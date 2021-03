Basler Verkehrsbetriebe BVB-Direktor Stehrenberger über das vergangene Jahr: «Die Verunsicherung war gross» Die Pandemie setzt auch den Basler Verkehrsbetrieben (BVB) zu. Jetzt nimmt Direktor Bruno Stehrenberger Stellung. Er spricht im Interview über die Herausforderungen von Corona, über E-Bikes und das Loch in der Kasse. Nora Bader 21.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

BVB-Direktor Bruno Stehrenberger spricht über das Coronajahr. Bild: Kenneth Nars / BLZ

Die BVB schreiben im letzten Jahr 20,8 Millionen Verlust. Sie stehen in der Dauerkritik. Wann haben Sie erstmals bereut, diesen Job angenommen zu haben, Herr Stehrenberger?

Bruno Stehrenberger: Wissen Sie, es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Die eine ist, die BVB sind omnipräsent. An jeder Ecke der Stadt sieht man unsere Produkte, unsere Leute. Und wir spüren eine sehr grosse Unterstützung, auch politisch. Auf der anderen Seite ist auch das Interesse von allen sehr hoch, was bei den BVB läuft. Allen kann man es nie recht machen. Was in anderen Betrieben niemanden interessieren würde, wird bei uns gross ausgeschlachtet.

Wann haben Sie es also bereut?

Gar nicht. So eine Funktion hat ihre Sonnen- und Schattenseiten. Das ist eine Tatsache und auch nicht Basel- oder BVB-spezifisch. In anderen Städten werden ÖV Betriebe genauso kritisiert. Damit muss man leben.

Reden wir Klartext. Fakt ist, dass die BVB nicht aus den Negativschlagzeilen kommen. Neuster Stein des Anstosses: das grosse Loch in der Kasse.

Der Verlust ist vollumfänglich auf Corona zurückzuführen. Wenn wir den Betrieb im ersten Lockdown nicht reduziert hätten, wäre der Verlust noch höher ausgefallen. Die ÖV-Branche ist sehr fixkostenlastig. Man kann bei Infrastruktur und Rollmatierial wie auch beim Personal nicht gross Einsparungen machen und das ist auch richtig so.

Aber es läuft nicht gut gerade.

Momentan sind wir mitten in einer operativen Phase der Krisenbewältigung, was diese Pandemie anbelangt. Da sind wir Bestandteil der Gesamtbranche. Vielen in Basel geht es viel schlechter als uns. Wir haben mehr als ein Jahr Pandemie, wir sind immer gefahren, es hat immer funktioniert. Grundsätzlich würde ich sagen, für dass wir mitten in der Krise sind, läuft es gut. Natürlich gibt es in jeder Firma Baustellen. Und zwar nicht nur draussen. Das ist normal. Aber wir müssen auch sehen, dass gerade im Bereich des Personals im 2020 viel optimiert werden konnte. Unterbestände konnten behoben werden. Die Zeit mit den Kursausfällen ist vorbei. Die Leute können ihre Freizeit wieder beziehen. Auch in den Werkstätten hat es genug Personal.

Vorletztes Jahr sprachen wir von gegen 37 Mannjahren Überzeit. Wie ist der aktuelle Wasserstand?

Stand 28. Februar 2021 sind wir bei 16 Mannjahren. Diese Zahl beinhaltet alle Zeitguthaben, Ferientage und Dienstaltersgeschenke. Seit Juni 2019 wurden also 21 Mannjahre abgebaut. Wichtig zu sagen ist in diesem Zusammenhang, dass dieser Abbau nicht nur auf die Coronasituation zurückzuführen ist, sondern vor allem auch auf die Rekrutierungsbemühungen in den Jahren 2019 und 2020, durch welche wir im Juni 2020 den angestrebten Personalüberbestand erreichten und so den Mitarbeitenden im Fahrdienst die Möglichkeit anbieten konnten, ihre Zeitguthaben in Form von Freizeit zu beziehen.

