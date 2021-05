Bildgeschichten «Engagement, Offenheit und Tiefsinn»: Die Comics «Von Corona gezeichnet» erzählen persönliche Pandemiegeschichten Von Dezember 2020 bis April 2021 haben 20 Comic-Künstlerinnen und ­-Künstler in der bz persönliche Bildgeschichten zur Corona-Krise veröffentlicht. Kuratiert wurden sie von Anette Gehrig, Leiterin des Cartoonmuseum Basel. Anette Gehrig 14.05.2021, 05.00 Uhr

Anette Gehrig im Cartoonmuseum Basel. Derek Li Wan Po

Von der bz angefragt, ob ich bereit wäre, Schweizer Zeichnerinnen und Zeichner für Beiträge für eine wöchentliche Serie zur Pandemie auszuwählen, war das Freude und Qual zugleich. Einerseits bot sich hier die Chance, der Leserschaft eine hochkarätige Auswahl der besten Schweizer Comic-­Künstlerinnen und -Künstler zu präsentieren, andererseits ergab sich die Möglichkeit, jungen und vielversprechenden Talenten, die am Anfang ihrer Karriere stehen, einen Schritt ins Rampenlicht zu ermöglichen. Und obwohl die angebotenen 20 grossformatigen Seiten viel sind, war schnell klar, dass die geplante Serie die vielfältige und vitale Comicszene der Schweiz unmöglich erschöpfend abdecken kann. Eine euphorische, aber lange erste Liste wollte also abgewogen, hinterfragt und vor allem gekürzt sein.

Die schliesslich im Wochenrhythmus veröffentlichte Serie von Arbeiten ist nicht als «Best of» der aktuellen Schweizer Comickunst gedacht, sondern stellt etablierte neben aufstrebende Künstlerinnen und Künstler. Etwa gleich stark vertreten sind Arbeiten aus der Deutsch- und aus der stark vom französischen Comic geprägten Westschweiz. Die grosse Breite formaler Schulen und Stile ist gewollt, sie reicht vom skizzenhaften, stark stilisierten Strip über den in klassischen Panels erzählten, realistischen Comic bis zum wortlosen Gemälde. Auch inhaltlich sollten von der Reflexion des eigenen Erlebens über die Sicht auf gesellschaftliche und politische Auswirkungen bis zur Fiktionalisierung unterschiedlichste Zugänge zum Thema vorkommen.

Nach der Auswahl und der Anfrage der Beteiligten ging es mir wie der Leserschaft der bz: Ich musste mich gedulden und durfte mich Woche für Woche vom nächsten Beitrag überraschen lassen. Vom Resultat, von dem wunderbaren Zeugnis der Erzählkraft der Zeichnungen, bin ich begeistert. Seit er Höhlenwände bemalte, führt der Mensch andere Menschen mit Zeichnungen durch Erlebtes. Und obwohl wir inzwischen Schrift, Fotografie und Film haben, lassen wir uns Zehntausende Jahre später immer noch – oder vielleicht erst recht – von den sparsamen Strichen einer Zeichnung rühren, zum Lachen oder zum Nachdenken bringen. Graphic Novels, Comics und Cartoons faszinieren Jahr für Jahr mehr Menschen, und sie tun dies, indem sie vieles, manchmal das meiste, weglassen. Mit Vereinfachung und Verdichtung bringen sie die Dinge auf den Punkt und lassen gleichzeitig viel Raum für Aneignung und Interpretation.

Die nun hier als Sonderdruck versammelten Arbeiten bieten aber nicht nur formal eine grosse Vielfalt, von realistisch bis stark abstrahiert, von Einzelbild bis Bildgeschichte, sondern nehmen auch inhaltlich völlig unterschiedliche Perspektiven ein. Einige arbeiten zielgerichtet auf eine Pointe hin, andere legen kleine Geschichten nebeneinander aus, wieder andere lassen den Text ganz weg. Manche treten den Zumutungen der Gesundheitskrise mit schwarzem Humor entgegen, andere bleiben ernsthaft und nachdenklich. Während die einen ehrlich oder ironisch auf sich selbst oder den durch die Pandemie geänderten Alltag schauen, beobachten andere, wie die Natur sich verändert, oder stellen sich die Welt nach einer Katastrophe vor.

Ich freue mich enorm über den Ideenreichtum, das Engagement, die Offenheit, die Leichtigkeit und den Tiefsinn in den «von Corona gezeichneten» Arbeiten und geniesse ihre zeichnerische Raffinesse und Buntheit. Wie Sie wohl auch, reagiere ich auf einige stärker als auf andere, aber eines ist sicher: Ich habe die gezeichnete Seite schon am ersten Donnerstag vermisst, an dem sie nicht mehr erschienen ist. Die Zeitung erzählt uns von Ereignissen aus der Nähe und der Ferne, aber sie bringt uns selten auf so unerwartete und überraschende Weise, so langsam und so individuell an einen anderen Ort, wie die 20 Bilder der Serie «Von Corona gezeichnet» es vermocht haben. Die wertvolle kreative Unruhe, der Wechsel der Perspektiven und formalen Mittel tun einer Zeitung und der Leserschaft gut. Im Namen der Zeichnerinnen und Zeichner bedanke ich mich herzlich bei Patrick Marcolli und Hannes Nüsseler, die zu Serie und Sonderdruck ermuntert haben, und ich freue mich schon jetzt auf den nächsten Anlass, der die bz dazu motiviert, ihre journalistische Arbeit mit einer gezeichneten Sicht der Dinge zu ergänzen.

«Ich habe die gezeichnete Seite schon am ersten Donnerstag vermisst, an dem sie nicht mehr erschienen ist.» Kenneth Nars

Als krönenden Abschluss der Serie zeigen wir als 21. Bild eine Arbeit der jungen Basler Zeichnerin Samira Belorf, die dieses Jahr mit einem – für die Stadt Basel von der Christoph Merian Stiftung getragenen – Comic-Stipendium der Deutschschweizer Städte ausgezeichnet worden ist. Der Basler Zeichner Boris Zatko hat den Anfang gemacht, mit Samira Belorf beschliesst nun eine Baslerin die Serie – freuen Sie sich also darauf, hier alle Arbeiten noch einmal versammelt zu sehen, und auf eine kleine Überraschung am Schluss.

Und falls Sie dann immer noch nicht genug haben – was ich sehr gut verstehen kann –, besuchen Sie doch wieder einmal das Cartoonmuseum Basel und seine Wechselausstellungen mit Originalen von grossartigen Zeichnerinnen und Zeichnern, aktuell «Big City Life» zum Leben in der Grossstadt. Das Team des Cartoonmuseum Basel freut sich auf Sie!

Ihre Anette Gehrig

Hier finden Sie alle Comics in der Übersicht: