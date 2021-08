Urs Blindenbacher zieht Bilanz zum Jazzfestival Basel 2021

Bilanz Urs Blindenbacher zum Jazzfestival Basel: «Die Notlösungen haben funktioniert» Impresario Urs Blindenbacher zieht Bilanz zum diesjährigen Jazzfestival Basel und erkennt, dass der Anlass weiterhin auf relativ sicheren Beinen steht ­– nicht zuletzt dank treuen Publikums und der Einnahmeausfallentschädigungen des Bundes. Michael Gasser 13.08.2021, 05.00 Uhr

Urs Blindenbacher vom Jazzfestival Basel: «Gezweifelt haben wir dieses Jahr alle.» Kenneth Nars

Herr Blindenbacher, wie viel Schlaf hat Sie das diesjährige Jazzfestival Basel gekostet?

Urs Blindenbacher: Gross Schlaf hat mich das Jazzfestival nicht gekostet. Ganz im Gegensatz zu den Auswirkungen der Coronapandemie inklusive Lockdown. Als sich Ende Oktober 2020 abzuzeichnen begann, dass die Schweiz «zumacht», war das für uns der Tiefpunkt. Damals hatten wir noch fünf Konzerte auf dem Saisonprogramm. Wir mussten sie absagen – und die Acts verschieben.

Zu Beginn des Jazzfestivals mussten Sie aufgrund behördlicher Anweisungen die Zuschauerkapazitäten pro Konzert stark beschränken. Was dazu führte, dass einige der gebuchten Formationen gleich zweimal pro Abend auftraten.

Dieses Vorgehen hat sich von April bis Ende Mai durchgezogen. Unser Entscheid, das Festival bis in den Juni hinein zu verschieben, erwies sich dafür als Glücksgriff. Zu diesem Schritt hatten wir uns entschlossen, weil wir mit sinkenden Ansteckungszahlen im Sommer rechneten. Statt wie zuvor nur 50 Personen durften wir ab Juni doppelt so viele Besucher empfangen. Und bei unseren Open-Air-Events im Garten der Kunsthalle waren sogar 300 Leute erlaubt. Das waren zwar alles Notlösungen, doch sie haben funktioniert.

Zweifelten Sie je an der Richtigkeit Ihres Entscheides, das Festival durchzuführen?

Gezweifelt haben wir dieses Jahr alle. Die Grundsituation besagt, dass Musiker reisen müssen. Was zu Fragen führt wie: Kann er oder sie in der momentanen Lage auch reisen? Was für Bewilligungen sind dazu erforderlich und welche Quarantäneregeln sind zu beachten? In Finnland kostet ein Coronatest beispielsweise rund 300 Euro. Diese Summe haben wir denn auch bezahlt, ebenso wie den anschliessenden Test in der Schweiz. Für diesen musste ich mit dem betreffenden Musiker ein Basler Labor aufsuchen. Ein riesiger Aufwand, bei dem man rasch einmal ins Grübeln kommt.

Am kommenden Montag geht das diesjährige Jazzfestival Basel mit einem Auftritt der malischen Sängerin Fatoumata Diawara zu Ende. Wie lautet Ihre Bilanz?

Wir waren quasi das einzige Festival mit Livemusik und das nicht nur schweiz-, sondern auch europaweit. Dass wir Präsenz zeigen konnten, empfinde ich als grossartig. Alles in allem war es eine Gratwanderung, die wir positiv zu gestalten vermochten. Selbst in finanzieller Hinsicht haben wir keinen wirklichen Rückschlag erlitten. Dabei darf man aber nicht vergessen, dass es viele Menschen gibt, die sich zurzeit davor fürchten, einen Konzertsaal zu betreten. Einige von ihnen sind auch aus Protest gegen die Covid-Vorgaben zu Hause geblieben.

Welche Konsequenzen hatte dies für die Zuschauerzahlen und die Finanzen des Jazzfestivals?

Bei den Konzerten im Stadtcasino und im Volkshaus registrierten wir rund 40 Prozent weniger Publikum, bei den kleineren Events präsentierte sich das Ganze jedoch einigermassen ausgeglichen. Dank der bis Ende dieses Jahres gesprochenen Einnahmeausfallentschädigungen des Bundes liessen sich unsere Mindereinnahmen verkraften. Aber sollte sich die Covid-Situation längerfristig nicht entscheidend entschärfen, werden wir über die Bücher gehen müssen. Was dazu führen könnte, dass wir uns zukünftig etwa keine grossen Konzerte im Stadtcasino mehr werden leisten können.

Wie sehr wurde das im März vorgestellte Festivalprogramm durch Corona eigentlich nochmals durcheinandergewirbelt?

Weil die Tourneen zahlreicher Künstlern aufgrund von Covid zusammengekracht sind, mussten wir einige Auftritte verschieben, denn für ein einziges Konzert reisen internationale Musiker nur selten eigens nach Basel. Das am Montag stattfindende Konzert von Fatoumata Diawara war beispielsweise ursprünglich für Mai eingeplant, doch dann erhielt ich ein E-Mail ihres Managers – mit der Bitte um ein neues Konzertdatum. Dasselbe Schicksal ereilte auch die Auftritte von Cecile McLorin Salvant, Misia, Dave Weckl und Michel Camilo. Grosso modo konnten wir unser Konzertprogramm aber wie vorgesehen verwirklichen.

Welches waren aus Ihrer Sicht die aufreibendsten Festivalmomente?

Das war nicht zuletzt die immer wiederkehrende Frage, ob es den Künstlern überhaupt gelingt, nach Basel zu kommen. Nicht minder aufreibend war es auch, am Eingang eines Konzertsaals zu stehen und mitunter beleidigt zu werden, weil wir einer oder mehreren Personen aufgrund der Covid-Bestimmungen den Zugang verwehren mussten. Das war ziemlich happig.

Gerade mal drei Tage nach dem Ende des Jazzfestivals Basel geht es – unter dem Label offbeat – bereits mit Auftritten von Joachim Kühn und Stefano Bollani weiter.

Geplant war das nicht. Aufgrund der diversen Verschiebungen geht es nach dem Festival aber tatsächlich nahezu nahtlos mit dem neuen Saison-Programm in Sachen Jazz weiter. Dies auch deshalb, weil wir möglichst viele unserer Konzerte «retten» wollten – und das ist uns gelungen.

