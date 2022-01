Bäumfällungen: Spaziergang mit dem Leiter der Stadtgärtnerei

Baumfällungen Jeder der 27'000 Bäume in Basel hat eine Krankenakte: Ein Spaziergang mit dem Leiter der Stadtgärtnerei Die Kugelahorne in der Margarethenstrasse oder die Bäume am Wielandplatz: Baumfällungen führen in Basel regelmässig zu Diskussionen. Auf einem Spaziergang erzählt der Leiter der Stadtgärtnerei was dahinter steckt. Elodie Kolb Jetzt kommentieren 25.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gähnende Leere, wo einst eine pompöse Linde stand: Vor dem Zivilstandsamt an der Basler Rittergasse. Kenneth Nars

Auf dem Baumstumpf liegen die Reste der letzten Hochzeit. Die weiss angemalten Beerensträucher, Tannennadeln und eine weisse Rose verdecken die Verfärbungen im Holz: Ein Pilzbefall zwang die Stadtgärtnerei, die Linde im Innenhof des Zivilstandsamtes an der Basler Rittergasse zu fällen. Emanuel Trueb leitet die Stadtgärtnerei und sagt an diesem eisigkalten Mittwochmorgen auf einem Spaziergang: «Wir müssen den richtigen Zeitpunkt feststellen. Ist Gefahr in Verzug, halten wir den Baum noch hin und wann fällen wir ihn, um die Zeit für einen neuen Baum zu gewinnen?».

Der Baumstumpf ist noch geschmückt von der letzten Hochzeit. Kenneth Nars

Die Linde, die vormals vor dem Zivilstandsamt stand, ist gemäss Baumschutzgesetz geschützt und muss deswegen durch einen neuen Baum ersetzt werden. Dasselbe gilt für die alte Ulme vor dem Primarschulhaus schräg gegenüber, wie uns Trueb erklärt.

Das Basler Baumschutzgesetz sieht zwei Schutzarten vor: In gewissen Zonen sind Bäume mit 50 Zentimeter Umfang geschützt, der Allgemeinschutz schützt alle Bäume mit 90 Zentimeter Umfang. Fällbewilligungen können in vier Situationen erworben werden: Wenn durch die Bäume eine Gefahr ausgehen könnte, falls die Fällung nötig ist, um den übrigen Baumbestand zu schützen, aus Gründen der Wohnhygiene oder wenn das öffentliche Interesse des Erhalts der Pflanze in der Güterabwägung unverhältnismässig erscheint.

«Dem Zufall wird nur wenig überlassen»

Insgesamt stehen auf öffentlichem Grund in Basel rund 27000 Bäume. Trueb erzählt stolz, als wir gemächlich in Richtung Kunstmuseum spazieren, dass sie alle im Zyklus von zwei bis drei Jahren regelmässig kontrolliert werden: «Für jeden gibt es eine Art Krankenakte. Dem Zufall wird nur wenig überlassen.» Während der Baumbestand auf der Allmend im letzten Jahr um 100 Pflanzen zugenommen hat, sei die Anzahl Bäume, gemessen daran wie viel im privaten Raum verloren geht, ausgewogen, so Trueb.

Mit Leidenschaft weiss der 60-Jährige zur Situation jedes Baumes an dem wir vorbeikommen, etwas zu berichten: Die drei grossen Bäume beim Kunstmuseum beispielsweise haben sichtlich gelitten. Viele der oberen Enden wurden abgesägt. Wegen der Arbeiten für den Neubau habe sich wahrscheinlich der Grundwasserspiegel verändert und das wirke sich nun auf die Bäume aus, führt Trueb aus. «Kein Wunder sehen sie aus, als hätte man mit der Artillerie auf sie geschossen».

Bäume werden als etwas Wertvolles gesehen

Emmanuel Trueb leitet die Basler Stadtgärtnerei. Kenneth Nars

Gefällte Bäume wecken in der Gesellschaft regelmässig Emotionen: Sowohl die Kugelahorne an der Margarethenstrasse im Sommer als auch die im Rahmen der Umgestaltung des Wielandplatz gefällten Bäume sorgten für Debatten und zogen politische Vorstösse nach sich. Mitte-Grossrätin Andrea Strahm fordert in einer Anfang Jahr eingereichten Motion unter anderem, dass mehr Bäume verpflanzt, statt gefällt werden.

Trueb wendet ein, dass sich ältere Bäume nur für die Verpflanzung eignen würden, wenn das Wurzelgeflecht nicht abgeschnitten sei, was wegen Baustellen häufig geschehe. Helfen könne auch die Baumschule – so wie das bei den acht Kugelahornen von der Margarethenstrasse der Fall war. «Es gibt die gärtnerische Hand und die gärtnerische Axt. Und beide gehören zu einer sorgfältigen Gartenpflege.» Bäume seien ausserdem Teil der Stadtraumgestaltung: Zwar versuche man wann immer möglich und sinnvoll am Individuum festzuhalten, «aber wir müssen manchmal einen Schritt zurücktreten, um dem übergeordneten Raum gerecht zu werden», so Trueb.

Während in der öffentlichen Wahrnehmung derweil vor allem diese Momente hängen bleiben, ist Trueb ständig mit der Pflege der Bäume beschäftigt: «Oft wird alles, was nach der Pflanzung oder Fällung kommt, nicht mehr wahrgenommen oder ausgeblendet». Er bekommt die Debatten auch mit, wie er erzählt, als wir die St.-Alban-Vorstadt entlanggehen. «Ich glaube, den Menschen kommt immer mehr abhanden, woran sie glauben und sich festhalten können. Ein Wesen, das so beständig ist und bis in die nächste Generation hineinreicht, wird als etwas sehr Wertvolles angesehen.»

Auf der St.-Alban-Anlage wachsen seit 160 Jahren Bäume

Am St.Albantor vorbei gelangen wir zur St.-Albantor-Anlage, die derzeit umgestaltet wird. In diesem Rahmen wurden zwar Bäume gefällt, sie werden jedoch alle ersetzt. Durch einen Spalt in der Absperrung gehen wir hinein. Arbeiter sitzen geschäftig in Baggern, ein Mann in roter Jacke kontrolliert, dass die Bäume und deren Wurzeln bei den Arbeiten sorgfältig behandelt werden. Als wir die Strasse überqueren und die St.-Alban-Anlage erreichen, die Richtung Aeschenplatz führt, wird Trueb euphorisch: «Hier sieht man wunderschön die verschiedenen Generationen von Bäumen seit 160 Jahren». Als definierte Grünzone ist der Platz für die Bäume reserviert. «Solche langfristig geschützten Zonen versuchen wir heute zu gestalten, um dadurch den Baumbestand langfristig zu sichern», sagt er.

Die Parkanlage ist eine Möglichkeit, längerfristige Schutzzonen für Bäume zu gewähren. Kenneth Nars

Quartierverein wehrt sich gegen Fällung von zwei Ginkgos Zwei Ginkgobäume sollen im Rahmen der Umgestaltung des Rümelinsplatz ersetzt werden. Der Quartierverein «Lääbe in der Innerstadt» wehrt sich dagegen und legt ein Gutachten eines Baumpflegers vor, dass die Bäume völlig gesund seien. Emanuel Trueb wendet ein: «Neben dem aktuellen Zustand versuchen wir auch die Situation des Baums nach einer baulichen Veränderung einzuschätzen». Er bezweifle, dass die Ginkgos die Veränderung schadlos überstehen würden. Bei den beiden Bäumen könne man zudem Totholzbildung im Baumwipfel beobachten, was auf eine Mangelversorgung hindeute. (elk)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen