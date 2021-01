Bau-Protest Nicht in meinem Hinterhof: Das Gärtchendenken der Basler Chefbeamtin Ein besonderer Fall von Sankt-Florian-Prinzip: Eine Basler Chefbeamtin verhindert seit Jahren verdichtetes Bauen. Dabei fordert genau dies ihr Departement. Benjamin Rosch 30.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wohnen im Park: So sieht die aktuelle Visualisierung des Bauprojekts an der Maiengasse aus. zvg Gschwind Architekten

Ein Haus zu bauen, kann lange dauern. Auch den Verantwortlichen des Basler Bürgerspitals war 2009 bewusst, dass ihre geplante Überbauung an der Maiengasse nicht so bald Realität werden dürfte. Dass sie hingegen bald zwölf Jahre später kaum einen Schritt weitergekommen sind, damit hätten sie gleichwohl nicht gerechnet. Sie sind auf eine Mauer der Opposition von Anwohnern gestossen, die sich gegen die Stadtentwicklung wehren. Und auf eine Generalsekretärin, die verdichtetes Bauen befürwortet – sofern es nicht im eigenen Hinterhof geschieht.

Hier sollen dereinst Familienwohnungen entstehen, befand das Bundesgericht. Kenneth Nars

Die Geschichte spielt an der Maiengasse im Basler St.Johann. Schöne, alte Stadthäuser reihen sich um einen Innenhof, der mehr Park als Garten ist. So lauschig das Idyll: bautechnisch ist es eine Brache. Lange kümmerte es die Besitzerin, das Basler Bürgerspital (BSB) nicht, was daraus wurde. Kinder spielten zwischen den Bäumen oder nutzten das Gras als Bolzplatz. Als das Stadtwohnen immer teurer und der Platz dafür immer knapper wurde, änderte sich dies. 2009 fassten die BSB-Verantwortlichen den Entschluss, ein Mehrfamilienhaus an besagter Stelle zu bauen. Familienwohnungen an attraktiver Wohnlage, in Gehdistanz zur Innenstadt. Der Entscheid ist demokratisch legitimiert: Der Basler Bürgerrat als Leitungsgremium gab dazu seinen Segen.

Streiten bis das Gericht entscheidet – und noch weiter

Das «Stadthaus im Park» hatte von Anfang an einen schweren Stand. Schliesslich sollte es in einem als Schutzzone definierten Geviert zu liegen kommen. Das BSB reichte deshalb ein generelles Baubegehren ein, um die Möglichkeiten auszuloten.

Das rief die Anwohner auf den Plan. Sie sahen ihre Oase durch einen mehrgeschossigen Neubau just hinter der Gartengrenze bedroht. Anwohnerinformationen wie auch der Einbezug von Denkmalschutz und Stadtgärtnerei fruchteten nicht: Die Nachbarn erhoben Einspruch und stritten bis vors Bundesgericht. Doch dieses bestätigte 2017: Das Bürgerspital darf bauen.

Caroline Barthe steht dem Bau- und Verkehrdepartement als Generalsekretärin vor. bz-Archiv

Für das konkrete Projekt nahm das Bürgerspital Anpassungen vor. Aus Rücksicht auf die Anwohnenden redimensionierten die Verantwortlichen den Bau. Weggefallen ist beispielsweise eine geplante Tiefgarage. Doch noch immer wehrten sich die Anwohner dagegen. Recherchen der «Schweiz am Wochenende» zeigen: An vorderster Gartenzaunfront dabei ist Caroline Barthe, Generalsekretärin im Bau- und Verkehrsdepartement (BVD).

Der Kanton will dichter bauen und geht in die Quartiere

Mit ihrem Widerstand läuft sie gegen die politische Stossrichtung des Kantons. Dieser veranstaltete mit «Basel findet Stadt» 2016 eine Ausstellung zum Thema Verdichten. Die Behörden tingelten durch die Quartiere, und versuchten den Bewohnern das Bauen in Innenhöfen schmackhaft zu machen. Namentlich auch das BVD strebte grosse Verdichtungen an – etwa auf dem Gebiet des Landhofs.

«Bei diesem Projekt handelt es sich um einen Einzelfall. Er hat nichts mit der grundsätzlichen Politik des Bau- und Verkehrsdepartements zu tun»,

sagt Barthe auf ihren Protest angesprochen. Sie habe die Politik ihres Arbeitgebers stets unterstützt und mitgetragen, auch die Haltung zu dichterem Bauen. Auf die Frage, weshalb dies nicht für den eigenen Innenhof gelten soll, nennt sie zwei Gründe. «Mir ging es nur darum, dass juristisch alles korrekt abläuft.» Dies sei mit dem Entscheid des Bundesgerichts geschehen. Barthe stellt sich zudem auf den Standpunkt, die Einsprache habe sie formuliert, bevor sie den Job als Generalsekretärin angetreten hat. Später rudert sie zurück. Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits Co-Leiterin. Als zweiten Grund gibt sie an, es gehe ihr um den Baumschutz. «Durch die geplante Vernichtung von Grünfläche und einer reduzierten Durchlüftung des Innenhofs würde das Mikroklima des ganzen Gevierts leiden.» Das Bürgerspital hat allerdings die Stadtgärtnerei mit ins Boot geholt. Die Beschwerdeführer legen dies nun so aus, die Stadtgärtnerei sei befangen und ihr Wort habe deshalb bei diesem Projekt nicht mehr zu gelten.

Auch den Bürgerrat angegangen

Im vergangenen Frühling hat das Bürgerspital einen neuen Anlauf genommen. Eine konkrete Baueingabe wurde am 19. Mai publiziert. Auch dagegen wehrt sich Barthe. Unterschrieben hat sie die Einsprachen dieses Mal nicht sie selbst, sondern ihr Mann. Darauf legt Barthe wert: «Mein Mann und ich sind unabhängige Personen.» Persönlich habe sie Abstand genommen von einer Beschwerde. Schliesslich ist es ja denkbar, dass der Entscheid wieder an die Baurekurskommission gelangt – deren administrative Chefin Barthe ist.

Informationen dieser Zeitung zufolge ist das aber nur die halbe Miete. Sowohl Barthe wie auch ihr Mann wurden vor einigen Monaten – längst nach dem Bundesgerichtsentscheid – beim Bürgerspital vorstellig und verlangten eine Einstellung des Bauprojekts. Sogar beim Bürgerrat versuchten die Einsprechenden zu intervenieren.

Das Bürgerspital ist derweil vorsichtig geworden. Gegenüber der «Schweiz am Wochenende» wollte niemand der Verantwortlichen Stellung nehmen. Auf eine Anfrage meldet sich schliesslich der Direktor: «Ganz grundsätzlich kommentiert das BSB keine laufenden Baubegehren.»