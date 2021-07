Basler Zolli: Bei der Behandlung werden Zollitierärzte kreativ

Basler Zolli Wie man dem Elefanten Fieber misst und der Giraffe Blut nimmt Zoo Basel/Torben Weber In der Tierarztpraxis des Basler Zolli sind die Patienten und die zur Behandlung nötigen Instrumente deutlich grösser oder deutlich kleiner als gewöhnlich. Da geht es nicht ohne Erfindungsreichtum. Und den beweist der Zollitierarzt immer wieder. Alexandra von Ascheraden 19.07.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Zollitierarzt Christian Wenker braucht für seinen Job neben Fachkompetenz vor allem Talent zur Improvisation. Keiner seiner Patienten hat Normgrösse. Hat der Elefant Zahnschmerzen, können nur die Bohrmaschine aus dem Baumarkt samt armlangen Spezialaufsätzen aus der Zolliwerkstatt helfen.

Beim Fiebermessen hilft aber auch der Baumarkt nicht weiter. Wenker erklärt schmunzelnd, wie das geht:

«Da muss der Tierpfleger vor allem Geduld zeigen und warten. Sobald der Elefant dann einen Haufen fallen lässt, sprintet er hin und steckt entschlossen sein Thermometer tief hinein. Schon hat man die original Elefanten-Innentemperatur. Wir nennen das eine ‹nicht-invasive Messung›.»

Solch ein Haufen wiege je nach Wassergehalt schon mal mehrere Kilogramm. Es brauche also schon ein rechtes Thermometer. Wichtig sei vor allem, dass der Haufen ganz frisch sei. «Wartet der Tierpfleger zu lange, setzen Fermentationsprozesse ein, bei denen die Temperatur im Inneren ansteigt.»

Berliner für die Elefantenkuh

Falls sich erweist, dass ein Elefant dann tatsächlich erkrankt ist, muss Wenker auch die Medikamentengabe passend zum Körpergewicht auf drei bis sechs Tonnen hochrechnen. Kleine Mengen verstecken die Pfleger in Bananenbündeln. Wehe aber diese schmecken deshalb anders als gewohnt. Dann lassen die Elefanten sie glatt links liegen.

Bei den Elefanten im Basler Zolli müssen die Tierärzte bei den Medikamenten kreativ werden. Zoo Basel/Torben Weber

Vor kurzem kam Elefantenpfleger Michel Jan daher auf die Idee, es mit Berlinern aus dem Supermarkt zu versuchen. Das sei zwar nicht ganz das artgerechteste Futter, aber das funktioniere prächtig, versichert er. Die Berliner kamen beispielsweise zum Einsatz als Elefantenkuh Heri Schmerzen im Bein hatte.

«Sie bekam immer nur kleine Stücke und die Medikamente mischten wir einfach in die Marmelade. Ich hatte irgendwann sogar das Gefühl, dass Heri diese so gern bekam, dass sie ein wenig simulierte, als es ihr längst besser ging, und extra weiterhumpelte.»

Als es allerdings einmal gleich fünfzig Tabletten aufs Mal sein mussten, war mit Berlinern allein nichts auszurichten. «Ich habe mir ein Kilo Kochbutter besorgt und diese mit den fein säuberlich gemörserten Tabletten zu einem länglichen Gebilde verknetet.» Das ergab ein Zäpfchen in Elefantengrösse. «Das ist sowieso schonender, weil die Wirkstoffe bei dieser Verabreichungsform nicht an der Leber vorbeimüssen. So kann die Dosierung niedriger sein», erläutert der Tierarzt. Nicht umsonst verabreiche man Kindern eher Zäpfchen als Tabletten.

Warum Pferde einen Kopfschutz aufgesetzt bekommen

Zahlreiche Zootiere lassen Tierarzt und Tierpflegende gar nicht nah an sich heran. Wenn diese sich aufregen, kann es für die Menschen lebensgefährlich werden. Ein Giraffenhuf etwa kann locker einen Löwenschädel spalten.

«Wenn wir früher wirklich unbedingt eine Blutprobe von den Giraffen brauchten, mussten wir sie sedieren. Das ist aber ein grosses Risiko, da die Giraffe nicht mit einem Schlag umfallen darf.» Der Kopf sause sonst aus vier Metern Höhe auf den Stallboden. Auch wenn die Pflegenden den Stall für solche Fälle vorsorglich mit einer dicken Schicht Substrat versehen, sollte das nicht passieren. Andrea Cassani, die tiermedizinische Praxisassistentin des Zolli zeigt die Lösung: einen gepolsterten Kopfschutz für Pferde. Zudem stehen mehrere erfahrene Pfleger bereit, die das Tier abfangen und möglichst sanft zu Boden sinken lassen. Wenker rechnet vor:

«Eine Giraffennarkose braucht zehn Hilfspersonen.»

Narkotisieren muss er die Giraffen längst nur noch für Operationen. Für Blutproben hat er längst eine bessere Lösung: «Dafür setzen wir Raubwanzen ein. Solch eine Wanze fasst bis zu zwei Milliliter Blut. Das genügt für die meisten Untersuchungen.» Die Raubwanze setzt er einfach auf die Giraffe. Hinterher zapft er ihr einfach den Mageninhalt wieder ab. Die Wanze überlebe das übrigens problemlos, versichert er.

