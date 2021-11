Betroffene berichten Anspannung im Paketzentrum Basel: Die Schattenseite des Black Friday Wenn bei den grossen Onlinehändlern die Kassen klingen und die Maschinen im Paketzentrum auf Hochtouren laufen, stossen die Mitarbeitenden der Post an ihre Grenzen. Helena Krauser Jetzt kommentieren 25.11.2021, 17.35 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Einen Grossteil des Sortierprozesses erledigen die Mitarbeitenden von Hand. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Der Black Friday, der Tag des Konsums, füllt nicht nur die Basler Einkaufsstrassen, sondern auch die Paketzentren. «Morgen ist der grosse Tag, die Anspannung ist gross», sagt Johannes Cramer, Leiter Logistik Services bei der Schweizerischen Post am Donnerstagmorgen im Paketzentrum Basel. Man werde in den kommenden Tagen und in der Vorweihnachtszeit einen nie da gewesenen Ansturm erleben. Aber die Post werde alles geben, damit die Pakete rechtzeitig an Heiligabend unter dem Weihnachtsbaum liegen.

Extreme Überlastung während der Pandemie

Wenn der Konsum auf Hochtouren läuft und die Onlinehändler Rekordumsätze machen, sind die Mitarbeitenden der Post stark gefordert. «Es ist die anstrengendste Zeit des Jahres, da kommt man nicht drum rum», sagt Cramer. Besonders zu spüren bekommen das die Mitarbeitenden in den Sortierzentren und die Paketzustellenden. Einer von ihnen ist B., der seinen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte. Bevor B. morgens gegen sechs Uhr mit seiner eigentlichen Arbeit beginnt macht er fünf bis zehn Minuten Frühsport mit seinen Kolleginnen und Kollegen. Er arbeitet seit zwölf Jahren als Paketzusteller bei der Post in Basel. Es sei wichtig, den Körper aufzuwärmen, bevor man mit dem Beladen der Lieferwagen beginnt, sagt B. So wolle man das Unfallrisiko verringern.

Ein automatisches System gibt B vor, in welcher Reihenfolge er die Autos beladen soll. Sobald alle Pakete eingepackt sind, geht es los. B. arbeitet zurzeit hauptsächlich in Allschwil. Er ist 31 Jahre alt und macht diesen Job seit 12 Jahren. Die Arbeit sei unter normalen Umständen zwar anstrengend, aber machbar, findet er. Während des Lockdowns kurz nach dem Beginn der Coronapandemie war aber nichts mehr normal. Nach ein paar Wochen riss sein Geduldsfaden. «Das war moderne Sklaverei damals», sagt er heute. Die Vorgesetzten hätten nur den Profit im Blick gehabt und nichts hören wollen von Überlastung und Forderungen nach personeller Unterstützung.

«Sie wollten einfach, dass wir die Arbeit machen, egal wie.»

Die Unmengen an Bestellungen und das schwere Gewicht hätten ihm und seinen Kolleginnen und Kollegen zu schaffen gemacht. Vor allem, wenn die Kunden grosse Geräte für den Garten oder säckeweise Pflanzenerde bestellten. Verständnis von den Vorgesetzten oder Hilfe bei der Bewältigung der hohen Arbeitslast habe es keine gegeben.

«Als ich meinem Chef sagte, dass sicher bald ein Lockdown kommt und ihn fragte, wie wir damit umgehen werden, sagte er, er gehe davon aus, dass die Kaufkraft zurückgeht», erzählt B. Deshalb beschloss er Forderungen aufzustellen und Unterschriften zu sammeln. «8,5 Stunden reichen» war das Hauptanliegen, etwas mehr als die Hälfte der Belegschaft haben laut B. unterschrieben.

