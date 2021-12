Eltern müssen mehr bezahlen: Kritik am neuen Kita-Gesetz

Betreuungskosten Eltern müssen mehr bezahlen: Kritik am neuen Basler Kita-Gesetz Der Basler Regierungsrat hatte versprochen, dass die Kitakosten sinken werden. Nun beschweren sich viele Eltern darüber, dass sie im neuen Jahr sogar mehr bezahlen müssen. Helena Krauser Jetzt kommentieren 25.12.2021, 05.00 Uhr

Die Tagesbetreuung in Basel-Stadt wird neu organisiert. Bild: Pius Amrein

Im Januar tritt das neue Tagesbetreuungsgesetz in Kraft. Neben der Umbenennung der Tagesheime in Kindertagesstätten ist eines der erklärten Ziele dieses Gesetzes: eine Senkung der Betreuungskosten. Nun hätten allerdings viele Eltern reklamiert, dass die Kosten für den Kitaplatz um 200 bis 300 Franken gestiegen sind. Dies schreibt SP-Grossrätin Barbara Heer in einer Interpellation, die sie demnächst einreichen wird.

Gemäss dem Ratschlag der Regierung zum neuen Tagesbetreuungsgesetz werden Eltern, deren Kinder bisher mitfinanzierte Kitas besuchen, in Zukunft deutlich höhere Beiträge erhalten. Bei den bisher subventionierten Kitas seien höhere Beiträge. Für diese beiden Gruppen sollte das neue Gesetz finanziell also positive Auswirkungen haben. Einzig für Eltern mit Kindern in heutigen subventionierten Kitas, die aufgrund ihres Einkommens und Vermögens keinen Anspruch auf einen Beitrag von Kanton und Gemeinden haben, müssten künftig mehr bezahlen, heisst es im Ratschlag der Regierung vom Mai 2018. Dies sei der Fall, weil auch diese Kitaplätze bisher mitsubventioniert wurden, obwohl den Eltern eigentlich keine finanzielle Unterstützung zustehen würde. Der Maximalgrenze von 2200 Franken pro Vollzeitplatz und Monat entfalle und die Eltern müssten den effektiven Preis bezahlen. Davon seien rund 260 Familien betroffen, schreibt der Regierungsrat.

Vermutlich ist auch der Mittelstand betroffen

In der Facebook-Gruppe «Basler Mamis» ärgern sich viele Mütter über die gestiegenen Kosten: «Wir sind genau am Limit. Kein Einsparen, Arbeiten bis zur Erschöpfung, nicht genug Zeit für mein Kind.» Eine andere Mutter schreibt: «Ich find das alles so frustrierend. Man wird echt nur «bestraft», wenn man arbeiten geht. Werde wahrscheinlich zu Hause bleiben, weil es sich einfach nicht mehr auszahlt, dass ich arbeiten gehe.»

Heer hat diese Beiträge gelesen und auch in ihrem Umfeld von Familien gehört, die im kommenden Jahr höhere Beiträge bezahlen müssen. Sie sagt: «Es kann ja nicht sein, dass der Kostenanstieg nur 260 Familien betrifft, wenn man von so vielen Fällen hört.» Es seien wohl in der Realität viel mehr. Der Regierungsrat habe wohl nicht mit den richtigen Zahlen gerechnet, vermutet sie. Betroffen seien nicht nur Eltern, die Topverdiener sind, sondern auch Familien aus dem Mittelstand. «Das zeigt, dass die Betreuungsbeiträge des Kantons immer noch zu niedrig sind».

Den Grund für die höheren Kosten vermutet Heer in einem zu niedrig angesetzten Betrag bei den Modellkosten. Damit legt der Kanton einen Bereich fest, innerhalb dessen sich die Kitakosten nach seinen Berechnungen befinden. Nun hätten einige Kitas aber effektiv höhere Kosten, was sich wiederum auf die Elternbeiträge auswirke, sagt Heer.

Eltern nicht über mögliche Subventionen informiert

Genaue Zahlen, wie viele Eltern mit dem neuen Gesetz mehr bezahlen und wie viele weniger, konnte der Mediensprecher des Erziehungsdepartements, Simon Thiriet, bis Redaktionsschluss nicht ausfindig machen. Er erläutert, nur Eltern mit einem hohen Einkommen, ungefähr ab 160'000 Franken, müssten mehr bezahlen: «Diese Eltern haben im bisherigen System davon profitiert, dass sie nicht die vollen Kosten tragen mussten.» Der Anstieg sei kommuniziert worden: «Bereits im Ratschlag an den Grossen Rat hat der Regierungsrat darauf hingewiesen, dass mit diesem Systemwechsel der Maximalpreis ansteigen wird.»

Gleichzeitig seien die Betreuungsbeiträge für die Eltern erhöht und die Einkommensgrenze für den Anspruch auf Betreuungsbeiträge nach oben verschoben worden, sagt Thiriet. Das bedeutet, einige Eltern, die bisher keine Unterstützung bekamen, könnten diese nun erhalten.

Barbara Heer kritisiert in diesem Zusammenhang, dass genau diese Gruppe von Eltern vom Erziehungsdepartement falsch informiert worden sei. Sie vermutet, es gäbe einige, die nicht wissen, dass sie potenziell neu profitieren. Denn anders als die anderen Gruppen, die automatisch eine neue Verfügung erhielten, müssten sie einen neuen Antrag einreichen. «Dass das Erziehungsdepartement ihnen das nicht mitteilt, obwohl es sie anschreibt, ist wirklich schwer zu verstehen», sagt sie. Somit zeige sich, dass es schief geht, wenn man zu wenig Geld in ein neues System investiert. Damit spielt die SP-Politikerin auf die Initiative «Kinderbetreuung für alle» an, die ihre Partei lanciert hat.

