Bewilligte Demo Grossaufmarsch der Coronaskeptiker im Baselbieter Kantonshauptort Die Kleinstadt Liestal dürfte am Samstag die grösste politische Kundgebung seit vielen Jahren erleben. Erwartet werden Tausende Kritiker der Coronamassnahmen aus der ganzen Schweiz und aus Süddeutschland. Und eine unbekannte Zahl Gegendemonstranten. Hans-Martin Jermann 18.03.2021, 05.00 Uhr

Das im Gegensatz zu Basel nicht sonderlich Demo-erprobte Liestal könnte übermorgen Samstag die grösste politische Kundgebung seit vielen Jahren erleben: Der Verein Stiller Protest ruft seit November schweizweit zu Demonstrationen gegen die behördlich verfügten Coronamassnahmen

auf – und erlebt steten Zulauf: Nahmen Anfang Februar in Zug erst 800 Personen am Protestmarsch teil, waren es am 20. desselben Monats in Wohlen bereits 1600 und am 6. März in Chur von der Polizei bestätigte 4000. «Wir rechnen für Liestal mit mehr Teilnehmern», sagt Roland Lüthi, Mediensprecher von Stiller Protest auf Anfrage. Der Leidensdruck der Bevölkerung habe massiv zugenommen, daran änderten auch die in Aussicht gestellten Lockerungen nichts: «Der Bundesrat hat keine klare Exit-Strategie», kritisiert Lüthi.

Demo-Tourismus aus Süddeutschland

Mit einer Zunahme der Demonstranten gegenüber der letzten Kundgebung in Chur rechnet auch der freie Journalist Raimond Lüppken, der die Szene seit Monaten beobachtet und kritisch über sie schreibt. Zusätzlich mobilisierend wirken im Fall von Liestal der Demo-Tourismus aus dem süddeutschen Raum und in der Region stark präsente Anthroposophen-Bewegung, die mehrheitlich als coronakritisch gilt. Das heisst: Kommen am Wochenende 5000 Menschen zur bewilligten Demo nach Liestal, wäre das keine Überraschung, in den sozialen Medien ist von bis zu 10'000 Teilnehmern die Rede.

Kommt hinzu: Die links-alternative Jugend gegen Unterdrückung Liestal ruft in den sozialen Medien zur Gegendemo auf: «Zeigen wir den Schwurbler*innen und Antisemit*innen, dass sie in Liestal nicht willkommen sind», heisst es auf Instagram. Für diese Gegendemo ist allerdings keine Anfrage bei der Stadt Liestal eingegangen – sie wäre demnach unbewilligt.

In Absprache mit der Stadt Liestal und der Kantonspolizei wurde vorsorglich die Demo-Route geändert: Anstatt wie zunächst geplant vom Emma-Herwegh-Platz gleich am Bahnhof zur Kundgebung beim KV am engen Obergestadeckplatz (die bz berichtete) geht's nun den Bahngleisen entlang via Wasserturmplatz die Stadt hinaus zur Schulanlage Frenke. Dort steht für die Demonstrierenden ein grosses Rasenfeld zur Verfügung. Die Organisatoren rufen die Teilnehmenden zudem auf, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Kritik an passiver Polizei bei den letzten Demos

Die Stadt Liestal hat die Bewilligung an die Einhaltung der geltenden Coronaregeln geknüpft. Im Vordergrund steht dabei die Maskentragpflicht. Stiller-Protest-Sprecher Roland Lüthi betont, dass die Veranstaltungsleitung die Corona-Auflagen vor und während des Protestmarschs laut verlesen werde. Eine gute Zusammenarbeit mit der Polizei habe für den Verein einen hohen Stellenwert, betont Lüthi. Für Szenekenner Lüppken sind das reine Lippenbekenntnisse: Mit zunehmender Teilnehmerzahl von Demo zu Demo sei der Anteil jener, die sich an die Maskenpflicht halten, stetig gesunken.

«Die Durchsagen zum Einhalten der Maskenpflicht werden jeweils durch laute Buhrufe oder Gelächter quittiert»,

sagt Lüppken. Komme hinzu, dass die Polizei an den Kundgebungen in Chur und Zug keine Anstalten gemacht habe, auf die Durchsetzung der Regeln hinzuwirken.

Ob und wie die Maskenpflicht durchgesetzt werde, würden die Einsatzkräfte vor Ort entscheiden, teilt die Baselbieter Polizei auf Anfrage mit. Nähere Angaben zum Aufgebot und Einsatz werden aus «polizeitaktischen Gründen» keine gemacht. Polizeisprecher Adrian Gaugler sagt einzig: «Wir rechnen mit einem Grossanlass, wie es ihn im Baselbiet nicht alle Tage gibt, und haben uns entsprechend vorbereitet.»

Veranstalter geht auf Distanz zu Extremisten

Der Verein Stiller Protest distanziert sich auf seiner Website von Gewalt sowie von Rechts- und Linksextremismus. Szenekenner Lüppken sieht die Massnahmengegner, die in der Schweiz auf die Strasse gehen, als Sammelbecken von Freiheitlich-Konservativen, Wutbürgern, Esoterikern und Rechtsradikalen. Treten Parteivertreter auf, sind es meist solche der SVP. Der Grossteil der Demonstrierenden und ihrer Aussagen bewege sich im Rahmen unserer demokratischen Rechtsordnung. Allerdings radikalisiere sich die Szene zunehmend. «Und leider wehren sich viele nicht dagegen, wenn ihre Bewegung von Extremisten vereinnahmt wird», sagt Lüppken.