Bello & Co. Wegen Corona: Tierheime in der Region Basel sind im Ausnahmezustand Einsamkeit, Homeoffice, keine Ferien: In der Pandemie haben sich viele Tierfreunde im Tierheim einen vierpfotigen Begleiter geholt. Bringen sie jetzt alle ihre Tiere zurück? Michel Ecklin 14.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Corona weckte in manch einem die Tierliebe. Chris Iseli

Jahrelang blieb die Anzahl der gemeldeten Hunde im Baselbiet bei etwa 16'000 konstant. Doch seit dem Anfang der Pandemie ist sie sprunghaft aufgestiegen: auf 17'141 Ende Juni, Tendenz immer noch steigend. Die Zahlen sind in fast allen Kantonen mit Corona hoch, aber im Baselbiet auffallend stark.

Beliebt sind insbesondere kleine, reinrassige Hunde, aber auch Katzen, Hamster und Kaninchen. Denn im Lockdown gab es kaum mehr Möglichkeiten, sich zu beschäftigen. Die Einsamkeit stieg, das Homeoffice schuf neue Freiheiten in der Tagesgestaltung, sodass manch einer sich auf den lang gehegten Wunsch erinnerte, ein Haustier zu halten.

Manchmal braucht's harte Gespräche

Und dieser Trend hat die Tierheime in den Ausnahmezustand versetzt. So hatte der Tierschutz beider Basel (TBB) zeitweise kaum mehr Tiere zu vermitteln. «Vor der Pandemie hatten wir durchschnittlich vier bis fünf Interessenten pro Tier, jetzt sind es bis zu 30», sagt Geschäftsleiterin Béatrice Kirn.

Die TBB-Mitarbeitenden müssen entsprechend viele, die sich ein Tier wünschen, enttäuschen, vor allem auch, weil in der Pandemie vermehrt Leute kämen, die sich nicht bewusst seien, welchen zeitlichen und finanziellen Aufwand das Halten eines Tiers bedeute, wie Kirn erklärt.

Da brauche es viel Aufklärung – und manchmal auch schwierige Gespräche. Sie nennt das Beispiel eines Interessenten, der arbeitslos ist und dem eigentlich ein Tier guttun würde, weil es ihm eine Tagesstruktur gäbe – dem aber schlicht das Geld fehlt, um einen Hund zu halten.

«Da müssen wir manchmal ganz schwierige Entscheide fällen, und es braucht viel psychologisches Geschick»,

sagt Kirn. «Wir wollen ja nicht, dass die Tiere ein zweites Mal zu uns kommen.» Gleichzeitig mit der Pandemie ist die Nachfrage nach temporären Pflegeplätzen massiv zurückgegangen, vor allem im harten Lockdown. Denn niemand machte mehr Geschäftsreisen oder Ferien, und wer doch abwesend war, hatte einen Nachbarn im Homeoffice, der die Katze oder den Hund übernehmen konnte. Zudem durften die Heime zeitweise keine Dienstleistungen anbieten. Die Schweizer Tierheime leben von Spenden, manch eines brachte die Corona in finanzielle Nöte.

Kommt jetzt bald die Trendwende?

Gesamtschweizerisch sind die Zahlen der gehaltenen Hunde im Juni abrupt gesunken, nach eineinhalb Jahren durchgehend steilem Anstieg. Im Baselbiet zeigen die Zahlen weiterhin nach oben. Das Tierheim an der Birs der Stiftung TBB Schweiz hat derzeit zwar wieder etwas mehr Tiere zu vermitteln als noch vor einigen Monaten, das lässt sich aber vor allem mit saisonalen Schwankungen erklären.

Von einer Trendwende will Kirn nicht sprechen – noch nicht. «Wir wissen schlicht nicht, wie sich die Lage entwickeln wird.» Das hänge unter anderem davon ab, wie stark die Unternehmen an den neuen Arbeitsbedingungen wie Homeoffice festhalten und wie viele Menschen die Hektik der Vor-Coronazeit wieder aufnehmen wollen.

Bereits haben einige Neutierhalter ihr Tier wieder abgegeben. «Sie merken vielleicht, dass ein Welpe nicht stubenrein ist und viel Aufmerksamkeit braucht, oder dass ihr Hund nicht einfach in die Handtasche passt», sagt Kirn. Für sie ist vorstellbar, dass die vielen Haustiere, die in den vergangenen Monaten in neue Hände kamen, schleichend zurückgegeben werden. Das werde aber voraussichtlich nicht vor Anfang des kommenden Jahres geschehen.