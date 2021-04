Betteln in Basel Wenn Linke rassistische Gefühle entwickeln: Jetzt liegen die Ergebnisse einer SP-Umfrage vor Viele Rückmeldungen gingen bei den SP-Grossrats-Mitgliedern Pascal Pfister und Barbara Heer auf ihren Blog über Bettelnde ein. Die bz erhielt Einblick. Nora Bader 30.04.2021, 19.00 Uhr

Vermehrt wurden in letzter Zeit auch Kinder oder minderjährige Bettelnde in Basel beobachtet, wie dieses Bild von vergangener Woche zeigt. Nicole Nars-Zimmer

«Welche Regeln wünscht ihr euch für das Betteln in Basel?», fragten Pascal Pfister und Barbara Heer (beide SP) in ihrem Blog Anfang April. Nun liegen die Auswertungen vor. «Wir haben einige Rückmeldungen erhalten», so Pascal Pfister, «darunter ein paar Dutzend ernstzunehmende.» Die allermeisten seien «eher differenziert und im anständigen Ton» ausgefallen. «Dass Anti-Diskriminierung wichtig ist, wurde erstaunlicherweise kaum kritisiert», so Barbara Heer.

Überforderung in der Politik wie bei Bürgerinnen und Bürgern

Vier Punkte hätten sich bei den Antworten herauskristallisiert. «Es ist mehr ein Stimmungsbild, wie eine Abstimmung darüber, welche Massnahmen die richtigen sind», so Pfister. Und weiter: «Dazu könnte ich aus den Rückmeldungen kein eindeutiges Bild herleiten.» Wenn schon die meisten Politisierenden damit überfordert seien, seien es die Bürgerinnen und Bürger seiner Erfahrung nach auch. Klar ist für Pfister: «Gefragt nach konkreten Lösungen stellt sich oft eine gewisse Sprachlosigkeit ein.» Die Politik müsse diese Lösungen erarbeiten. Die SP leiste ihren Beitrag dazu.

Ein Gefühl der Distanzierung, auch von links denkenden Menschen

Es zeige sich, dass sich bei politisch unterschiedlich denkenden Menschen vermehrt ein Gefühl der Distanzierung einstelle. So lauteten etwa Rückmeldungen, gerade auch aus dem linken Lager: «Und ich muss ehrlicherweise sagen, dass sich mit der Penetranz (räumlich, organisatorisch und bildlich) der zurzeit bettelnden Menschen auch bei mir ein Gefühl der Distanzierung/Ausgrenzung eingestellt hat, für welches ich einerseits Scham empfinde, andererseits aber auch Verständnis mir selber gegenüber entstehen lässt.» Jemand anderes schrieb:

«Schlimm finde ich, dass ich zum ersten mal in meinem Leben wirklich rassistische Gefühle habe.»

Andere haben gemäss Heer gesagt, dass sie vieles über die Geschichte und Situation der Romas erfahren hätten, was sie bisher nicht gewusst hätten. Jetzt würden sie die Situation besser verstehen, auch wenn sie sie immer noch schwierig fänden. «Die Konfrontation mit extremer Armut löst bei der Bevölkerung viel Nachdenken aus», so Heer.

Menschen fühlen sich bedrängt und möchten nicht angefasst werden

Einige der Menschen, die sich bei der SP meldeten, schrieben Sätze wie: «… Denn ich fühle mich wirklich bedrängt, wenn ich angebettelt werde. Noch schlimmer, wenn ich von den Bettlern dabei angefasst werde.» Oder: «Finden Sie es angenehm, wenn Sie alle fünf Meter angesprochen werden?» Die Rückmeldungen bestätigen aus der Sicht von Pascal Pfister und Barbara Heer, dass «aggressives Betteln» als Grenzüberschreitung empfunden werde, und in einer Bettelordnung verboten werden müsste.

Auch Orte des Bettelns wurden thematisiert: «Im Tram finde ich es allerdings sehr unangenehm - auf einer relativ kurzen Strecke (vom Kleinbasel bis zum Aeschenplatz) von drei verschiedenen BettlerInnen bedrängt zu werden, obwohl ihre Situation sehr prekär ist», hielt jemand fest. Das Gefühl vom Nicht-Ausweichen-Können empfänden viele als unangenehm, bilanziert Heer.

Ein weiteres Feedback: «Ich finde es ehrlich gesagt mehr als bemühend, wenn ich vom Bahnhof bis in die Stadt hinein ständig belästigt werde ‒ auch vor dem Geldautomaten! Es macht mir auch Sorgen, wenn ich vermehrt beobachte, dass genervte Leute sich gegenüber diesen Bettlern aggressiv(er) verhalten.» Viele Menschen geben den Bettelnden dennoch Essen oder Geld, fühlten sich aber auch überfordert und hilflos.

