Basler Vorfasnacht Ein Besuch bei den Rämpläm-Proben: Wo bulgarische Volksmusik auf die Basler Fasnacht trifft Vom 4. bis 19. Februar findet die Vorfasnachtsveranstaltung Rämpläm im «Tabourettli» statt. Bis zur Premiere muss das Team alle 25 Stücke proben und perfektionieren. Die bz hat das Rämpläm-Team begleitet. Aimee Baumgartner Jetzt kommentieren 24.01.2022, 05.00 Uhr

Das Rämpläm-Team bei den Proben: Roman Huber, Baschi Pfefferli, Matrin Bammerlin, Natalina Muggli und Sylvia Heckendorn (v. l.). Nicole Nars-Zimmer

«Boah, jetzt merke ich, dass meine Stimme langsam versagt», sagt Roman Huber, der zum ersten Mal bei der Vorfasnachtsveranstaltung Rämpläm mitwirkt. «Mein Hals kratzt auch schon», fügt Produzent Martin Bammerlin an.

Die Zeit vergeht schnell beim Proben. Erst recht, wenn man sich ganz von der Aussenwelt abgeschottet im vierten Untergeschoss befindet. Statt einer Uhr hängen mehrere Gitarren an der Wand. Wer seinen Standort im Raum wechselt, muss aufpassen, dass er oder sie nicht mit dem Fuss in einem der vielen Kabel auf dem Boden hängen bleibt.

Die letzte Pause ist schon fast zwei Stunden her. Vier Lieder hat die Gruppe in dieser Zeit geübt. Die Reihenfolge wird kurzerhand auf den Kopf gestellt. Sie startet mit dem Schlusssong und beenden die Session mit dem Eröffnungslied.

Die Stücke werden laufend perfektioniert

Noch bevor die Anwesenden mit dem Durchlauf des ersten Stücks beginnen, erhält Sylvia Heckendorn von Roman Huber die neusten Instruktionen. Die Musicaldarstellerin war beruflich am Nachmittag abwesend. «Wir haben den Aufbau neu gegliedert», sagt er, während sie sich mit ihrem Bleistift Notizen macht.

Text, Noten oder doch auswendig? Bei den Proben gibt es verschiedene Präferenzen. Nicole Nars-Zimmer

Hierbei sind im Raum ganz unterschiedliche Handhabungen ersichtlich. Heckendorn setzt auf Notenblätter, Huber ist digital unterwegs und hat sämtliche Unterlagen auf dem Tablet, welches er mit Musiker Baschi Pfefferli teilt. Schauspielerin Natalia Muggli hat ihre Texte zu einem Liederbuch gebunden und Martin Bammerlin, der als Einziger in der Runde kein Neuling ist, hat alles im Kopf abgespeichert.

«1, 2, 3, 4», ruft Bammerlin hinter dem Schlagzeug, die anderen setzen ein. Es herrscht gute Laune im Keller. Wenn man es nicht besser wüsste, würde man meinen, man stehe mitten in einer Jamsession. Es wird musiziert, gesungen und zur Electroswing-Nummer mit baseldeutschem Text die Hüften geschwungen. «Auf der Bühne wirkt der Song dann ganz anders», sagt Pfefferli zwischen zwei Durchläufen.

Auf der Bühne sollen die Stücke nochmals anders wirken

Die verwendeten Spezialeffekte werden dann nicht mehr durch den Knopfdruck auf der Laptoptastatur ausgelöst, sondern durch Schläge auf das Bühnenbild. «Bei den Effekten handelt es sich um ganz kurze Audioaufnahmen, sogenannte Samples, die im Verlauf des Abends Teil des Rämpläm-Programms sind», so Pfefferli. «Wer also gut zuhört, wird genau wissen, von welchen Stücken sie stammen.»

Baschi Pfefferli spielt die Samples ein. Nicole Nars-Zimmer

25 verschiedene Stücke sind es insgesamt, die vom 4. bis zum 19. Februar auf der «Tabourettli-Bühne» vorgetragen werden. Neben 20 Liedern gibt es neu auch fünf Textstücke.

Seit September trifft sich die Crew meistens an einem Wochenende im Monat, kurz vor der Premiere folgt noch eine Intensivwoche. «Ab jetzt müssen wir erst recht vorsichtig sein, dass sich niemand mit Corona ansteckt, sonst haben wir langsam, aber sicher ein Problem», so Bammerlin, der sich wie alle anderen jeweils vor den Proben testen lässt.

Es gibt eine Zusatzvorstellung

Angst vor einem möglichen Auftrittsverbot als Folge der Coronamassnahmen haben sie nicht. «Wir gehen davon aus, dass wir wie geplant auftreten können», sagt der Rämpläm-Produzent. Damit die Planung trotz der unsicheren Lage überhaupt möglich ist, hat das Rämpläm mit der Privatbank Baumann & Cie und der Basler Versicherung erstmals zwei Sponsoren an Bord geholt.

Rämpläm 2020. Juri Junkov

Positiv stimmt sie auch die Besucherschaft. Fast 80 Prozent der Tickets sind bereits verkauft. Das sei mit der letzten Ausgabe vor der Pandemie zu vergleichen. «Dieser Zuspruch freut uns natürlich ausserordentlich und er motiviert uns zusätzlich», so Bammerlin. «Weil der Vorverkauf so gut läuft, haben wir uns jetzt dafür entschieden, am 9. Februar noch eine Zusatzvorstellung anzubieten.»

Was die Besucherinnen und Besucher genau erwartet, bleibt geheim. Klar ist jedoch, dass auch das kommende Rämpläm experimentell und zumindest auf den ersten Blick schräg erscheinen wird. Das fällt auch beim Proben des Eröffnungslieds auf. Es wirkt düster, die Männer summen in tiefer Tonlage. «Es ist ein bulgarisches Stück», erklärt Martin Bammerlin, der den baseldeutschen Text dazu schrieb. Bulgarische Volksmusik trifft auf die Basler Fasnacht – das Rämpläm macht's möglich.

Audioaufnahmen helfen dem ganzen Team

Gesanglich gesehen ist es ein anspruchsvolles Lied. Einige Passagen müssen mehrfach wiederholt werden. «Beim Schlussakkord stimmt etwas noch nicht», sagt Roman Huber. «Natalia, singst du hier ein fis oder gis?» «Gis. Aber vielleicht ist es besser, wenn ich es statt in der Brust- doch in der Kopfstimme singen», reagiert sie.

Roman Huber, Sylvia Heckendorn, Natalina Muggli bei den Proben. Nicole Nars-Zimmer

Zum Schluss wird ein ganzer Durchlauf des Liedes mit dem Handy aufgenommen und auf einen gemeinsamen Speicher geladen. «So können wir unserem musikalischen Leiter Florian Volkmann einen Zwischenstand geben. Er kann heute leider nicht dabei sein», so Huber. «Zudem hilft es uns beim individuellen Proben zu Hause.»

Was experimentell und schräg wirkt, ist genau durchdacht. Jeder Ton und jedes Wort soll sitzen. Jetzt darf bei den Auftritten nur die Stimme nicht versagen.

