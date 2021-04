Bildstrecke

Die schönsten Dekorationen, Ausflüge und Schoko-Hasen: So sieht das Osterfest in der Region Basel aus

In den beiden Basel geniesst man das verlängerte Oster-Wochenende. Sei es bei einem Velo-Ausflug ins Grüne, beim Dekorieren mit so vielen Hasen wie nur möglich oder einfach nur genüsslich beim Verdrücken eines Schoko-Hasen. In unserer Galerie finden Sie die schönsten Bilder aus der Region.