Baubeginn unklar Neue Brückenvariante für das Dreiländereck geplant Die Verbindung zum Ostquai und zur Hiltalingerbrücke wird untersucht. Offen ist aber noch, ob der Bund dieses Projekt mitfinanziert. Peter Schenk 03.09.2021, 05.00 Uhr

Mit einer neuen Brücke soll die Lücke am rechten Rheinufer geschlossen werden. Sie wäre ein Zusatz zur bestehenden Dreiländerbrücke (im Bild). Nicole Nars-Zimmer

Bisher war immer die Rede davon, beim Dreiländereck in Richtung Norden eine Brücke über die Hafeneinfahrt in Richtung Weil am Rhein zu bauen. Ziel ist es, die Lücke am rechten Rheinufer zu schliessen. Die Rheinuferpromenade auf der linken Rheinseite war bereits im Frühjahr 2016 eröffnet worden. Über die Dreiländerbrücke erreicht man von Huningue Weil am Rhein und das Rheincenter. Von dort aber geht der Spaziergang am Rhein in Richtung Basel nicht weiter – deshalb das Brückenprojekt.