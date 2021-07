Prostituierte in Baseverurteilt, weil sie 13-Jährigen bedient hat

Basler Strafgericht Sie hätte den Ausweis verlangen müssen: Basler Prostituierte verurteilt, weil sie 13-Jährigen bedient hatte Eine rumänische Sexarbeiterin lässt sich von einem Teenager buchen. Er lügt, als sie ihn nach dem Alter fragt. Am Freitag stand sie wegen sexueller Handlungen mit Kindern vor Gericht. Patrick Rudin 16.07.2021, 16.51 Uhr

Am Freitag stand die Prostituierte vor Gericht, die in einem Basler Bordell einen 13-Jährigen entjungfert haben soll. Symbolbild: Clemens Fabry/Apa / APA

«Er hat älter ausgesehen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ein so junger Mann ein Bordell besucht», erklärte die 23-jährige Rumänin am Freitag im Gerichtssaal. Mit dem jungen Mann meinte sie den 13-Jährigen, der im September 2020 bei ihr im Puff an der Basler Mattenstrasse vorbeikam. Gefunden hatte er sie über eine Website, gebucht per Whatsapp, vereinbart waren zehn Minuten für 75 Franken.

Ob es wirklich nur zehn Minuten waren, blieb am Freitag vor dem Basler Strafgericht unklar, doch beim Verlassen des Bordells lief der 13-Jährige jedenfalls schnurstracks in eine Polizeikontrolle und fiel wegen seines jungen Alters auf. Er bestätigte, soeben sein «erstes Mal» bei einer Prostituierten gehabt zu haben. Die Frau hatte deswegen ein Verfahren wegen sexueller Handlungen mit einem Minderjährigen am Hals.

Er habe sie bloss angefasst

Die 23-jährige Frau war selber im Alter von 14 Jahren Mutter geworden, der Sohn lebt in Rumänien. Sie schickt zwischen 500 und 3000 Franken monatlich nach Hause, wie sie am Freitag vor Gericht erklärte. Sie beteuerte, man habe gar keinen richtigen Sex gehabt, er habe sie bloss angefasst. Der 13-Jährige wurde, wie bei Minderjährigen üblich, vom Gericht nicht als Zeuge vorgeladen, als Beweis diente eine Videoaufzeichnung der Einvernahme bei der Staatsanwaltschaft. Dort schilderte er allerdings laut Anklage, dass es sehr wohl zu Sex gekommen sei, auch wenn die Sache offenbar nicht ganz so befriedigend abgelaufen ist, wie in seiner Vorstellung. Jedenfalls habe ihm die Frau zuvor auch das Kondom angezogen.

Verteidigerin Dominique Anwander betonte, selbst wenn man der Sachverhaltsschilderung der Anklage folge, so habe die Frau doch alle sexuellen Handlungen auf seinen expliziten Wunsch hin ausgeführt. Er habe auch bezahlt und die Dienstleistung eigenständig gebucht. «Daher hat er offensichtlich die notwendige Reife erreicht», argumentierte die Anwältin. Der 13-Jährige habe auch gesagt, die Geschichte belaste ihn nicht, und er wolle nicht, dass die Prostituierte dafür bestraft werde.

Kein Vorsatz nachweisbar, Gericht geht von Fahrlässigkeit aus

Die Staatsanwaltschaft hatte eine bedingte Freiheitsstrafe von neun Monaten sowie einen Landesverweis von fünf Jahren gefordert. Einzelrichterin Sarah Cruz kam am Freitag zum Schluss, es sei sehr wohl zu Sex gekommen.

Man könne der Angeklagten aber nicht vorwerfen, dass sie punkto Alter vorsätzlich gehandelt habe. Auf Fotos und in der Videobefragung sehe der Mann zwar jung aus. «Aber nicht so jung, dass man sagen könnte, er sieht wie 13 aus», so Cruz. Sie hätte den Irrtum vermeiden können, indem sie auf einen Ausweis beharrt hätte. «Sie hätten überprüfen müssen, ob er effektiv nicht mehr im Schutzalter ist.» Das Gericht ging daher von Fahrlässigkeit aus, was eine mildere Strafe zur Folge hat.

90 Tagessätze à 90 Franken für die Prostituierte, der 13-Jährige bekommt Hausarrest

Punkto Strafzumessung befinde man sich laut Cruz aufgrund der Umstände im «untersten Bereich», zumal die Handlungen nicht von der Frau ausgegangen seien und er den Kontakt gesucht habe. Andererseits betrage der Altersunterschied durchaus zehn Jahre. Das Gericht berücksichtigte auch, dass die Frau durch die Arbeitssperre wegen der Coronamassnahmen während des letzten Jahres finanziell in einer schwierigen Lage gewesen sei.

Als Strafmass setzte das Gericht eine bedingte Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu 90 Franken fest. Auf eine Landesverweisung wurde explizit verzichtet. Der Fall kann noch weitergezogen werden. Die Eltern des 13-Jährigen waren von der Aktion wenig begeistert: Er erhielt deshalb Hausarrest.