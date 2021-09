Beide Basel Vierte Coronawelle überrollt Pflegekräfte: Uni- und Kantonsspital müssen reagieren Das Basler Universitätsspital muss seit Dienstag Operationen reduzieren, um Ressourcen für die Covid-Patienten freizuschaufeln. Auch das Kantonsspital kann den Normalbetrieb nicht aufrechterhalten. Das Spitalpersonal ist bereits wieder stark belastet - und der Frustpegel steigt. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 01.09.2021, 05.00 Uhr

Eine Belastung der Spitäler wie bei der ersten und zweiten Welle – hier das Basler Unispital im vergangenen Winter – wollen alle vermeiden. Und doch ist die vierte Welle Realität. Peter Klaunzer/Keystone

«Viele von uns sind müde, einfach nur müde», sagt Robert Hopf* zur bz. Der 22-Jährige studiert Pflege und arbeitet derzeit am Basler Universitätsspital (USB). Er sei zwar meistens auf der Normalstation im Einsatz, bekomme die Belastung der diplomierten Pflegefachkräfte vor allem auf der Intensiv- und der Kohortenstation für Coronapatienten aber direkt mit. Dort sei man bereits am Anschlag. Und auch auf den Normalstationen nehme die Belastung des Personals zu, da alle verfügbaren Ressourcen für die Covidstation gebraucht würden. In die Müdigkeit mischt sich laut Hopf aber auch Frust:

«Viele sind enttäuscht, dass Covid-19 noch immer grosse Schwierigkeiten bereitet, obwohl es bereits die vierte Welle ist. Wir sind nicht viel weiter als bei früheren Wellen.»

Bereits wieder auf dem Niveau vom Frühling

Tatsächlich sprechen die Zahlen eine deutliche Sprache: In Basel-Stadt liegen 38 Coronapatienten im USB oder Claraspital, zwölf von ihnen auf der Intensivstation. In Baselland sind gemäss der täglich aktualisierten Statistik 20 hospitalisiert, drei benötigen Intensivpflege. Zum Vergleich: Damit ist man bereits wieder auf dem Niveau vom vergangenen Frühling – und das im Spätsommer und trotz breit verfügbarer Impfung. Im Spital landen aber zu über 90 Prozent Ungeimpfte. Auf der Intensivstation sind es aktuell gar alle.

Die Konsequenz: Das USB muss Ressourcen verschieben, wie USB-Sprecher Nicolas Drechsler auf Anfrage festhält:

«Seit Dienstag mussten wir einige OP-Spuren zurückfahren. Damit stellen wir sicher, dass wir genügend Platz auf der Intensivstation für Notfälle aller Art haben. Wir wurden durch die Zahl der Coronapatienten auf der Intensivstation dazu gezwungen.»

Durch die Reduktion könne Personal von anderen Orten zur «Front» verlagert werden. Und das Unispital rechnet nicht mit einem schnellen Abflachen der Welle: «Es scheint wahrscheinlich, dass der Anstieg nicht nur durch Ferienrückkehrer geschieht, sondern die Auslastung weiter zunehmen wird, im Stil des vergangenen Herbsts.»

Auch beim Kantonsspital Baselland (KSBL) sagt Sprecherin Anita Kuoni: «Wir sind bereits nicht mehr im Normalbetrieb.» Zwar habe man bisher Verschiebungen im Operationsprogramm noch verhindern können, dies könne sich aber bereits in den kommenden Tagen ändern. Zu beachten gilt: Im Gegensatz zur ersten und zweiten Welle hält das KSBL im Auftrag des Kantons nur noch 30 Isolations- und sechs Intensivbetten für Covid-Patienten bereit. Vorher waren es 50 und zehn. Die Kapazitätsgrenze ist also schnell erreicht. Eine grosse Hilfe ist allerdings, dass das KSBL die Intensivbetten mit USB und Claraspital koordiniert.

Laufen frustrierte Pflegende bald davon?

Interessant ist, dass die beiden Basel die Situation noch als weniger prekär beurteilen als die Spitäler. «Die Lage ist sicher angespannt», heisst es bei beiden Gesundheitsdirektionen auf Anfrage. Basel-Stadt sagt zwar, dass die anderen Leistungserbringer der Region «in erhöhter Bereitschaft» seien, den Covid-Spitälern wieder Personal auszuleihen. Gleichzeitig sehe man aber bereits eine Abnahme der Ansteckungszahlen. Und Baselland hält fest:

«Aufgrund der Koordination der Intensivpflegeplätze ist von den Zahlen her nicht mit einer echten Überlastung zu rechnen.»

Das sieht nicht nur Hopf anders, sondern auch der Verband der Pflegefachpersonen beider Basel (SBK) und mehr noch die Gewerkschaft VPOD Region Basel. «Beim Spitalpersonal spüren wir nicht nur Erschöpfung, sondern auch Resignation», sagt VPOD-Sprecher Benjamin Plüss. Viele hätten bei der vierten Welle nicht mehr die Kraft, um für ihre Anliegen zu kämpfen. Auch hätten Pflegekräfte gegenüber der Gewerkschaft offen zugegeben, wegen der hohen Belastung mittlerweile emotional abgestumpft zu sein. «Die Empathie, die in diesem Beruf so wichtig ist, geht verloren. Das ist ein sehr alarmierendes Zeichen», so Plüss. Er moniert, dass die Basler Regierung eine Coronaprämie fürs Spitalpersonal ablehnt und wirbt für die nationale Pflegeinitiative, die Ende November an die Urne kommt.

SBK-Sektionspräsident Daniel Simon mahnt, dass man mit dem Personal sensibel umgehen müsse. Quer in der Landschaft stünden dabei die Überlegungen der Spitalleitungen, eventuell einen Ferienstopp zu ver-hängen. «Das muss unbedingt vermieden werden», so Simon, denn:

«Wird das Pflegepersonal neuerlich überlastet, kann es sein, dass sich ein Teil beruflich umorientiert. Beim bereits bestehenden Fachkräftemangel wäre das verheerend.»

* Name der Redaktion bekannt.