Was kostet Corona den Steuerzahler?

Wie das Defizit ausfinanziert wird, ist noch nicht klar. Auf der Ebene vom Bund laufen Diskussionen: Wie viel trägt die Eidgenossenschaft, was ist allenfalls der Kanton bereit zu übernehmen, was können Unternehmen über Auflösen von Gewinnreserven beitragen? Das ist ein Prozess, der dauert. Wir sind eines von Hunderten Unternehmen. Der Worst Case ist, dass es den Steuerzahler 20 Millionen kostet. Der Best Case, dass wir das selbst finanzieren können. Der Kanton sagt zu Recht, der Bund müsse zuerst seine Strategie kommunizieren. Das kann Frühling oder Sommer werden. Aber wir gehen nicht unter deshalb.

Während des Lockdowns sind die Zahlen der Fahrgäste um 75 Prozent eingebrochen, U-Abos wurden nicht verlängert. Kommen die Kunden nach Pandemie wieder zurück oder haben die BVB alle ans E-Bike-Business verloren?

Wir sind überzeugt, dass sich der ÖV vollumfänglich erholen wird – das wird zwei bis drei Jahre dauern. Die trinationale Region, aber auch Basel-Stadt wachsen weiterhin. Die Menschen haben Anspruch auf Mobilität. Es wird mehr Leute geben, die diese nutzen wollen. In

E-Bikes sehen wir nicht Konkurrenz, sondern auch eine vernünftige Art, sich zu bewegen. Das Angebot wird sich vergrössern. Das heisst, die Kunden werden sich verlagern.

Die BVB bieten also künftig E-Bikes an?

Wir sind tatsächlich im Gespräch mit Pick-e-Bike und ziehen in Betracht, dass wir uns direkt beteiligen. Es geht jetzt an die Umsetzung unserer neuen Strategie. Wir befinden uns mitten in diesem Prozess. Da sind Pick-e-Bike, Velospot (Veloverleihsystem), das Taxigewerbe, wir schauen, wo es Kooperationsmöglichkeiten gäbe. Wenn man anfängt, sich auf den Weg zu begeben, ist man noch nicht am Ziel.

Weshalb diese Strategieänderung?

Wir möchten Platzhirsch beim Transport von Menschen in Basel bleiben und das Feld nicht allen anderen überlassen. Da ist es wichtig, in den nächsten Jahren Klarheit zu bekommen, wie wir uns neu positionieren. Damit haben sich die BVB in den letzten Jahren sehr wenig auseinandergesetzt. Aber wir müssen uns den neuen Bedürfnissen anpassen.

Sie kommen also in Bedrängnis?

Es ist eine Chance. Ein aktives Angehen der Veränderungen. Für mich persönlich ist das sehr spannend, das bietet so viele Chancen und Möglichkeiten. Es muss sich um ökologisch sinnvolle Verkehrsmittel handeln und um Sharing gehen. Das ist unsere Kernkompetenz, von Massentransport bis hin zu weiteren Mobilitätsformen.

Können Sie schon etwas Neues zu den E-Bussen sagen?

Im April werden wir wissen, wer die Busse liefert. Da gibt es eine ganze Branche, in der engeren Auswahl sind jetzt zwei namhafte europäische Anbieter. Da kann Basel schweizweit eine Vorreiterrolle übernehmen, die schweizweit seinesgleichen sucht.

Wie bewegen Sie selber sich eigentlich fort?

In der Stadt benutze ich nur den ÖV. Sie werden mich nie auf einem Velo sehen (lacht). Privat schon. Da habe ich auch ein E-Bike. Wenn ich im ÖV unterwegs bin, sehe ich unser Produkt, die Mitarbeitenden, das ist es mir wert, dass es manchmal etwas länger geht.



Es gibt ja auch die Privatperson Bruno Stehrenberger.

