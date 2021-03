FC Basel Bernhard Burgener zur rotblauen Zukunft: «Wir werden die Mannschaft im Sommer verstärken» Am Freitagnachmittag, um 13.30 Uhr, lud der FC Basel zur Pressekonferenz im St. Jakob-Park. Themen waren das Geschäftsjahr 2020 sowie ein Ausblick aufs Geschäftsjahr 2021. Zu einem möglichen Deal mit David Degen oder den britischen Investoren von Centricus hielt sich Eigentümer Bernhard Burgener weiter bedeckt. Laura Pirroncello 26.03.2021, 17.25 Uhr

Eigentümer Bernhard Burgener präsentierte die neusten Zahlen zum Geschäftsjahr 2020. Screenshot FCB

Als erstes sprach Burgener die aktuelle Lage an: «Wir wissen alle, wie schrecklich angeschlagen die Fussballbranche ist. Entscheidend ist, in solchen Momenten nach vorne zu blicken und einen Weg zu finden, die Sachen so rüberzubringen, wie sie sind.» Er wolle den Fans und den Sponsoren seinen Dank aussprechen. Sie haben Rotblau in der schwierigen Zeit geholfen.

Mit Blick auf das Sportliche Jahr sagt Burgener: «Wir waren in der Europa League im Viertelfinal, haben aber den Titel verfehlt und den Cupfinal verloren. Den Erfolg in der Europa League hatte Marcel Koller zu verantworten.» Ihm sei man dafür immer noch sehr dankbar. Und international sei man immer noch führend:

«Im internationalen Vergleich steht der FCB immer noch sehr gut da.»

Danach ging es an der Pressekonferenz um die neusten Zahlen. Das Fremdkapital liege bei rund 16.1 Millionen Franken. «Es war uns sehr wichtig, dass der FCB in dieser Zeit gut da steht mit einer Eigenkapitalquote von 50 Prozent.» Man habe keine Bankschulden und keine Kredite.

Zwei Spieler wurden überzeugt, nicht zu wechseln

Die Einnahmen gingen allerdings - der Pandemie geschuldet - zurück. Insgesamt seien es zehn Millionen Franken weniger als normal, die man 2020 eingenommen hatte. Bei den Sponsoren gab es einen Rückgang von rund 2.5 Millionen Franken.

Aber: «Ich verneige mich von der sportlichen Führung. Ich habe mich davon überzeugen lassen, dass wir wichtige Spieler nicht verkaufen. Es ist uns geglückt, zwei wesentliche Spieler zu überzeugen, dass sie nicht wechseln. Wir hätten sie für rund 18 Millionen verkaufen können. Das habe ich in Kauf genommen», so Burgener. Insgesamt habe man die Transfererlöse sogar steigern können, obwohl die Spielerwerte wegen der Pandemie zurückgingen: «So konnten wir andere Einnahmeverluste auffangen.»

Der FCB-Eigentümer betont, dass er schon viele (Finanz-) Krisen erlebt habe. Und:

«Ich habe schon viele Unternehmen restrukturiert, da macht man sich keine Freunde dabei.»

1. Mannschaft reduzieren und gleichzeitig verstärken

In Bezug aufs aktuelle Kader sagt der Burgener, er wolle es reduzieren: «Wir müssen die Anzahl Spieler in der ersten Mannschaft auf 25 runterbringen. Das wird uns nächstes Jahr gelingen.» Derzeit stehen bei Rotblau 36 Spieler unter Vertrag. Mit dieser Reduktion werde die Flexibilität gesteigert, sagt Burgener.

«Der FCB hat die Mittel, um eine kleinere und dennoch schlagkräftige Mannschaft zusammenzustellen, gemischt mit jungen und erfahrenen Spielern.»

Mit Blick in die Zukunft, hofft Burgener, dass - dank der Impfung - möglichst bald wieder Fans ins Stadion kommen können. Allerdings glaube man auch beim FCB nicht daran, dass es noch in dieser Saison so weit kommt.

Weiter erklärt Burgener, wofür die beantragten Unterstützungsgelder vom Bund verwendet werden sollen: «Wir wollen sie verwenden, um den Fans bei den Tickets finanziell entgegenzukommen. Das ist auf gutem Weg und wir sind optimistisch dass der FC Basel die Bedingungen der Regierung erfüllen kann.»

Was die sportliche Leistung angeht, sei dieses Jahr nicht erfreulich. Jedes Spiel sei eine neue Überraschung. Burgener sagt aber auch, dass der FCB seit Monaten mit einer langer Verletztenliste zu kämpfen hat. Allerdings habe er Vertrauen, dass man bald sportlich wieder vorne mitspielen könne:

«Wir werden die Mannschaft im Sommer noch einmal verstärken.»

Jetzt blicke man aber zuerst auf das nächste Spiel am 5. April gegen Vaduz. Ein Ultimatum für den Trainer sei es aber nicht: «Ich wünsche mir, dass dort einfach ein sportliches Zeichen gesetzt wird.»

Klub soll in Basler Hand bleiben

Nicht angesprochen wurde vom FCB-Eigentümer ein möglicher Verkauf an Centricus oder David Degen. Als er darauf angesprochen wird sagt er:

«Meine Aufgabe ist, dass der Verein gesund ist. Ich habe immer gesagt, so lange ich dabei bin, behalte ich auch die Kontrolle.»

Dabei sei er offen für ausländische Investoren, solange er die Mehrheit im Verwaltungsrat habe. Wenn er irgendwann gehe, dann schaue er, «dass der Klub weiterhin in Basler Hand bleibt».