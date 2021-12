Erika Preisig erhält von Basel-Stadt Dauerbewilligung als Ärztin

Berufsbewilligung Sterbehelferin Erika Preisig darf nun auch in Basel dauerhaft als Ärztin tätig sein Die Baselbieterin erhält vom Kanton Basel-Stadt eine permanente Bewilligung. Bisher musste Preisig jedes Jahr einen Antrag stellen. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 07.12.2021, 05.00 Uhr

Erika Preisig, Ärztin und Sterbebegleiterin, musste sich vergangenen Frühling vor dem Baselbieter Kantonsgericht verantworten, wurde aber vom Vorwurf der vorsätzlichen Tötung freigesprochen. Doch nun befasst sich das Bundesgericht mit dem Fall. Severin Bigler

Die Baselbieter Hausärztin und Sterbe­begleiterin Erika Preisig erhielt vom Basler Gesundheitsdepartement eine «Bewilligung zur Berufsausübung in eigener fachlicher Verantwortung als Ärztin». Dies ist dem Kantonsblatt vom 1. Dezember zu entnehmen. Die 64-Jährige hatte zuletzt ihre Praxis in Biel-Benken per Anfang März an eine Nachfolgerin übergeben, betreibt aber in Liestal weiter ein Sterbezimmer.

Plant sie nun, in Basel-Stadt eine Praxis zu eröffnen? Dies sei nicht der Fall, versichert sie gegenüber der bz.

«Auch wenn ich die Praxis nach 20 Jahren abgegeben habe, betreue ich rund 25 meiner langjährigen Patientinnen und Patienten weiter. Zwei davon wohnen in Basel-Stadt, weswegen ich auch dort eine Bewilligung brauche.»

Bisher habe sie jedes Jahr beim Kanton eine 90-Tage-Bewilligung beantragt und auch erhalten. Dies sei jedoch aufwendiger als die Dauerbewilligungen, welche sie für die Kantone Baselland und Zürich be­sitze, weswegen sie dasselbe für Basel-Stadt beantragt habe.

Das lange Warten auf das Bundesgericht beginnt

Die Dauerbewilligung für Ärztinnen und Ärzte gilt bis zum 70. Lebensjahr. Preisig möchte ihre Patientinnen und Patienten auch palliativ betreuen, bietet aber zudem die Verknüpfung zu ihrer Sterbebegleitungs-Stiftung Eternal Spirit in Liestal an. Zuletzt war Preisig in den Schlagzeilen, als sie vor dem Baselbieter Kantonsgericht vom Vorwurf der vorsätzlichen Tötung in einem spezifischen Sterbehilfsfall freigesprochen wurde. Das Urteil wurde von der Baselbieter Staatsanwaltschaft und von Preisig selbst ans Bundesgericht weitergezogen.

