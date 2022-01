Basler Strafgericht Pfefferspray-Attacke auf drei Männer: Verhandlung vorerst ausgesetzt Das Basler Strafgericht will zuerst ein psychiatrisches Gutachten über den 31-Jährigen anfertigen. Der Angeklagte ging im April 2021 am Claraplatz auf drei Männer los. Patrick Rudin 06.01.2022, 16.40 Uhr

Der Vorfall ereignete sich am Claraplatz in Basel. Die Opfer des Angeklagten warteten hier auf ein Tram, als sie vom 31-Jährigen angesprochen wurden. Bild: Roland Schmid

Der 31-jährige Mann aus Bern beantwortete am Donnerstagmorgen im Basler Strafgericht freundlich und kooperativ alle Fragen, die Schilderung seines Verhaltens in der Anklageschrift könnte kaum unterschiedlicher sein. An den konkreten Abend im April 2021 hat er laut eigenen Angaben auch keinerlei Erinnerungen mehr. Die Polizei war damals gegen 20 Uhr zu einem Döner-Lokal im Kleinbasel gerufen worden, weil der Beschuldigte dort offenbar Ärger machte. Die Sache beruhigte sich rasch, die Polizei erstellte lediglich einen kurzen Requisitionszettel.

Ungefähr eine Dreiviertelstunde später traf der 31-Jährige am Claraplatz auf zwei ihm unbekannte und zur dortigen Szene gehörende Männer, sie warteten auf einem Bänklein auf das Tram. Er bat um eine Zigarette, die Männer winkten ab. Daraufhin soll der 31-Jährige beide beleidigt haben: Thema war offenbar auch das FC-Basel-Käppi, das einer der beiden trug. Es gab ein kleines Gerangel, ein Mann wehrte sich mit seinen Krücken.

Angeklagter klaute einem Opfer ein Tablet

Daraufhin soll der Beschuldigte beiden Männern eine Ladung Pfefferspray verpasst haben. Ein dritter Bekannter wollte zu Hilfe kommen, kriegte daraufhin aber ebenfalls Pfefferspray ab. Passanten griffen nicht ein. «Es hatte Leute, aber keine Sau ist gekommen», beklagte sich einer der Männer am Donnerstag vor Gericht.

Im ganzen Chaos soll der Angeklagte dann ein Tablet im Wert von 450 Franken geklaut haben, was ihm nun nebst der Anzeige wegen Körperverletzung auch eine Anklage wegen Raubes eingebracht hat. Er konnte kurz darauf von der Polizei geschnappt werden und verbrachte einen Tag in Untersuchungshaft. Der Pfefferspray wurde sichergestellt.

«Ich habe immer Pfefferspray in meinem Hosensack»

Erst im Juli 2020 wurde er vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen, eine Reststrafe von knapp vier Monaten ist noch offen. Die Gerichtspräsidentin betonte am Donnerstag, seine Vorstrafen fielen eindeutig in die Kategorie Beschaffungskriminalität.

«Ich habe immer Pfefferspray in meinem Hosensack», gab der Mann damals an der Einvernahme zu Protokoll. Davon wollte er am Donnerstag nichts mehr wissen, und er konnte sich auch nicht erklären, warum er das damals gesagt hatte.

War die eine Tablette schuld?

Klar ist einzig, dass er vor dem Vorfall im Kleinbasel mindestens eine Tablette Dormicum geschluckt hatte. Eigentlich wirkt das Benzodiazepin beruhigend, es sind aber auch sogenannt paradoxe Reaktionen bekannt, bei denen der Arzneistoff zu Aggressionen führte. Nachträgliche Erinnerungslücken gehören ebenfalls dazu.

Der 31-Jährige betonte vor Gericht, er lebe seit mehreren Monaten abstinent und trinke keinen Alkohol mehr. Aufgrund seiner Vorstrafen sowie wegen früherer langjähriger Substitutionsbehandlungen mit Drogenersatzstoffen wollen es die Behörden nicht bei einer Gefängnisstrafe belassen, sondern genau abklären, ob beispielsweise eine stationäre Therapie angebracht wäre. Vor deren Anordnung muss zwingend ein Gutachten erstellt werden, dieses lag noch nicht vor.

Die drei Richter setzten die Verhandlung daher vorläufig aus: Sobald das Gutachten vorliegt, wird in einer neuen Verhandlung über Schuld, Strafe und Massnahme entschieden. Das Urteil dürfte frühestens im April fallen.