Und andere werden gemäss Heer zu Hobby-Polizisten respektive Hobby-Ethnologen: «Sie melden uns detaillierte Beobachtungen, wie die Bettelnden sich verhalten, glauben, Bettelbosse zu sehen, sind erstaunt, dass Bettelnde Handys benutzen.» Es verunsichere die Bevölkerung, überall fremde Bettelnde zu sehen, und nicht einordnen können, was da passiere. «Das bestätigt aus unserer Sicht, dass Forschung und Dialoge wichtig und nötig sind, um Beruhigung und Klarheit in die Situation zu bringen», so Heer weiter.

Zürich hat das Betteln an Hotspots verboten

Auch Vorschläge und Städtevergleiche gingen ein: «Zürich hat es nicht schlecht im Griff. Sie haben das Betteln an den Hotspots verboten. Wir in Basel könnten dies doch gleich tun und dafür das Betteln in allen Aussenquartieren von Basel erlauben?» Oder: «Gäbe es Orte, Regionen, wo sich diese Menschen in der Nacht draussen aufhalten könnten, mit entsprechenden Auflagen an Hygienebestimmungen, etc., ohne dass die Bewohnerinnen und Bewohner sich eingeschränkt fühlen müssten?»

Aufgefallen ist Pfister und Heer bei der Auswertung der Aussagen auch, dass die Anzahl der Bettelnden die Baslerinnen und Basler stört. «Es sind zu viele», habe er immer wieder gehört und gelesen, so Pfister. Sein Fazit: «Es gibt einen Diskussionsbedarf darüber, was der richtige Umgang mit den Bettelnden ist.»

Die Mitte fordert rasche Wiedereinführung des Verbots

Eingeschaltet hat sich nach der SVP nun die Mitte Basel. Parteipräsident Balz Herter fordert in einer Medienmitteilung die rasche Wiedereinführung des Bettelverbotes. Die Mitte legt einen «EMRK-konformen» Umsetzungsvorschlag vor.

Die Mehrheit des Grossen Rates habe sich für die Wiedereinführung des Bettelverbotes in Basel ausgesprochen, betont Herter. Aufgrund eines Urteils des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) ist ein absolutes Verbot nicht zulässig. Die Mitte Basel-Stadt habe nun von Prof. Dr. iur. Stephan Breitenmoser, Professor für Europarecht an der Universität Basel, eine juristische Einschätzung vornehmen lassen und fordert vom Regierungsrat eine rasche Umsetzung des Parlamentswillens. Die Einschätzung liegt dieser Zeitung auf Anfrage nicht vor.

Die Mitte Basel-Stadt kritisiert, dass das Urteil des EMGR den Prozess der Regierung verzögere, «denn auch eine EMRK-konforme Umsetzung des Bettelverbots könnte dem Parlament rasch vorgelegt werden», ist die Mitte überzeugt.



Gemäss Breitenmosers Gutachten zeige sich, dass verschiedene Varianten mit der Europäischen Menschenrechtskonvention vereinbar seien. Die Mitte plädiert für eine möglichst strenge Umsetzung: «Die Partei spricht sich für ein grundsätzliches Verbot im kantonalen Übertretungsstrafgesetz aus, das Ausnahmen vorsieht, so Herter. Die vorgeschlagene Ergänzung sehe wie folgt aus: «Das Betteln sei grundsätzlich verboten.

Wer bettelt, um eine kurzfristige unwürdige oder prekäre finanzielle Not zu überwinden und keine andere Möglichkeit habe, ein Einkommen zu generieren, bleibe straflos.»

Mittels Interpellation will Herter bei der Regierung nachfragen, warum noch immer kein EMRK-konformer Vorschlag vorgelegt wurde und ob die Regierung mit dem Vorschlag der Partei einverstanden sei.



SVP wartet den Vorschlag der Regierung ab

Mit einem Vorschlag der Regierung ist in den nächsten Wochen zu rechnen. «Bis dieser vorliegt, werden wir nichts weiter unternehmen», sagt SVP-Grossrat Joël Thüring, der ebenfalls täglich Rückmeldungen zur aktuellen Situation erhält, wie er gegenüber der bz sagt. Thüring hatte sich als einer der ersten für die Wiedereinführung eines Bettelverbotes stark gemacht. Den Vorschlag der Mitte finde er «krude»: «Das würde ja am jetzigen unhaltbaren Zustand nichts ändern, da man den Roma-Bettlern im Zweifel einen anderen Sachverhalt nicht nachweisen könnte. Deshalb bringt das nichts.»

Umso mehr steigt derweil parteiübergreifend die Spannung auf den Vorschlag der Regierung.