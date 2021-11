Die Basler Ständerätin Eva Herzog im Interview

Bilanz nach zwei Jahren in der Kleinen Kammer Basler Ständerätin Eva Herzog «Ich fragte mich: Wo bin ich da gelandet?» Als linke Städterin hat es Eva Herzog im ländlich und bürgerlich geprägten Stöckli nicht immer einfach. Im Interview nach zwei Jahren in Bundesbern verteidigt die Basler Ständerätin die Idee, den Städten mehr Gewicht zu geben. Für die ländlichen Gebiete gebe es null Grund, sich benachteiligt zu fühlen. Die Behauptung der SVP, die Landbevölkerung werde bevormundet, sei absurd, findet die Sozialdemokratin. Hans-Martin Jermann und Patrick Marcolli Jetzt kommentieren 15.11.2021, 05.00 Uhr

Nach dem gescheiterten Rahmenabkommen fordert Eva Herzog (59) eine Grundsatzdebatte zum Verhältnis der Schweiz mit der EU. Kenneth Nars (Basel,

12. November 2021)

Eva Herzog, kaum traten Sie im Herbst 2019 Ihr Amt an, kam schon die Pandemie. Wo würden Sie heute in der Bundespolitik stehen, hätte es Corona nicht gegeben?

Eva Herzog: Nirgendwo sonst.

Aber für die Neuen in Bern war es doch schwierig, sich in dieser Zeit Gehör zu verschaffen.

Ich kann ja nicht wirklich beurteilen, wie es ohne Pandemie gewesen wäre. Mir hat ein Amtskollege beim Antritt gesagt: «Du benötigst schon zwei Jahre, bis Du in Bern Fuss gefasst hast.» Ich antwortete: «Was, zwei Jahre? So viel Zeit habe ich nicht!» Ich stelle heute fest, dass ich mich sicher und wohl fühle, dass ich im Amt angekommen bin. Für gewisse grosse Geschäfte war Corona ein verlorenes Jahr. Es gab kaum Möglichkeiten, mal informell an einem Anlass Gespräche zu führen, die Basis zu legen für Kompromisse. Aber vieles hat funktioniert, getagt haben wir immer – bis auf eine Woche im März 2020.

Hat Corona umgekehrt Ihre Entfaltungsmöglichkeiten gar gefördert?

Die Pandemie hat das Schweizerische Tropen- und Public Health Institut (Swiss TPH) noch stärker in den Fokus gerückt. Ich habe mich im Rahmen der Forschungsbotschaft im Jahr 2020 mit Erfolg für eine Aufstockung der finanziellen Mittel für verschiedene wissenschaftliche Bereiche, für die Akademien und auch fürs «Tropeli» starkgemacht. Dabei habe ich verstanden, was die im Institut Tätigen schon lange sagen. Dass das Swiss TPH in der Vorbereitung und Bewältigung einer allfälligen nächsten Pandemie noch eine viel stärkere Rolle spielen könnte. Zum Beispiel als nationales Kompetenzzentrum für Epidemien und Pandemien (siehe Box).

Welche Erfolge können Sie nach zwei Jahren im Ständerat vorweisen?

Dass meine Motion für offene Grenzen in Pandemiezeiten mit deutlichem Mehr überwiesen wurde, war ein schöner Erfolg. Mir ist es um einen Perspektivenwechsel gegangen. Wir müssen alles daransetzen, dass die Grenzen offenbleiben und diese nur im absoluten Notfall schliessen. Anstatt dass wir wie im Lockdown vom März 2020 einfach die Grenzen dichtmachen. Dies soll im Epidemiengesetz verankert werden, würde also auch post Corona gelten. Wichtig war auch, dass den anderen Kantonen die spezielle Lage der Grenzregionen bewusst wurde. Zudem habe ich einige Vorstösse zur Gleichstellung durchgebracht. Ein grosses Anliegen ist mir die Initiative zur Einführung der Individualbesteuerung, ich sitze im Initiativkomitee. Sie ist für die finanzielle Selbstständigkeit der Frauen enorm wichtig.

Mit Ihren Aussagen für eine neue Aufteilung der Sitze im Bundesparlament haben Sie sich keine Freunde gemacht.