Ich habe zwei erwachsene Kinder und bin zweifacher Grossvater. Die Freizeit, die ich habe, verbringe ich gerne in der Natur mit Bewegung; mit Biken, Wandern, Tauchen. Das schafft einen guten Ausgleich zur Arbeit. Ich bin vielseitig interessiert auch bei politischen Themen. Klimaschutz und Umweltschutz sind mir wichtig.

Sie werden dauernd kritisiert. Geht das nicht an die Nieren?

Ich kann sehr gut abschalten und das gut trennen. Natürlich sind die Arbeitszeiten in dieser Funktion länger als in anderen. Die ÖV-Branche ist sehr gut vernetzt. Mit Kollegen aus Zürich oder Bern, aber auch nationalen Betrieben herrscht reger Austausch, das hilft. Zu sehen, dass die Themen und Problemstellungen überall dieselben sind.

Und die ganzen Negativschlagzeilen vergessen Sie dann einfach?

Persönlich habe ich nicht den Eindruck, dass wir in den letzten zwei Jahren massiv negativ Schlagzeilen geschrieben haben. Da hallt halt noch einiges nach von vorher. Vieles hat sich verbessert. Aber es gibt noch immer zu tun. In einer Firma ist man nie fertig. Unser Bestreben muss sein, Arbeitsbedingungen zu schaffen, die den Leuten ermöglichen, einen guten Job zu machen, und ihnen Rückendeckung zu geben. Unter 1300 Mitarbeitenden hat es vielleicht auch ein paar Ewiggestrige. Und gegen aussen hört man dann halt nur die. Wenn ich aber alles persönlich nehmen würde, würde ich verrückt werden.

Wie haben Sie das Coronajahr privat erlebt?

Es war ein herausforderndes Jahr – auf allen Ebenen. Die meisten Menschen sind soziale Wesen und leben davon, andere zu treffen. Bei uns in der Familie war das nicht so eingeschränkt, ich konnte meine Grosskinder treffen. Aber was klar fehlte, waren Veranstaltungen mit sozialen Kontakten, auch beruflich. Das eingeschränkte Reisen. Auch ich werde coronamüde. Selber hatte ich glücklicherweise bisher kein Corona und musste auch nicht testen.

Wie sieht es diesbezüglich bei den BVB aus?

Die Schutzkonzepte wurden sehr rasch umgesetzt. Gerade das Fahrpersonal ist sehr gut geschützt. Wir hatten auch Coronafälle, glücklicherweise aber keine schweren Verläufe. Alle sind genesen und wieder im Einsatz. Die Fälle traten querbeet auf und diejenigen Fälle, die mit dem kantonalen Contact-Tracing zurückverfolgt werden konnten, steckten sich im privaten Umfeld und nicht bei der Arbeit an.

Beteiligen sich die BVB an den Massentests?

Das ist momentan auch bei uns ein Thema. Wir stehen mit dem Gesundheitsdepartement von Basel-Stadt in Verbindung. Wenn die Massenspucktests ausgerollt werden auf freiwilliger Basis, schliessen wir uns an.

Was war die grösste Herausforderungen für die BVB im Coronajahr?

Am Anfang war da die grosse Verunsicherung, auf allen Ebenen bis ganz hoch in die Politik. Und sie war auch bei uns. Ich wusste selber nicht, was da passiert. Wir versuchten möglichst rasch, mit der Taskforce Klarheit zu schaffen. In einer ersten Phase liessen wir alle Leute von Risikogruppen zu Hause.

Taskforce?

Wir setzten früh eine Taskforce ein, die das operative Geschäft führte, weil wir sehr schnell mit vielen Fragen konfrontiert waren, die sich in der Vergangenheit nie in diesem Ausmass stellten. In diesem Gremium sind vor allem Fachleute. Es orientiert sich nicht an der Hierarchie, sondern da sind Mitarbeitende aus allen Bereichen dabei. Mittlerweile tagen wir seit über einem Jahr einmal wöchentlich, in der Anfangsphase war es gar einmal täglich.