Mit der Raubwanze wird den Giraffen Blut entnommen. Zoo Basel/Torben Weber

Wanzen helfen bei der Blutprobe

Der allererste Einsatz war allerdings ein totaler Misserfolg. Dazu muss man wissen: Wanzen lassen sich einfach fallen, sobald sie vollgesogen sind. Sie müssen dann geschwind eingefangen werden. «Ich konnte aber gar nicht schnell genug reagieren – die Wanze war kaum auf dem Boden, da stieg die Giraffe schon mit dem Huf drauf. Das war es dann mit meiner Blutprobe.» Es war wieder einmal Findigkeit gefragt. Wenker seilt seine Raubwanzen seitdem mit einem sorgsam verknoteten Bindfaden an und lässt sie auf die Giraffe herab. Sobald das Insekt loslässt, kann er sie einfach zu sich hochziehen.

Die Methode funktioniert bei den eigentlich recht empfindlichen Giraffen bestens. Elefanten, die wir so gerne als «Dickhäuter» bezeichnen, sind deutlich empfindlicher.

«Die spüren es, wenn die Wanze auf ihnen herumläuft und schlagen mit dem Rüssel danach. Bei Elefanten verzichten wir auf die Wanzen und bevorzugen das Training im geschützten Kontakt für die Blutentnahme.»

Wiegen ohne Waage

Wenn es ohne Operation doch nicht geht, ist wiederum Erfindungsreichtum gefragt. Um die Menge des Narkosemittels auf das Körpergewicht des Flusspferdes anpassen zu können, muss er erst einmal wissen, wie viel es wiegt. Wenker erklärt: «Das muss genau stimmen. Flusspferde können nämlich den Atem anhalten. Nicht umsonst können sie so gut tauchen. Und ihr Herz ist unter so viel Masse versteckt, dass ich es mit dem Stethoskop nicht abhören kann. Falls also etwas schiefgeht, merken wir es womöglich nicht gleich.»

Bruno Stöckli, der zuständige Tierpfleger erinnerte sich an die berühmte Geschichte von Archimedes, der herausfinden sollte, ob die Krone des Königs wirklich aus Gold sei und fand eine äusserst artgerechte Wiegemethode für seinen Schützling. «Er hat einfach einen Strich am Beckenrand gemacht, als Flusspferdbulle Wilhelm tief im Becken sass. Nach dem Bad hat er mit einem Literzähler das Becken so lange aufgefüllt, bis es wieder exakt bis zum Strich voll war.» Es flossen genau 2100 Liter. Wilhelms Fussoperation verlief anschliessend, auch dank der perfekt auf seine gut zwei Tonnen Lebendgewicht angepassten Betäubungsmitteldosis, ohne Zwischenfälle.

Die aufgebockte Schildkröte

Sogar mit Mitteln von der Baustelle behilft Wenker sich, wenn er Tiere für eine Untersuchung ruhig stellen muss. «Unsere Strahlenschildkröten zum Beispiel können ziemlich flink werden, wenn sie unbedingt vom Untersuchungstisch herunterwollen. Es ist gar nicht so einfach, solch ein neun Kilo schweres Tier zu bändigen.» Irgendwann war die Lösung gefunden: «Wir bocken die Schildkröten jetzt einfach auf.» Ein breiter Schubkarrenreifen unter der Schildkröte wirkt wie eine Hebebühne – die kurzen Schildkrötenbeine reichen nicht mehr bis zum Boden und Wenker und Cassani können in Ruhe die nötigen Untersuchungen durchführen.

Um die Schildkröte zu wiegen, braucht es einen Schubkarrenreifen. Zoo Basel/Torben Weber

Pinguinen dagegen, die aufgeregt mit den Flügeln schlagend durch den Untersuchungsraum flitzen, kommt er mit einem gewöhnlichen orange-weiss gestreiften Verkehrskegel bei. Den hat Wenker irgendwann einmal kurzerhand mit einer Säge oben auf Pinguinkragenweite gebracht. Diesen stülpt er einfach über den Vogel. Der Kopf schaut dann oben heraus und das Geflatter ist für den Moment beendet.

«Unser Ziel ist immer, die Untersuchungen und Behandlungen für die Tiere so kurz und so stressfrei wie möglich zu gestalten. Dabei sind uns solche etwas ungewöhnlicheren Hilfsmittel eine grosse Hilfe, weil sie den Stress verkürzen helfen»,

stellt Cassani klar, «wir fassen die Tiere grundsätzlich nur dann an, wenn es wirklich nötig ist und versuchen zum Beispiel, die kleineren in einem Kessel oder einem Sack zu wiegen.»

Doch was ist mit Giftschlangen?

Und wenn es einmal doch nicht anders geht, braucht es passende Hilfsmittel. Die Totenkopfäffchen, die übel beissen können, wurden früher mit einem dicken Lederhandschuh festgehalten. «Das schützte uns zwar vor Bissen. Aber so ein 800 Gramm Äffchen spürt man damit nicht gut. Mein Bruder, der bei der Polizei ist, hat mir dann erzählt, dass sie dort bei Einsätzen stichfeste Handschuhe aus Spezialstoff verwenden.» Seitdem hält sie immer ein Paar parat. «Bisse tun immer noch weh – aber es gibt keine Entzündungen durch die Maulflora. Das ist schliesslich die Hauptgefahr dabei», berichtet Cassani.

Auch bei den Pinguinen sind die Tierärzte im Zolli kreativ: In einem Verkehrskegel eingepackt, bleibt das Tier für die Untersuchung ruhig. Zoo Basel/Torben Weber

Es gibt allerdings auch Tiere, die man auch mit Spezialhandschuhen besser gar nicht anfasst, etwa Giftschlangen. Cassani schmunzelt: «Die lassen wir einfach in ein durchsichtiges Plastikrohr kriechen. Dann können wir sie wiegen oder hochnehmen und in Ruhe aus allen Richtungen kontrollieren, ob alles in Ordnung ist.»