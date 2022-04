Die Tigermücke breitet sich in Basel weiter aus

Beratung wird intensiviert Die Tigermücke breitet sich weiter aus: Basler Freizeitgärten werden zu Hotspots Aufgrund der anhaltenden Ausbreitung der Tigermücke im Kanton Basel-Stadt wird die Stadtgärtnerei die Beratung der Pächterinnen und Pächter von Freizeitgärten intensivieren. Die Gartenparzellen erweisen sich zunehmend als Hotspots. Lea Meister 27.04.2022, 10.24 Uhr

Eine totes Exemplar einer Asiatischen Tigermuecke, aufgenommen am Dienstag, 23. Juli 2019 in Zuerich. Ennio Leanza / KEYSTONE

Wie einer Medienmitteilung beider Basel zu entnehmen ist, breitet sich die Tigermücke weiter aus. In der wärmeren Jahreszeit gelte es deshalb wieder, an sie zu denken und ihre Vermehrung zu bekämpfen.

Die Tigermücke sei lästig, tagaktiv und ihr Stich könne unangenehme Hautreaktionen verursachen. Ausserdem könne sie Krankheiten übertragen. Allerdings wurden in der Schweiz bisher keine Übertragungen dokumentiert. Das Risiko einer Krankheitsübertragung sei stand jetzt also eher klein.

In Freizeitgärten sei die Zahl an potenziellen Brutstätten sehr hoch, was sich zuletzt im Freizeitgartenverein Milchsuppe gezeigt habe. Das betroffene Gebiet nahe der französischen Grenze habe sich trotz der Sensibilisierung der Pächterinnen und Pächter weiter vergrössert.

Netze und Larvizid

In Gartenarealen mit Tigermückenaufkommen wird die Abteilung Freizeitgärten und Gartenberatung der Stadtgärtnerei in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Vereinen vor Ort Unterstützung leisten. Es werden beispielsweise zusätzliche Netze und Gummizüge zum Abdecken von Regentonnen abgegeben. Für die Behandlung nicht vermeidbarer Brutstätten wird ausserdem ein biologisches Larvizid abgegeben. Selbstverständlich mit einer persönlichen Instruktion.

Erklärvideo «Stopp Tigermücke».

Wichtig sei grundsätzlich, stehendes Wasser von April bis Oktober zu vermeiden oder wöchentlich zu entleeren. Ungenutzte Gefässe müssten gereinigt werden, damit sich kein Wasser mehr darin sammeln kann.

Prävention funktioniert

Verdächtige Mücken mit schwarz-weissem Muster und geringelten Beinen können der Meldestelle gemeldet werden. Der Tigermücke ist es bisher gelungen, sich in den Basler Quartieren St. Johann an der Grenze zu Frankreich und in Kleinhüningen an der Grenze zu Deutschland fest anzusiedeln. wie es in der Mitteilung weiter heisst. Im Neubadquartier wurden 2021 nur noch in einer einzigen Falle zwei Tigermückeneier nachgewiesen.

Die Umsetzung der Präventionsmassnahmen sei also wirkungsvoll.