Zurück zum letzten Frühling.

Dann kam der Pandemie-Fahrplan, auch national. Das war ein massiver Kraftakt: Innerhalb weniger Tage oder Wochen alles neu zu planen und dann im Mai wieder umzuplanen und hochzufahren, mal mit Nachtnetz, mal ohne. Hinzu kam die Kommunikation gegen innen und aussen. Planerisches und die Sicherstellung maximalem Schutz von Fahrgästen und Mitarbeitenden. Am Anfang hiess es noch, Masken bringen gar nichts. Dann mussten wir ganz viele Masken beschaffen. Jedes ÖV-Unternehmen hat eine gewisse Menge an Lager, aber niemals in dieser Dimension, wie wir sie jetzt brauchen. Eine Krise fordert schnelles Handeln.

Was würden Sie im Nachhinein anders machen?

Der Hauptpunkt betrifft nicht uns selber: Was uns sehr schmerzte, war, dass man von Anfang an vor allem auf nationaler Ebene den ÖV verteufelte als sehr gefährlich und sehr grosses Ansteckungsrisiko. Es gibt immerhin bis heute keine Studie, die belegt, dass die Ansteckungen im ÖV insbesondere im Nahverkehr in der Stadt höher waren als sonst. Diese undifferenzierte Kommunikation muss die Branche nach Corona ausbaden. Wenn man in einer operativen Krise steckt und eine Taskforce führen muss, ist es primär wichtig, dass man entscheidet und handelt.

Wie haben Sie die Stimmung im Coronajahr wahrgenommen?

Unsere Leute haben sehr gute Arbeit geleistet. Ich habe eine grosse Solidarität gespürt, auch übergreifend über alle Abteilungen. Man kam sich irgendwie näher in Zeiten, in denen man Abstand halten müsste.

Ihr Personal hat Aussergewöhnliches geleistet. Wie wäre es mit einem Bonus?

Gutes Thema, aber sie kennen unser Jahresergebnis.

Blicken wir wieder nach vorne. Was steht sonst noch so an in nächster Zeit?

Auf der einen Seite ist der Leuchtturm das Bussystem. Auf der anderen Seite sind wir in der Vorbereitung für weitere Trambeschaffungen, weil Altfahrzeuge abgelöst werden müssen, damit wir die Behindertengleichstellungsgesetze einhalten können. Der Ratschlag ist in Vorbereitung und geht in den politischen Prozess. Das ganze Thema Haltestellen-Infrastruktur ist in Gange, der Ratschlag wurde vom Grossen Rat einstimmig angenommen. Die grössten Herausforderungen sind die Auseinandersetzungen mit neuen Mobilitätsformen. Gemeinsam mit den SBB, Bernmobil und der VBZ machen wir bei «Yumuv» mit. Das ist eine App, ein Versuch, auf einer Plattform verschiedene Mobilitätsformen zu vernetzen. Überall in der Stadt hat es BVB-Baustellen.

Was können Sie zum aktuellen Schienenzustand sagen?

2016 haben wir die Sanierung der Bahninfrastruktur in die Wege geleitet. Diese Massnahmen greifen. Als letztes Objekt bleibt noch die Sanierung der Schienen aufs Bruderholz. Da spreche ich auch jährlich bei Bund und Kanton vor. Wir sind auf Kurs, das ist aber ein langjähriges Projekt. Eingriffe wird es immer brauchen bei der Infrastruktur, da diese sich bei täglichem Gebrauch einfach abnützt. Bauprojekte werden heute auf zehn Jahre im Voraus geplant und mit den kantonalen Stellen koordiniert.

Zum Schluss. Sie haben bestimmt auch langsam Ferien nötig?

Konkret habe ich eine Woche im Mai geplant. Ich fahre mit dem Bike durch die Schweiz. Von einem Ort zum andern und übernachte, wo es passt. Längerfristig planen wir noch nicht.