Hochbetrieb im Paketzentrum in Basel. Video: hel

1000 neue Mitarbeitende schweizweit

Dass während des Lockdowns nicht alles ideal verlief, weiss auch Logistik-Chef Cramer, der erst seit Januar 2021 im Unternehmen tätig ist. «Im letzten Jahr hatten wir Überlastungen im System, das haben wir mittlerweile korrigiert», sagt er. Schweizweit seien 1000 neue Mitarbeitende eingestellt worden, der grösste Teil davon in Vollzeit. Man gehe nun davon aus, dass dieses Jahr ohne übermässige Belastung überstanden wird.

Das Exoskelett soll die Mitarbeiterin beim Heben von schweren Paketen entlasten. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Täglicher Druck und Überstunden

An der Unterschriftensammlung hat auch L. teilgenommen. Während B. die Meinung vertritt, dass die Arbeitsbedingungen ausserhalb der Ausnahmesituation im Lockdown vertretbar sind, findet L. die Zustände «eine Katastrophe». Er arbeitet schon mehr als 30 Jahre bei der Post und ist rund 60 Jahre alt. Vor allem der Druck, dem er tagtäglich ausgesetzt ist, sei sehr belastend. «Wir bekommen permanent nur Vorwürfe zu hören. Wir seien 60 Rappen pro Paket zu teuer, zu langsam oder könnten leistungstechnisch nicht mit anderen Zentren mithalten». Früher sei er mit Elan aufgestanden und habe sich auf seine Arbeit gefreut. Heute wolle er nur, dass der Tag vorbei geht.

Während des Lockdowns habe sich die Lage bis ins Extreme zugespitzt. Um irgendwann abends nach Hause zu kommen, sei er bereits morgens um halb fünf zur Arbeit gekommen. Anders hätte er es nicht geschafft, die vielen Pakete auszutragen.

«An meinem persönlichen Spitzentag waren es 526 Stück, normalerweise sind es nicht ganz 300.»

Der Arbeitstag eines Paketzustellers bei der Post in Basel dauert normalerweise rund 8,5 Stunden. Wer länger braucht für die geplante Route, kann die Überstunden theoretisch mit Freitagen kompensieren. In der Praxis würden die Vorgesetzten aber immer wieder Ausreden finden, um die Überstunden anders zu verrechnen. Überstunden, die vor der offiziellen Arbeitszeit geleistet werden, würden laut L. beispielsweise nicht kompensiert.

Exoskelette und Sortierroboter im Test

Um die Arbeitslast der Mitarbeitenden zu reduzieren und die Produktivität zu erhöhen, feilt die Post an innovativen Lösungen. In Basel werden derzeit sogenannte Exoskelette getestet. Die am Körper anliegenden Gurte sollen die Mitarbeitende beim Heben von schweren Paketen stützen und so Verletzungen und Überlastungen verhindern. Ausserdem werden in Basel 28 autonome Sortierroboter getestet. Die neuen Geräte sind im Gegensatz zu früheren nicht fest installiert und können daher schnell in einem anderen Zentrum verwendet werden.

Die Pakete müssen für den weiteren Transport sortiert werden. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Hoher Serviceanspruch bei Kundschaft

Die Stimmung im Team sei grundsätzlich gut und unterstützend. Schlecht behandelt fühlt sich L. von den Vorgesetzten, welche die Arbeiterinnen und Arbeiter «schikanieren» würden. «Unser jetziger Chef war selber mal ‹Päckliträger›, ist aber schlimmer als alle bisherigen». Auch von den Kundinnen und Kunden wünscht er sich mehr Verständnis. «Selbstverständlich bringe ich älteren Menschen ihre Medikamente auch in den 4. und 5. Stock. Aber wenn junge Leute in der Stadt ihre Lebensmittel nach Hause liefern lassen und dann auch auf Nachfrage nicht helfen wollen, eine Kiste mit drei Sixpacks Mineral hochzutragen, verstehe ich das schon nicht ganz». Die Ausrede sei dann häufig: Ich habe ja dafür bezahlt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen