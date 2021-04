Baupfusch Wasser fliesst in den Ausstellungsraum: Probleme im Kunstmuseum-Neubau Bereits drei Jahre nach Inbetriebnahme muss das Flachdach auf dem Erweiterungsbau des Kunstmuseums geflickt werden. Benjamin Rosch 17.04.2021, 05.00 Uhr

Begehung Neubau Kunstmuseum Basel. Treppenhaus zu den obersten Stockwerken.

Bild: Martin Toengi

Im Jahr 2016 verschickte das Bau- und Verkehrsdepartement eine Medienmitteilung mit dem Titel: «Erweiterungsbau Kunstmuseum Basel: Provisorische Bauabrechnung liegt vor». Aktuell werde «intensiv» an einer Schlussrechnung gearbeitet. Ein Jahr später folgte dann die nächste Medienmitteilung: Die definitive Abrechnung sei «nahezu abgeschlossen». Die letzten Positionen, unter anderem Arbeiten am Dach, hätten kaum mehr Einfluss auf die Gesamtsumme. Die voraussichtliche Kostenüberschreitung hielt sich in Grenzen: 3,5 Prozent teurer als geplant ist das neue Prestigeobjekt der Museumsstadt. Dann wurde es still. Recherchen der «Schweiz am Wochenende» zeigen nun: So ganz abgeschlossen ist das Projekt bis heute nicht.

Im vergangenen Herbst zeigte das Kunstmuseum «Rembrandts Orient». Kurz vor der Eröffnung der Sonderausstellung der niederländischen Meisterwerke kam es zu einem Zwischenfall: Wasser drang in den Bau ein und lief bis in einen Ausstellungsraum. Dieser stand zu jenem Zeitpunkt glücklicherweise leer. Der Vorfall ist allen Beteiligten unangenehm. Sowohl das Kunstmuseum wie auch die Architekten – das bekannte Basler Büro Christ & Gantenbein – verweisen auf Anfrage direkt auf das Baudepartement. Bei der Eröffnung liessen die Architekten noch verlauten: «Wir haben für mehr als hundert Jahre gebaut.» Karen Gerig vom Kunstmuseum bestätigt lediglich, dass keine Kunstwerke Schaden genommen hätten.

Ist das Problem seit Jahren bekannt?

Dennoch: Hinter vorgehaltener Hand verdrehen Leute aus dem Umfeld des Museums die Augen, dass am 105-Millionen-Bau bereits nach drei Jahren nachgebessert werden muss. Sprecherin Sarah Mesmer bestätigt: «Bei der Verkleidung gewisser technischer Anlagen auf dem Dach des Kunstmuseums gibt es ein bauphysikalisches Problem.» In der Folge hätten Arbeiten stattgefunden, um dieses nicht näher beschriebene Problem zu beheben. «Im Rahmen der Erstellung einer solchen Anpassung entstand Kondenswasser, welches in einen Ausstellungsraum eingedrungen ist.» Das Dach sei dicht, sagt Mesmer, «es handelt sich nicht um Regenwasser.» Anders also als 2019, als aufgrund eines heftigen Gewitters Angestellte des Museums eiligst acht Bilder abhängen mussten, weil Wasser in den Hauptbau drang.

Nur: Das Problem am Dach schien schon 2017 bekannt. Denn bereits damals war in der Medienmitteilung exakt jenes Problem beschrieben, welches im vergangenen Herbst zum Wasserschaden geführt hat. Inzwischen haben Arbeiter eine Dämmplatte eingebaut. Diese soll weitere Unfälle verhindern. Ganz behoben ist das Malheur damit aber noch nicht, wie aus den Antworten des Baudepartements hervorgeht. «Erst nach Auswertung aller Messungen wird die definitive Art der Ertüchtigung der oben erwähnten Dachaufbauten bestimmt und definitiv geplant», heisst es. Damit könne auch noch nicht abschliessend beurteilt werden, wie viel das Ausbessern des Neubaus kostet.