Bauprojekt Aufstand im «Chlöpfer-Dörfli» Ein geplanter Neubau auf dem Bruderholz sorgt für Unmut unter den Anwohnern des historischen Quartiers hinter dem Wasserturm. Stein des Anstosses ist unter anderem die Höhe des ausgeschriebenen Bauprojektes. Nora Bader 13.02.2021, 05.00 Uhr

Hier an der Bedrettostrasse 15 auf dem Bruderholz soll ein Doppeleinfamilienhaus entstehen. Kenneth Nars / BLZ

«Als Dreijähriger kam ich aufs Bruderholz», sagt Jürg Stähli. Das war 1951. Vor 40 Jahren zog er dann in ein benachbartes Haus an der Predigerhofstrasse, wo er noch heute mit seiner Familie lebt. Seit mittlerweile 70 Jahren ist der pensionierte Basler Gymnasiallehrer also im «Dörfli» hinter dem Wasserturm zu Hause. «Dörfli», so nennen die Anwohner ihr Quartier. Dort grüsst man sich noch. Man kennt sich. Jedes Jahr gibt es ein «Dörfli»-Fest und alle kümmern sich um einander. Momentan hängt allerdings der Haussegen schief. Doch der Reihe nach.

Historische Bilder des «Dörfli» aus dem Privatalbum von Hansruedi Strahm. Kenneth Nars / BLZ

Der Bebauungsvorschlag für die «Baugenossenschaft Batterie», wie das «Dörfli» auf dem Papier hiess, ist datiert auf den 29. August 1930. Verfasst wurde er von der Architektengemeinschaft Widmer & Calini, die zu den renommiertesten Büros auf dem Platz Basel gehörten. Die Siedlung wurde 1933 gebaut. Damals lebten SBB-, BVB-, PTT-Angestellte, Polizisten und Lehrer in den Einfamilienhäusern hinter dem Wasserturm. Sie konnten sich dort ein kleines Haus mit Umschwung leisten. Heute wäre dies an dieser Lage vielen kaum noch möglich. Im «Dörfli» gab es einen ACV-Laden, aber noch keine Verkehrsverbindung, man musste bis zum Hummel laufen. Auch das ist heute anders.

Die «Gartenstadt» auf dem Bruderholz

«Die Idee damals war, etwa selber Gemüse anzubauen. Heute wirft man uns genau das vor; dass wir zu viel Land haben, weil verdichtetes Bauen immer mehr im Trend liegt. Aber das passt einfach nicht in unser Quartier», so Stähli. Die Siedlung folgte dem damals populären und verbreiteten Leitbild der «Gartenstadt». Ziel war «die Realisierung einer durchgrünten, lockeren Bebauung, baulich dichter als eine individuelle Einfamilienhaus-Überbauung». Ausserdem wurde als gesellschaftliches, stadtweites Ziel damals die Entlastung der dichten und teilweise unhygienischen Innenstadtquartiere angestrebt.

Weil viele Arbeiter und Leute aus dem unteren Mittelstand dort wohnten, wurde das Quartier liebevoll als «Chlöpfer-Dörfli» bezeichnet. Seinen Charakter, auch baulicher Art, hat es bis heute grösstenteils beibehalten. Doch: Jetzt soll sich das ändern. An der Bedrettostrasse 15 ist ein Doppeleinfamilienhaus mit 14 Zimmern geplant, wovon ein Haus von den neuen Eigentümern selber bewohnt und ein Haus vermietet werden soll. Der geplante Neubau würde die anderen Häuser an Höhe und Wuchtigkeit massiv überragen. Der geplante Dachfirst soll 14 Meter hoch werden. Die Dächer der Häuser des «Dörfli» haben derzeit eine Maximalhöhe von rund 9,5 Metern. Die Dachneigung des geplanten Baus beträgt 45 Grad, die der umliegenden Häuser maximal 38,5 Grad.

Die Nachbarn sind empört über die Pläne

Unter den Nachbarn machte sich deshalb Empörung breit. Sie verfassten ein Schreiben an die neue Besitzerfamilie, welches innert Kürze 53 Parteien unterzeichnet hatten. «Wir baten die Bauherren, mit dem Architekten zusammenzusitzen und ein neues Projekt zu erarbeiten», sagt Anwohnerin Julie-Anne Schäuble-Gamboni. Das war im Dezember. Und: «Uns ist es wichtig zu sagen, dass wir nichts gegen die neue junge Familie haben, die hierhin ziehen will.» Man sei in gutem Kontakt. Das Bauprojekt sei so aber nicht zu akzeptieren.

Historische Bilder aus dem Privatalbum von Hansruedi Strahm. Kenneth Nars / BLZ

Geht es nach den Nachbarn, müsste die Stadtbildkommission den Paragrafen 58 des Bau- und Planungsgesetzes beachten (kurz besagt dieser: Ein Neubau muss eine gute Aussenwirkung haben). Dieses ausgeschriebene Projekt passe überhaupt nicht ins Siedlungsbild, kritisieren die Anwohner. Alle Neuzuzüger hätten die bestehende Bausubstanz erhalten und renoviert. Die Anbauten seien moderat ausgefallen. Man habe stets Rücksicht auf die Nachbarn genommen und ihnen mit den Anbauten auch nicht zu viel Schatten geschaffen. Bei diesem Projekt ist das gemäss den Anwohnern nicht mehr der Fall. Durch die Firsthöhe von 14 Metern hätten die direkten Nachbarn einen massiven Schattenwurf über Haus und Garten in Kauf zu nehmen, sagen sie.

Architekten möchten Lösung finden und warten Einsprachen ab

Dass guter Kontakt zwischen Bauherrschaft und Anwohnern bestehe, bestätigt auch das verantwortliche Architekturunternehmen. Juristisch gesehen spricht zwar nichts gegen das Bauprojekt. Aber: «Wir möchten eine Lösung finden, müssen zuerst aber alle Kritikpunkte kennen», sagt Magnus Forsberg, Forsberg Architekten AG, auf Anfrage. Und das sei erst nach Ablauf der Baupublikation der Fall.

Und das zuständige Amt bestätigt auf Anfrage, dass bereits Einsprachen eingegangen sind. Das Baugesuch liegt noch bis zum 19. Februar öffentlich auf. Entsprechend sei das Projekt noch nicht bewilligt worden, heisst es beim Bau- und Verkehrsdepartement (BVD). Weitere Einsprachen seien bis zum Ende der öffentlichen Auflage möglich. Anschliessend würden die Einsprachen bearbeitet. Solange dieses Verfahren laufe, könne man keine Stellung beziehen, so Sprecherin Nicole Ryf gegenüber der «Schweiz am Wochenende». Nun bangt man im «Dörfli» dem 19. Februar entgegen. Fortsetzung folgt.

So sieht das Haus Bedrettostrasse 15 aktuell aus. Kenneth Nars / BLZ