter im Labor betätigt hätte, hätte es zu einer Katastrophe kommen können», behauptete der 26-jährige Angeklagte am Mittwoch im Gerichtssaal. Der aus Italien stammende Mann hatte im Sommer 2019 seine Stelle in einem Forschungslabor in Frenkendorf angetreten. Im März 2020 musste er an einem Freitagabend offenbar rasch nach Hause eilen, weil ein geplanter Videoanruf mit seinem in Apulien an Corona erkrankten Grossvater anstand. Am Samstag sei ihm dann plötzlich eingefallen, dass er am Vorabend wohl eine unter Druck stehende Gasflasche mit Sauerstoff nicht richtig verschlossen habe.