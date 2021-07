Handykonsum der Eltern kann zu Verhaltensauffälligkeit führen

Basler Studie Handykonsum der Eltern kann zu Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern führen Was macht es mit Kindern, wenn Eltern ständig am Smartphone hängen? Das erforscht die Psychologin Eva Unternährer in einer laufenden Studie an den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel. Samanta Siegfried 09.07.2021, 05.00 Uhr

Frau Unternährer, Sie untersuchen, wie der Handykonsum der Eltern ihre Kinder prägt. Was hat Sie dazu veranlasst?

Eva Unternährer: Ich habe mich als Psychologin viel mit Erziehungsthemen auseinandergesetzt. Als ich selbst einen Sohn bekam, wollte ich mehr dazu wissen, schliesslich sollen Eltern ja Vorbilder sein. Da ist mir aufgefallen: Es wurde zwar untersucht, wie mein Kind digitale Medien konsumieren sollte, was aber mein eigener Handykonsum mit ihm macht, dazu ist die aktuelle Forschungslage noch sehr dünn und bisherige Erkenntnisse stützen sich meist auf Studien aus Nordamerika und Asien.

Das überrascht. Warum glauben Sie, hinkt die Forschung bei diesem Thema hinterher?

Einerseits wollen wir vielleicht nicht genau hinschauen, weil wir wissen, dass wir zu viel Zeit mit dem Handy verbringen. Andererseits ist das Thema emotional sehr aufgeladen. Die einen verurteilen Eltern für ihren Handykonsum in Gegenwart der Kinder, die anderen finden, dass wir unseren Kindern ohnehin schon zu viel Aufmerksamkeit schenken. Ich denke, wir müssen die Situation differenzierter betrachten.

Welche Erkenntnisse liefern die bisherigen Studien dazu?

Eine asiatische Studie konnte etwa nachweisen, dass Schüler, deren Eltern stärker durch Smartphones abgelenkt wurden, oft selbst einen problematischen Handykonsum aufwiesen. Eine andere Gruppe konnte zeigen, dass Eltern, die in ein Handy starren eine Stress-Reaktion in ihrem Baby auslösen können. Und zwar durch einen ausdruckslosen Gesichtsausdruck den sie aufsetzen kurz nachdem sie sich noch dem Baby liebevoll zugewendet haben. In der Psychologie spricht man von dem sogenannten Still-Face-Paradigma, das belegt, wie wichtig das Zusammenspiel aus Mimik und Gestik in der Kommunikation zwischen Babys und Eltern ist.

Da fühle ich mich ertappt. Während des Kinderwagenschiebens kurz die Mails checken, kommt häufiger vor.

Das geht wohl vielen so und zeigt ein Dilemma auf: Einerseits möchten wir unseren Babys besonders in den ersten Monaten möglichst viel Aufmerksamkeit schenken. Andererseits kann das Smartphone auch ein Weg sein, soziale Kontakte aufrechtzuerhalten oder einfach ein Fenster zur Aussenwelt sein. In unserer Studie interessieren wir uns insbesondere für Situationen, in denen die Eltern in einer Interaktion mit dem Kind sind, etwa beim Spielen oder Essen, und dann ihr Handy zücken. In der Forschung sprechen wir dabei von Phubbing, das sich aus Phone und Snubbing (jemanden brüskieren) zusammensetzt.

Ihre Studie richtet sich an Eltern von 2- bis 16-Jährigen. Können Sie bereits erste Resultate vorweisen?

Wie bei den asiatischen und amerikanischen Studien, deuten die bisher ausgewerteten Daten unserer Studie darauf hin, dass elterliches Phubbing mit von Eltern berichteten Verhaltensauffälligkeiten bei den Kindern zusammenhängt.

Welche Verhaltensauffälligkeiten wurden dabei beobachtet?

Wir stellen vor allem internalisierende Symptome fest, also Ängstlichkeit, Niedergeschlagenheit, sozialer Rückzug. Allerdings sind das vorläufige Ergebnisse, unser Studiendesign lässt aktuell keine kausalen Rückschlüsse zu. Jetzt geht es darum, herauszufinden, warum es diesen Zusammenhang gibt. Zum Beispiel, welche Rolle spielt die Eltern-Kind Beziehung? Oder ob es Familien gibt, in denen die Kinder ein erhöhtes Risiko haben, unter dem elterlichen Bildschirmkonsum zu leiden.

Das klingt irgendwie alles besorgniserregend. Was raten Sie Eltern, wie sie mit ihrem Handykonsum umgehen können?

Es geht nicht um eine Verbannung des Handys aus den Familien. Die Digitalisierung hat viele Vorteile und ist ohnehin nicht mehr wegzudenken. Einen evidenzbasierten Leitfaden kann ich aktuell leider nicht geben, aber von allem was ich bisher weiss, würde ich raten, das Kind mit einzubeziehen. Ihm zum Beispiel erklären, was ich gerade mache, ob ich nun ein Ticket kaufe, Zeitung lese oder dem Papi zurückschreibe. Dann versteht das Kind: Ah, das Handy ist ein Werkzeug für viele Alltagssituationen.

Es geht also nicht um mehr Handyverzicht?

Nicht unbedingt. Wobei ich Familien schon zu bildschirmfreien Zeitfenstern raten würde, zum Beispiel während des Essens. Vielleicht kann es Eltern auch helfen, sich ab und zu aus der Perspektive des Kindes zu betrachten und zu fragen: Wie fühlen wir uns denn, wenn sich unsere Freundin beim gemeinsamen Essen mehr mit ihrem Smartphone beschäftigt als mit uns?