Mir ist es nie darum gegangen, dass die Wirtschaftskraft der Kantone im Nationalrat abgebildet werden soll. Von dieser Idee distanziere ich mich. Was ich aber finde: Im Ständerat sind die ländlichen Kantone heute zu stark vertreten. Von der Bevölkerungsentwicklung her ist es einfach absurd, dass Basel-Stadt und Baselland heute zusammen nur zwei Ständeratssitze haben. Es müssten vier sein, das ist so klar wie das Amen in der Kirche. Um das Ungleichgewicht zwischen Deutschschweiz und Romandie nicht noch zu verstärken, hatte ich vorgeschlagen, dass die beiden Kleinkantone Glarus und Uri einen ihrer beiden Sitze abtreten. Das ist zwar unrealistisch, aber gewiss keine Schnapsidee.

Wie haben Ihre Innerschweizer Kolleginnen und Kollegen reagiert?

Da mein Vorschlag keine Chancen hat und sich folglich niemand bedroht fühlen muss, war es eher ein Anlass für gute Gespräche. Dass die Städte im Stände- rat untervertreten sind, ist anerkannt. Es kommen immer wieder Vorschläge auf den Tisch, wie Abhilfe geschaffen werden könnte – meist, indem die städtischen Kantone einen Sitz mehr erhalten, man darf nie aktiv jemandem etwas wegnehmen. Die Argumente helfen auch, den unhaltbaren Behauptungen der SVP zum vermeintlichen Stadt-Land-Graben entschieden entgegenzutreten.

Eva Herzog mit ihrer Baselbieter Kollegin Maya Graf (Grüne) im Ständerat. Herzog findet, die beiden Basel sollten wie Vollkantone behandelt und jeweils zwei Ständeratssitze haben. Keystone (7. September 2020)

Aber einen Stadt-Land-Graben gibts. Was kritisieren Sie am SVP-Grundsatzpapier zu den Städten?

Im Ständerat werden sämtliche Vorlagen unterstützt, in denen es um Landwirtschaft, Bergregionen, Bergbahnen, Tourismus oder sonstige Anliegen geht, wo «Land» draufsteht. Wer im Stöckli gegen protektionistische Massnahmen für den Weinbau in Coronazeiten stimmen möchte, verlässt lieber den Saal. Es gibt null Grund für die ländlichen Gebiete in der Schweiz, sich benachteiligt zu fühlen. Sie werden via Finanzausgleich unterstützt, sie haben die Sympathien auf ihrer Seite. Dass die SVP von einer Bevormundung der Landbevölkerung durch die linksgrünen Städte redet und gar davon, dass das Land die Städte finanziert, ist absurd und faktenfrei.

Ist es für Sie als linke Städterin manchmal frustrierend, im ländlich und bürgerlich dominierten Ständerat zu politisieren?

In meiner ersten Session dachte ich einige Male: «Was mache ich hier eigentlich?» In der Debatte über die Überbrückungsrente für Arbeitslose vor der Pensionierung wurde auf bürgerlicher Seite sehr nonchalant über die Betroffenen und die «richtige» Beitragshöhe diskutiert. Die Vorlage des Bundesrats wurde dann auch noch verschlechtert. Das fand ich wirklich schlimm, und ich fragte mich: «Wo bin ich da gelandet»?

Was zogen Sie aus dieser Episode?

Zunächst ging ich auf den Berner Weihnachtsmarkt einen Glühwein trinken. Mit der Zeit gewöhnt man sich daran. Ich lasse mir die Motivation nicht nehmen. Mit viel Arbeit und vielen Gesprächen kann man durchaus Erfolge erzielen, auch wenn es oft kleine Schritte sind. Ich wusste ja bereits zuvor, dass ich insgesamt eher in einem konservativen Land lebe und Basel nicht repräsentativ ist für die Schweiz. Ich durfte während der Pandemie dann auch die Vorzüge der besonderen Stellung erleben: Basel-Stadt spielte in vielerlei Hinsicht eine Vorreiterrolle, etliche Massnahmen wurden später von anderen Kantonen oder auf Bundesebene übernommen.

Es gibt die alte Klage, dass unsere Region in Bern wenig Gehör findet.

Ich habe das nie gesagt.

Selbstkritisch lässt sich anfügen, dass vielen Baslerinnen und Baslern egal ist, was in Bern läuft.

Ist dieses Grundgefühl in anderen Kantonen anders? Was ich immer wieder höre in Bern: «Euch gehts in Basel dermassen gut, ihr könnt doch alles selber bezahlen.» Das mag stimmen für das Alltagsgeschäft, aber nicht für die grossen Projekte, wo andere Regionen bei ihren Forderungen wesentlich forscher sind. Dass es beim Herzstück der Regio-S-Bahn so lange dauert, liegt aber schon wesentlich daran, dass sich unsere Region lange nicht auf ein Projekt hat einigen können. Auch wurde in meiner Wahrnehmung der Kontakt zu den SBB zu spät hergestellt, die für den Fernverkehr eigene Pläne hatten. Wie der Trinationale Bahnkongress vergangenen Freitag gezeigt hat, marschieren Region, SBB und Bund jetzt aber in dieselbe Richtung, das ist sehr erfreulich.

