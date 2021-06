Plötzlich weniger Bettelnde in Basel: Das sind die Gründe

Betteldebatte Plötzlich weniger Bettelnde auf den Strassen in Basel: Das sind die Gründe Seit ein paar Tagen sind weniger Bettlerinnen und Bettler in der Stadt unterwegs. Das bestätigen mehrere Beobachter. Die Gründe dafür sind vielfältig. Mit dem neuesten Ratschlag der Regierung haben sie aber offenbar wenig zu tun. Helena Krauser, Lea Meister und Nora Bader 11.06.2021, 05.00 Uhr

Eine bettelnde Frau im November 2020 in der Greifengasse. Foto: Nicole Nars-Zimmer

Seit fast einem Jahr sorgen die Bettelnden in Basel nun schon für hitzige Diskussionen im Parlament und auf der Strasse. Im Mai hat der Regierungsrat einen 18-seitigen Ratschlag präsentiert, der die Situation mit vielen Regeln und Verboten entschärfen soll. Nun scheint sich die Lage allerdings ganz von alleine zu beruhigen. Gemäss mehreren Beobachtern halten sich derzeit viel weniger Bettelnde in Basel auf als noch vor ein paar Wochen.

LDP-Grossrat André Auderset teilte auf Facebook seine Beobachtung, dass sich die Anzahl der Bettelnden «massiv» verringert habe. Auderset stellt ausserdem die Vermutung auf, die Bettelnden reagierten mit ihrer Abreise auf den «steigenden Druck». Toprak Yerguz, der Mediensprecher des Justiz- und Sicherheitsdepartements, bestätigt diese Beobachtung:

«Eine Nachfrage beim Community Policing hat ergeben, dass derzeit augenscheinlich etwas weniger Bettler anwesend zu sein scheinen.»

Yeguz relativiert aber auch: «Schwankungen gab es seit letztem Sommer immer wieder.»

Klarere Worte findet Michel Steiner vom Verein für Gassenarbeit «Schwarzer Peter». Es sei ganz klar, dass derzeit weniger Bettelnde in der Stadt zu sehen seien. Er bezieht sich damit einerseits auf Schilderungen des Community Policing andererseits aber auch auf eigene Beobachtungen. In Gesprächen mit den Bettelnden aus Rumänien habe Steiner ausserdem erfahren, was die Gründe für ihre Rückreise sein könnten, erzählt er.

Basel ist weniger attraktiv als erhofft

Erstens hätten die Bettlerinnen und Bettler wohl festgestellt, dass Basel für sie finanziell nicht so ergiebig ist, wie sie es sich erhofft hatten. Zweitens würde auch der Verlauf der Coronakrise zu einer Veränderung beitragen. «Viele der Männer arbeiten in den Sommermonaten auf dem Bau, beispielsweise in Berlin», sagt Steiner. Im vergangenen Sommer sei dies wegen der Krise nicht möglich gewesen.

Nun aber sei die Situation anders und die Männer würden vermehrt diese Möglichkeit wahrnehmen. Einen Zusammenhang zu den neuen Regeln des Regierungsrats sieht er im Gegensatz zu Auderset nicht. Steiner sagt:

«Es könnte sehr gut sein, dass sich die Situation von ganz allein wieder beruhigt.»

Diese Erzählungen bestätigen auch Recherchen der bz. Ein 34-jähriger Mann aus Bukarest berichtete den Journalistinnen, dass er in Deutschland auf dem Bau gearbeitet habe. Wegen der Pandemie hätte er den Job dann verloren, woraufhin er nach Basel kam. Ein anderer Mann erzählte, dass er in Berlin eine Wohnung und eine Krankenversicherung gehabt habe und ebenfalls auf einer Baustelle arbeitete. Auch er habe seinen Job wegen der Pandemie verloren.

PCR-Test für die Heimreise ist nicht mehr notwendig

Einen weiteren Grund für die häufigeren Rückreisen nach Rumänien kennt Roger Berberat, der Geschäftsführer des Reisebüros Travelpoint am Claraplatz: «Wer nach Rumänien zurückreisen will, braucht keinen negativen PCR-Test mehr. Das macht die Heimreise natürlich attraktiver für die Bettelnden». Ein Blick auf die grüne Liste, auf der Rumänien diejenigen Länder angibt, für die weder eine Impfung noch ein Test nachgewiesen werden müssen, bestätigt dies.

Berbera stellt bei der Nachfrage für Flugtickets nach Bukarest eine leichte Zunahme fest. «Eine Zeit lang hatten wir ein Loch, aber in den letzten Tagen kommen wieder mehr Leute, die einen Flug nach Bukarest buchen wollen.» Auch in andere Städte würden sie manchmal fliegen wollen. Etwa nach Stockholm, Athen oder Rom. Meistens scheitere es dann aber an dem Preis, sagt der Geschäftsführer.