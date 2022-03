Welinvest verkauft ihre Liegenschaften

Basler Wirtschaft Das Erbe des Barons August von Finck: Spross aus dem deutschen Geldadel hinterlässt ein Milliardenvermögen Die traditionsreiche Immobilienfirma Welinvest verkauft nach und nach ihre Liegenschaften. Das Basler Bürgertum schaut zu. Christian Mensch Jetzt kommentieren 29.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Welinvest in Basel am Petersgraben im Haus des Rektorats der Uni Kenneth Nars / BLZ

Der Baron ist tot. Im vergangenen Dezember verstarb Baron August von Finck, 91-jährig. Der Spross aus dem deutschen Geldadel hinterlässt ein Milliardenvermögen, darunter die Mehrheit an einer verschwiegenen Basler Immobilienfirma: der Welinvest AG. Diese hat eine bewegte Vergangenheit, aber auch eine unklare Zukunft: Die Hälfte ihrer Liegenschaften hat sie im vergangenen Jahr verkauft.

Dass der Name der Firma Welinvest nur ein «l» hat, beruht nicht auf mangelnden Englischkenntnissen, sondern ist vielmehr den Anfangsbuchstaben ihrer Gründer Werenfels und Lindenmeyer geschuldet. Dass die Gesellschaft zudem zuvor Actienbrauerei AG beziehungsweise Ankerbrauerei AG geheissen hat, verweist auf ihre geschäftliche Vergangenheit. Das Basler «Anker Bier» verschwand 1973 im «Cardinal»-Verbund. Der Erlös des Markenverkauf sowie die traditionell zur Brauerei gehörenden Basler Restaurant-Liegenschaften verblieben in der nun umbenannten Welinvest.

Als der Patron Rudolf Werenfels sein Aktienpaket verkaufte, blieb lange Zeit geheimnisumwittert, wer der Käufer sei. Vermutet wurde er bei der Familie Hoffmann und Oeri, da ein Vertreter der Scobag, der Privatbank der Roche-Erben, das Sagen bei der Welinvest übernahm. Doch es war schliesslich August von Finck, bei dem das Paket gelandet war.

Das Erbe der Basler Handelsgesellschaft

Die Welinvest war in den Anfängen eine Firma, die Immobilien zukaufte und auch unternehmerisch aktiv sein wollte. Als etwa im Jahr 2000 die mit ihr bereits über das Aktionariat verflochtene Basler Handelsgesellschaft (BHG) zum Verkauf stand, griff sie zu. Mehr noch: Damit wurde aus einer einfachen Investmentgesellschaft eine Basler Institution.

Die BHG war wenige Jahre zuvor noch ein weltumspannender Konzern, eine ehemals stolze Handelsgruppe, die als kommerzieller Teil der frömmlerischen Basler Mission gross und mächtig geworden war. In den 1960er-Jahren erzielte die Gruppe mit 6000 Beschäftigten einen Umsatz von einer Milliarde Franken. In Ghana war die Tochtergesellschaft Union Trade Company (UTC) ein dominierendes Unternehmen.

Die Dekolonialisierung zwang zwar zu Anpassungen. Doch noch 1990 zählte die Gruppe 8000 Mitarbeitende und wies einen Umsatz von 2,8 Milliarden Franken aus. Selbst der Kaufhauskonzern Jelmoli gehörte dazu. Im Verwaltungsrat klangen die Namen Sarasin, Gloor, Staehelin, Zellweger, Krayer.

Stolze Dividenden – verkaufte Liegenschaften

Innerhalb eines Jahrzehnts war das vom Basler Bürgertum beherrschte Handelshaus jedoch weitgehend ruiniert, das internationale Geschäft verloren, die Beteiligungen verkauft. Es kam im Jahr 2000 zur Integration der BHG in die Welinvest. Spätestens seither ist die Welinvest ein Treffpunkt der Basler Gesellschaft. Die Generalversammlung in der Safran Zunft ist jeweils ein gesellschaftliches Ereignis, erzählen Teilnehmer. Der Baron ist zwar selbst nicht aufgetreten, zu unbedeutend war dazu sein Basler Engagement. Dafür dessen eiserner Statthalter Ernst Knut Stahl.

Spektakulär war im vergangenen Jahrzehnt nie, was die Welinvest bot, deren Aktien an der Nebenbörse gehandelt werden. Die stetig steigenden Immobilienpreise garantierten jedoch einen automatischen Wertzuwachs. Dividenden wurden immer prächtig ausbezahlt. Entweder waren sie finanziert über Gewinne des Aktienportfolios oder, wenn die Börse nicht so lief, über den Verkauf einer der Liegenschaften.

Pax als Grosskäuferin – und der Stadthof geht an den Wirt

Das Geschäftsjahr 2019/2020 endete aufgrund hoher Wertberichtigungen im Aktienportfolio jedoch mit einem Defizit. Seither wird gespart und werden Liegenschaften reihenweise verkauft, um flüssige Mittel zu generieren. Bereits der Jahresabschluss auf Mitte 2021 fiel wieder positiv aus. Und ein Abgleich zwischen dem letzten Jahresbericht und den aktuellen Grundbuchdaten zeigt: Seither wurde die Hälfte der verbliebenen Immobilien im Versicherungswert von 65 Millionen Franken verkauft. Und mit einer Ausnahme erhielt jeweils der gleiche Käufer den Zuschlag: die Pax-Versicherung.

Der Stadthof ging direkt an den Wirt. Roland Schmid

Die Ausnahme gab in der Stadt zu reden: Josef Schüpfer, der Wirt der Brötli-Bar und der «Walliser Kanne», konnte von der Welinvest den Stadthof am Barfüsserplatz erwerben. Gegenüber «Primenews» sagte Schüpfer, Welinvest hätte auch die Liegenschaft ausschreiben «und dabei viel mehr Geld verdienen können». Dies stiess bei Aktionären sauer auf, die zuerst feststellen mussten, dass stets der gleiche Käufer zum Zug kommt und dann ein Filetstück im Immobilienportfolio offenkundig zum Freundschaftspreis abgegeben wurde.

Die problematische Seite des Hauptaktionärs und seines Statthalters

Mehr als ein leises Murren wagen die Aktionäre allerdings nicht zu äussern. Denn die Welinvest ist ganz in der Dominanz der von Finck-Vertreter. Daran ändert auch der Basler Wirtschaftsdoyen Georg Krayer nichts, der seit der Einfusionierung der BHG dem Verwaltungsrat angehört und seit bald zwanzig Jahren mit dem Stuhl des Vizepräsidenten verleimt scheint.

Der Bankier August von Finck, aufgenommen am 6. Mai 1999. Seit 1998 lebte er in der Schweiz. KEYSTONE

Der liberale Geist, der sonst gerne das Basler Bürgertum durchweht, pausiert bei der Welinvest. Sonst hätte sich spätestens vor vier Jahren auch der Verwaltungsrat Ernst Knut Stahl kritische Fragen gefallen lassen müssen. Der Münchner Stahl gilt nicht nur im geschäftlichen als treuer Ausführer dessen, was August von Finck für richtig gehalten hat.

Auch politisch ist Stahl dem libertär-rechtskonservativ auftretenden von Finck nicht von der Seite gewichen. Der «Spiegel» und die «Wochenzeitung» recherchierten gemeinsam, dass es Stahl gewesen war, der 2017 einen Verleger gewinnen wollte, um einen «Deutschland-Kurier» zu lancieren. Eine Zeitung dieses Namens gab es zwar nicht, allerdings erschien kurze Zeit später ein gleichnamiges Produkt als Wahlkampfpublikation der AfD. Dessen Finanzierung wurde nicht geklärt, gegenüber den recherchierenden Medien verzichtete Stahl auf eine Stellungnahme.

«Extreme gesetzlichen Restriktionen für Mietliegenschaften»

Die Welinvest hält sich bedeckt. Über das Aktionariat werde nicht informiert, über den Geschäftsverlauf werde im nächsten Geschäftsbericht Auskunft erteilt. Zur Immobilienstrategie erklärt der Verwaltungsrat auf Anfrage: «Die Attraktivität von Wohnliegenschaften in Basel hat in den letzten Jahren laufend abgenommen.» Dies habe einerseits mit dem Zinsumfeld zu tun, aber auch mit den «kürzlich beschlossenen extremen gesetzlichen Restriktionen für Mietliegenschaften».

Ein «Kernbestand» sei jedoch weiterhin im Portfolio der Welinvest, heisst es in der Stellungnahme. Bekannt ist jedoch, dass weitere Liegenschaften zum Verkauf angeboten werden. Nicht oder vielleicht noch nicht zu kaufen ist das Hauptgebäude der Gesellschaft am Petersgraben, vis-a-vis dem Kollegiengebäude der Universität. Das repräsentative Geschäftshaus war einst die Konzernzentrale der UTC und der BHG. Mittlerweile ist es bekannt, weil sich das Rektorat der Universität dort eingemietet hat.

Was damit geschehen soll, werden wohl die Erben des toten Barons August von Finck entscheiden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen