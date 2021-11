Bauprojekt 42 Einsprachen gegen Gebäude-Aufstockung an der Sennheimerstrasse wurden abgewiesen Eine Hinterhofliegenschaft an der Sennheimerstrasse soll umgebaut werden. Dagegen sind Einsprachen eingegangen, die jetzt abgewiesen wurden. Lea Meister Jetzt kommentieren 19.11.2021, 16.00 Uhr

Die Sennheimerstrasse 50–54 in Basel. Kenneth Nars

Ein halbes Jahr ist es her, seit 42 Anwohnerinnen und Anwohner des Gotthelfquartiers Einsprache gegen das Bauprojekt der Zürich Anlagestiftung an der Sennheimerstrasse eingereicht haben. Am 5. November wandten sich die Verantwortlichen für die Einsprachen mit einer enttäuschenden Nachricht an das Quartier: Das Bauinspektorat habe die Einsprache abgelehnt und das Baugesuch des Antragsstellers mit wenigen Auflagen bewilligt. Der Einspracheentscheid liegt der bz vor.

Die Anwohner begründeten ihre Einsprache mit drei Punkten: Die Deklaration der Grün- und Freifläche sei ungenügend, die Grenzabstände würden nicht eingehalten und die Aufstockung werde zu hoch und beeinflusse so die Lebensqualität der Anwohnenden massgeblich. Im Einspracheentscheid begründet das Bauinspektorat die Ablehnung aller drei Einwände: Der gesetzlich geforderte Grünflächenanteil und der zulässige Grenzabstand würden eingehalten und die Aufstockung sei zonenkonform.

Versöhnliche Akzeptanz mit «Scientology-Bau»

Es ist nicht das erste Bauprojekt in der Sennheimerstrasse, das in die Schlagzeilen gerät. 2019 schmiedete ein Scientology-nahes Firmengeflecht grosse Pläne zwischen dem Herrengrabenweg und der Sennheimerstrasse: eine grosse Überbauung quer durch den ganzen, sehr langen Hinterhof. Heute, gut zwei Jahre später, steht das viergeschossige Wohnhaus mit knapp 40 Eigentumswohnungen. Wirklich zu stören scheint es nicht mehr. «Der ‹Scientology-Bau› sieht wesentlich schöner aus als vorher», so einer der Initianten der Einsprache gegen das neuste Bauprojekt an der Sennheimerstrasse. Man habe sich also versöhnlich damit abgefunden.

Im Januar 2020 schlug die Basler Regierung eine Revision des Bau- und Planungsgesetzes vor. Dieses soll unter anderem beinhalten, dass neue Bauten in Innenhöfen in ihrer Höhe und Fläche eingeschränkt werden sollen. Möglich also, dass ein Projekt wie dasjenige an der Sennheimerstrasse nach Umsetzung der Revision nicht mehr so einfach durchzusetzen sein wird. «Vielleicht wäre die Beurteilung des Einspruchs in zwei Jahren anders ausgefallen, das kann natürlich sein», äussert sich der Initiant gegenüber der bz.

Schweizer Architekten befürchten verkomplizierte Verdichtung

Gar nicht einverstanden mit der vorgeschlagenen Revision zeigte sich im vergangenen April der Bund Schweizer Architekten (BSA). «Durch die vorgeschlagenen, weitreichenden Einschränkungen werden bestehende grössere Hofbebauungen zwangsläufig erhalten und können nicht sinnvoll ersetzt werden», kritisierte der BSA die Gesetzesrevision damals in einer Stellungnahme. Die vorgeschlagenen Änderungen würden kaum zur gewünschten inneren Verdichtung beitragen.

Die Anwohnenden des Gebiets rund um die Sennheimerstrasse hätten innert 30 Tagen Rekurs einreichen und diesen begründen können. Die Bevorschussung beträgt aber 1600 Franken und die Chancen stehen wahrlich schlecht, was auch der zuständige Anwalt gegenüber den Rekurrierenden bestätigte. Freiwillige für eine detaillierte Begründung haben sich keine gemeldet. Man habe also eigentlich kapituliert, so der Initiant. Baustart sei voraussichtlich im Juni 2022.