Auf eine kohärente Europapolitik des Bundes wären wir angewiesen.

Die Situation ist nach dem Versenken des Rahmenabkommens durch den Bundesrat verkachelt. Parlamentarische Delegationen reisen dieser Tage nach Brüssel, aber das wird nicht viel bringen. Wir können selber ja keine Verhandlungen führen. Bis eine neue Lösung auf dem Tisch liegt, wird es Jahre dauern. Ein negatives Bild der EU dominiert, vorangetrieben von der SVP, die uns vorgaukelt, dass wir alleine stark sind. Auch auf linker Seite hat die Europafreundlichkeit gelitten. Eine grundsätzliche Diskussion ist nötig. Hier haben wir Grenzregionen viel beizutragen, wir leben über die Landesgrenzen hinweg – es geht uns sehr gut dabei. Beim Forschungsabkommen Horizon Europe, wo wir aktuell nicht voll mitmachen können, müssen wir unbedingt früher eine Lösung auf dem Tisch haben.

Apropos: Beide Basel fordern mittels Standesinitiative eine Vollassoziierung der Schweiz an «Horizon». Was bringen solche Initiativen?

Man darf sich über die Wirkung solcher Standesinitiativen keine Illusionen machen. Dennoch finde ich es wichtig und richtig, dass sich die beiden Basel klar positionieren. Es wäre wichtig, dass andere Kantone diesem Beispiel folgen, es geht um die Zukunft des Forschungs- und Wissenschaftsstandorts Schweiz. Der Bundesrat meint, mit Geld aus hiesigen Forschungstöpfen könne Ersatz geschaffen werden. Das reicht nicht, es geht auch um internationale Kooperation und Kompetition, um die Bewerbung für Exzellenzstipendien. Nur so kommen die besten Köpfe nach Basel und bleiben hier, an der Uni und in der forschenden Industrie.

Die Steuerreform der OECD fordert eine globale Mindeststeuer für Firmen von mindestens 15 Prozent. Zudem sollen Grosskonzerne nicht mehr nur an ihrem Sitz Steuern zahlen, sondern vermehrt dort, wo ihre Gewinne anfallen. Welche Konsequenzen hat das für Basel?

Laut den aktuellen, groben Schätzungen des Bundesrats würde die Schweiz durch die Reform rund eine halbe Milliarde Franken Steuereinnahmen verlieren. Das ist schon viel weniger als in den ersten Szenarien. Allerdings steht Basel wieder einmal stark im Fokus. Zwei der drei Schweizer Firmen, die von der Verschiebung von Besteuerungsrechten in die Absatzmärkte betroffen sind, haben ihren Hauptsitz in Basel: Novartis und Roche, hinzu kommt Nestlé in Vevey. Entsprechend gross ist das Interesse der Region, an dieser Reform auf Bundesebene mitzuarbeiten.

Wie werden Sie sich in die Verhandlungen einbringen können?

Ich bin ab der Wintersession Mitglied der ständerätlichen Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK) und werde in dieser Funktion die Interessen der Region direkt einbringen können, natürlich in Absprache mit Tanja Soland, meiner Nachfolgerin im Basler Finanzdepartement. Zentral aus Basler Sicht ist die Frage, wie der Übergewinn definiert wird, wie viel des Gewinns künftig statt am Hauptsitz in den Marktstaaten versteuert werden muss. Und, wie hoch die Belastung für die Firmen künftig insgesamt ist, weil der Steuersatz steigen wird, von rund 13 auf 15 Prozent. Einige Leute bezweifeln, dass die Reform international zustande kommt, aber darauf würde ich nicht hoffen.

Zuletzt: Wie verlockend wäre für Sie das Amt der Bundesrätin?

Exekutivarbeit fand ich immer interessant. Ich bin gerne operativ tätig und treibe gerne Geschäfte voran. Jetzt habe ich gerade den Rollenwechsel von der Regierungs- zur Ständerätin geschafft, habe neue Wirkungsfelder gefunden, arbeite zwar viel zu viel, geniesse aber auch ein gewisses Gefühl der Freiheit, und die Atmosphäre im Ständerat ist bei allen Differenzen auch sehr angenehm und kollegial. Lassen Sie mich jetzt mal so weitermachen!