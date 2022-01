Beide Basel Neue Zahlen zeigen: Corona liess auch 2021 Trams und Busse leer zurück Einen kompletten Lockdown wie 2020 gab es vergangenes Jahr nicht. Und doch nutzten wiederum rund ein Drittel weniger Menschen in beiden Basel den öffentlichen Verkehr. Dies zeigen Zahlen der BLT, die der bz vorliegen. Die hohle Hand machen möchte das Unternehmen aber nicht. Michael Nittnaus, Sharleen Wüest und Maximilian Karl Fankhauser Jetzt kommentieren 07.01.2022, 05.00 Uhr

Eine symbolische Leere: Die regionalen ÖV-Betriebe leiden unter dem pandemiebedingten Fahrgasteinbruch. Archiv: Nicole Nars-Zimmer

Omikron lässt die Infektionszahlen auch in unserer Region durch die Decke schiessen. Die Zahl der Betroffenen ist so hoch, dass es stärker denn je die ganze Arbeitswelt vor Probleme stellt. Krankheitsbedingte Ausfälle häufen sich. Ein einheitliches Bild scheint es aber nicht zu geben, wie eine Umfrage der bz bei diversen Branchen in beiden Basel zeigt (siehe Kasten unten).