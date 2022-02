Bibliothek Neubad Die Hündin Boy hilft den Kindern, ihre Angst vor dem Lesen zu überwinden Jeden Mittwochnachmittag können leseschwache Kinder in der Basler Bibliothek Neubad der Lesehündin Boy selbst ausgewählte Geschichten vorlesen. Die Hündin hört zu und urteilt nicht. Maria-Elisa Schrade Jetzt kommentieren 11.02.2022, 05.00 Uhr

Boy heisst die Lesehündin, die jeden Mittwochnachmittag den Kindern in der Bibliothek Neubad beim Lesen hilft. Kenneth Nars

«Man, Mama, was soll ich denn mit dem Weihnachtsmann?», fragt Sarai zögerlich und blickt unsicher in die Runde. Die schüchterne Drittklässlerin wirkt klein im blauen Drehsessel, von dem ihre Füsse nicht bis auf den Boden reichen. Dort döst die alte Hundedame Boy und lässt sich ab und zu von ihrer Besitzerin Sylvia Adili genüsslich den Bauch kraulen.

Sarai holt tief Luft und setzt mit leiser Stimme die Erzählung von der frechen Lotta aus ihrer Lieblingsbuchreihe «Mein Lotta-Leben» fort: Lotta packt für eine Klassenfahrt und ihre Mama hat den aufblasbaren Weihnachtsmann ihrer Brüder angeschleppt, weil sie glaubt, dass dieser ihre Tochter in der Ostsee vorm Ertrinken bewahren könnte. Die Geschichte ist lustig – Sarai muss kichern und taut langsam auf. Satz für Satz liest sie selbstbewusster. Am Ende darf das Mädchen noch einmal den Hund streicheln und dann hüpft sie auch schon die Bibliothekstreppe herauf, um das nächste Kind zu rufen.

«Sie hat mich ausgesucht»

Boy ist eine Lesehündin, die jeden Mittwochnachmittag ab 15 Uhr leseschwache Kinder in der GGG-Bibliothek Neubad beim Üben unterstützt. Der Schäferhundmischling ist der Rentnerin vor einigen Jahren in Marokko zugelaufen, wo er wochenlang vor Adilis Haus auftauchte. Boy und ihre Besitzerin verbindet tiefes Vertrauen zueinander. «Sie hat mich ausgesucht», sagt Adili und lacht, «das sagen immer alle.»

Die Hündin weicht nicht von ihrer Seite. «Wenn ich ruhig bin, ist Boy ruhig», erklärt Adili. Dann lasse sich die Schäferhündin von allen streicheln und bleibe sogar gelassen, wenn ihr jemand am Schwanz zieht oder auf die Pfote tritt. Das ist auch nötig, damit Boy mit Kindern arbeiten darf.

Damit die Ängste verschwinden

Im Erdgeschoss der Bibliothek herrscht buntes Treiben. Eine Gruppe Kinder zwischen 9 und 11 Jahren sucht sich Bücher aus, die Kinder wollen später daraus vorlesen. «Ich würde gerne das hier lesen, aber da sind so kleine Wörter», meint ein dunkelhaariger Junge unschlüssig. Seine Begleiterin lässt ihn immer wieder neue Bücher holen, bis sie schliesslich mit der Auswahl zufrieden ist.

Die Kinder lesen, Boy hört zu. Die Hundedame nimmt es gelassen, wenn sie beim Vorlesen ins Stocken geraten. Kenneth Nars

Eine Etage tiefer, wo es ruhiger ist, kämpft sich währenddessen Ikenna durch einen Band von «Die drei Fragezeichen». Der Text ist anspruchsvoll, der Viertklässler gerät immer wieder ins Stocken. Boy nimmt es gelassen. Darum geht es: «Die Kinder lesen dem Hund vor, der bewertet nicht», sagt Adili. «Ich lese meistens auch etwas, um den Kindern zu signalisieren, dass es nicht um mich geht.» Es sollen vor allem die Ängste fallen. Niemand korrigiert, wenn die Kinder nicht darum bitten. Adili erklärt: «Es spielt keine Rolle, wie ungeübt oder langsam gelesen wird. Wir wollen das Selbstbewusstsein der Kinder stärken.»

Boy hört zu – egal, ob es um Piraten oder Prinzessinnen geht

Das scheint zu gelingen. Alle Kinder, die an diesem Nachmittag vorgelesen haben, wollen wiederkommen. Auch die Mutter der Erstklässlerin Estelle ist begeistert: «So motiviert habe ich meine Tochter noch nie beim Lesen gesehen. Man hat das Gefühl, der Hund hört wirklich zu», sagt sie und strahlt. Tatsächlich hebt Boy immer wieder den Kopf an, als ihr Estelle vom Wettsegeln der Piraten vorliest und scheint die Ohren zu spitzen.

Die Lesenachmittage mit der Hündin sind Teil eines pädagogischen Programms, das neben schulischer Leseförderung niederschwellige Veranstaltungen für Kinder, Eltern und Jugendliche bereithält. «Wir bemühen uns, auf das Quartier einzugehen und das, was gefragt wird, auch anzubieten», sagt Anja Goede, Leiterin der GGG-Bibliotheken Neubad und Basel West. Das beinhaltet zunehmend mehrsprachige Angebote sowie eine «Open Library», die mit Bibliotheksausweis auch ausserhalb der Öffnungszeiten besucht werden kann.

«Magst Du, Dich noch verabschieden?», will Adili im Untergeschoss von Estelle wissen. Das Mädchen nickt, gleitet vom Sessel und streichelt Boy über den Kopf. Ihr kleiner Bruder, der sich neben die ältere Dame gesetzt und in einem Comic geblättert hatte, schaut mit offenem Mund fasziniert zu. Am nächsten Tag werden Frau und Hündin dem Generationenhaus im Quartier Neubad einen Besuch abstatten. Mit einer der Bewohnerinnen gehen sie einmal die Woche spazieren und Kaffee trinken.

