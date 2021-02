Bewerbung per Video Harte Konkurrenz aus dem Ausland für Basler Musik-Studierende Wegen Corona setzt die Basler Hochschule für Musik auf Onlinebewerbungen. Das sorgt für Anmeldungen in Rekordhöhe – zum Nachteil der lokalen Bewerber. Helena Krauser 17.02.2021, 05.00 Uhr

Zurzeit ist nicht viel los auf dem Campus der Hochschule für Musik. Bild: Kenneth Nars

Der Betrieb an der Basler Hochschule für Musik ist derzeit auf ein Minimum heruntergefahren. Die Vorschriften von Bund und Kanton erlauben nur einen Notbetrieb, innerhalb einzelner Studienfächer, wo Präsenz für den Erhalt der Studierbarkeit unerlässlich ist. Proben in kleinen Formationen sind erlaubt. Mehr ist derzeit nicht möglich. «Was fehlt, sind vor allem Erfahrungen im Ensemblespiel und im Orchester. Ausserdem wird das Campusleben mit seinen Veranstaltungen sehr vermisst. Diese Form des informellen Austauschs auch mit dem Publikum ist für das Musikstudium im Allgemeinen und für unseren Campus im Speziellen sehr wichtig», so Stephan Schmidt, Direktor der Hochschule für Musik FHNW/Musik-Akademie Basel.

All diese Einschränkungen gelten für die aktuellen Studierenden der Hochschule für Musik. Nun kommen allerdings neue Hürden für die Bewerberinnen und Bewerber hinzu, die sich erst für ein Studium anmelden wollen. Zumindest für diejenigen aus der Region. Geändert haben sich die Modalitäten bei dem Verfahren zur Eignungsprüfung. Konkret heisst das: Was früher bei einem Vorspielen vor Ort stattfand, geschieht jetzt über ein eingeschicktes Video. Die Bewerberinnen und Bewerber müssen ein ungefähr zwanzigminütiges Video mit dem geforderten Repertoire einschicken. Nur wenn es nach dem Beurteilen der Videos durch die Jury noch Unklarheiten über die Eignung gibt, werden die Kandidierenden im Ausnahmefall eingeladen, vor Ort vorzuspielen.

Reisen an mehrere Hochschulen nicht mehr notwendig

Zunächst klingt das nach einem vereinfachten Verfahren. Die Bewerberinnen und Bewerber können mehrere Versuche für eine Aufnahme starten und die Aufregung beim Vorspielen vor Ort fällt weg. Ein Blick auf die Anzahl der eingegangenen Anmeldungen zeigt allerdings, die geänderten Modalitäten haben möglicherweise grosse Auswirkungen auf die Konkurrenzsituation. «Für 2021 hat sich bereits eine Rekordzahl von Kandidatinnen und Kandidaten angemeldet. Wir vermuten, dass das Online-Verfahren vor allem für Bewerberinnen und Bewerber aus grosser Distanz das Prozedere erleichtert haben könnte», so Schmidt. Diese Annahme gelte es aber zuerst zu überprüfen. Konkrete Zahlen will Schmidt noch nicht bekanntgeben, da die Anmeldefristen bei einigen Instituten noch nicht abgelaufen sind.

Für die Bewerberinnen und Bewerber aus der Region heisst das, sie erhalten viel mehr Konkurrenz als in den Vorjahren. Bisher mussten sich interessierte junge Musiker, die weiter weg wohnen, entscheiden, an welche Musikhochschulen sie fahren, um persönlich vorzuspielen. Mit dem Online-Verfahren ist dies nicht mehr notwendig. Für einige Interessierte, die hier anonym bleiben möchten, wirkt das sehr ernüchternd. Die Chance auf einen Studienplatz ist sowieso schon relativ klein, und nun verringert sie sich noch weiter.

Die Büste des Komponisten Hans Huber im Hof der Hochschule für Musik. Bild: Kenneth Nars

Schummeln nicht möglich

Trotz Online-Verfahren sei Schummeln allerdings nicht möglich, sagt Schmidt: «Eine künstlerische Leistung kann man nicht fälschen.» Auch wenn man durch das mehrmalige Aufnehmen die Fehlerquote verringern könnte, bliebe noch die Beurteilung des Konzepts und der Persönlichkeit mit ihren Stärken und Schwächen. «Und vor allem die wird ja beurteilt, um das Potenzial für ein Musikstudium zu erkennen und einzuschätzen», so Schmidt. Ausserdem fänden, wenn notwendig, ja auch die Kombinationen von Video, Audio und Live-Austausch statt.

Schmidt betont, dass Videos natürlich nicht grundsätzlich die persönliche Vorstellung in Präsenz ersetzten würden. Aber die Erfahrungen, die er und sein Kollegium in dem vergangenen Jahr, in dem diese Praxis teilweise auch schon angewendet wurde, machen konnten, würden zeigen, dass die Entscheidungen bezüglich der einzelnen Studieninteressierten grundsätzlich richtig waren. Deshalb wolle er auch nach der Pandemie an bestimmten Formen des Online-Verfahrens festhalten: «Wir sind überzeugt, dass online Eignungsabklärungen künftig als Option erhalten bleiben werden. Nicht zuletzt, wenn dadurch Flugreisen verhindert werden können.»

Positiv für die lokalen Musikerinnen und Musiker ist allerdings, die Hochschule für Musik ist nicht die einzige Hochschule, die eine Bewerbung per Video anbietet. Für alle diejenigen, die sich auch ein Studium im Ausland vorstellen können, sinken die Hürden, sich an mehren Hochschulen zu bewerben also auch.