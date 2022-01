Bildung Jugendliche ohne Abschluss: Die Ratlosigkeit der Basler Politik Nur gerade 85 Prozent der Jugendlichen bis zum Alter von 25 Jahren haben in Basel-Stadt nach der Volksschule einen Abschluss erlangt. Während sich linke Bildungspolitiker zurückhaltend zeigen, fordern Bürgerliche etwa eine Gymiprüfung oder mehr Unterstützung bei der Berufswahl. Andreas Möckli Jetzt kommentieren 10.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Berufslehre steht im Kanton Basel-Stadt nach wie vor nicht hoch im Kurs bei den Jugendlichen. Ennio Leanza / Keystone

Die Zahl lässt aufhorchen: Nur gerade 85 Prozent der Jugendlichen bis zum Alter von 25 Jahren haben in Basel-Stadt einen Berufs- oder Mittelschulabschluss. Im Umkehrschluss haben also 15 der Jugendlichen nur gerade die Volksschule absolviert. Diese Zahlen nannte Regierungsrat Conradin Cramer im Interview mit der «Schweiz am Wochenende». Für ihn stehe nicht die Gymnasialquote im Vordergrund, sondern ebendiese sogenannte Abschlussquote der Sekundarstufe II.

Die angefragten Basler Bildungspolitiker zeigen sich mehrheitlich konsterniert über die Quote. Die vom Bundesamt für Statistik erhobenen Zahlen zeigen, dass sich Basel-Stadt auf dem letzten Platz befindet. Der Schweizer Durchschnitt beträgt knapp 91 Prozent. Anvisiert werden landesweit 95 Prozent. Das haben der Bund, die Kantone und Arbeitnehmerorganisationen gemeinsam festgelegt.

SP-Grossrat Claudio Miozzari. zvg

SP-Grossrat Claudio Miozzari nennt die Basler Quote «erschreckend». Zum ersten Mal habe er diese gehört, als der aktuelle Lehrstellenbericht im Dezember im Grossen Rat diskutiert wurde. Cramer nannte sie dort in der Debatte. Politisch sei diese Quote bisher kein Thema gewesen, sagt Miozzari. Das müsse sich nun ändern. «Wir müssen dies in der Bildungs- und Kulturkommission unbedingt mit Conradin Cramer aufgreifen.»

Denn Miozzari kann nur Vermutungen anstellen, weshalb die Quote in Basel so tief ist. «Es ist möglich, dass viele Schülerinnen und Schüler ins Gymnasium wechseln, jedoch die Matur nicht schaffen.» Statt einer Berufslehre würde diese möglicherweise auf eine weitere Ausbildung verzichten. Miozzari glaubt, dass das Ansehen der Berufsbildung im Kanton noch immer vergleichsweise gering sei. «Vielen ist der Wert einer Lehre nicht bewusst».

SVP-Grossrat will mehr Fordern statt Fördern

Nicht überrascht zeigt sich SVP-Grossrat Joël Thüring. Angesichts des Lehrstellenberichts oder der Gymnasialquote sei Cramers Aussage erwartbar gewesen. Natürlich sei die Bevölkerungsstruktur in Basel-Stadt mit dem nach Genf höchsten Ausländeranteil in der Schweiz mit ein Grund. «Wir machen es uns jedoch zu einfach, das Problem nur damit zu erklären.» Auch im Vergleich mit anderen Deutschschweizer Städten schneide Basel schlecht ab.

SVP-Grossrat Joël Thüring. zvg

Thüring ortet das Problem auch bei der Qualität der Basler Schulen. Seine Formel: «Mehr Fordern als Fördern.» Er denkt etwa an Leistungstests oder höhere Hürden für den Eintritt ins Gymnasium. Er befürwortet auch eine Eintrittsprüfung dafür, wie sie etwa der Kanton Zürich kennt.

Gleichzeitig habe er den Eindruck, dass mit den vielzähligen Fördermassnahmen im Kanton übertrieben werde. «Man kann Schüler durch Fördermassnahmen auch mit zu viel Liebe überschütten». Das könne gewisse Jugendliche träge machen. Er betont aber auch, dass dies nicht längst auf alle zutreffe. Er anerkennt, dass der Druck auf die Schülerinnen und Schüler gestiegen sei.

Die Regierung habe schon viel getan

Die Linke ist dagegen klar gegen eine Gymiprüfung. Neben Claudio Miozarri sagt dies etwa auch Beatrice Messerli vom Grünen Bündnis. Davon halte sie gar nichts. Basel-Stadt sei von der Bevölkerungsstruktur her gesehen anders zu bewerten als andere Kantone, die teils viel ländlicher geprägt seien. Aus Messerlis Sicht hat das Erziehungsdepartement bereits einiges getan, um vor allem die Berufsbildung den Schülerinnen und Schülern näher zu bringen. Zudem habe die Behörde in der Vergangenheit genügend Massnahmen gegen die hohe Gymnasialquote ergriffen.

Beatrice Messerli ist Grossrätin beim Grünen Bündnis. zvg

Messerli fragt sich, ob die Abschluss- und Übertrittsquoten nicht etwa allzu viel Gewicht erhalten. Trotz der erwähnten Massnahmen der Regierung sei die Gymiquote nun mal hoch. Das Angebot mit der Universität und weiterführenden Schulen sei in Basel-Stadt gross, die Wege für die Jugendlichen kurz. Sie ist daher dagegen, nun mit neuen Massnahmen nochmals an den Quoten zu schrauben.

GLP-Grossrätin Sandra Bothe-Wenk zweifelt, ob mit einer Abschlussquote von 85 Prozent die Chancengleichheit tatsächlich erfüllt sei. «Wenn ein derart grosser Prozentsatz durch die Masche fällt, mangelt es offenbar an der Qualität in der Volksschule respektive an der Unterstützung bei der Suche einer Anschlusslösung nach der Schule.»

Schon ab 13 Jahren mit der Berufswahl konfrontiert

Die Politikerin ortet das Problem auch darin, dass Schülerinnen und Schüler sich bereits sehr früh entscheiden müssen, wenn sie mit einer Berufslehre beginnen wollen. «In der Schweiz verlassen die Kinder die Volksschule offiziell mit 15 Jahren.» Die intensive berufliche Auseinandersetzung starte schon mit 13 Jahren. «Im Alter von 14 Jahren muss der Entscheid für die Berufswahl gefällt sein», sagt Bothe-Wenk. Das sei schwierig, weil die Jugendlichen mitten in der Identitätsfindung steckten und viele noch keine klare Vorstellung für ihren weiteren beruflich Weg hätten.

GLP-Grossrätin Sandra Bothe-Wenk. zvg

Wer eine Lehrstelle suche müsse sich neben der Schule mit der Berufswahl, Schnupperlehren und Bewerbungen auseinandersetzen. Damit seien viele überfordert. Die Brückenangebote müssten deshalb attraktiver werden. «Diese sollen ein Sprungbrett und nicht einfach eine Zwischenlösung sein», sagt Bothe-Wenk.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen