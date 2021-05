Bauprojekt Zwei neue Weichen sollen den Basler Bahnhofsplatz entschärfen Ab Winter 2022 soll das 8er-Tram nicht mehr direkt vor dem Bahnhofseingang den Platz überqueren. Durch die neue Linienführung soll mehr Raum für Fussgänger entstehen. Jonas Hoskyn 21.05.2021, 05.00 Uhr

So ordentlich aufgeräumt sieht der Centralbahnplatz leider nur äusserst selten aus. Benjamin Wieland

Vier Jahre: So lange dürfte es dauern von der Idee bis zur Weiche. Ende 2018 hat der frühere Basta-Grossrat Urs Müller in der bz sein Konzept vorgestellt, um den Centralbahnplatz zu entflechten. Ende 2022 soll das erste 8er-Tram über die neu verlegten Weichen und Gleise in Richtung Aeschenplatz fahren. Diese Woche wurde das Bau- und Nutzungsgesuch veröffentlicht, nun läuft die einmonatige Einsprachefrist. Geplanter Baubeginn ist im Herbst 2022. Veranschlagt sind für die zwei Weichen und das Gleis rund 1,7 Millionen Franken.