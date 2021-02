Bildungspolitik Schulisch benachteiligt und keine Hilfe: Nur wenige Kinder haben Anrecht auf unterstützende Massnahmen Lehrer sind besorgt, weil viele Kinder, die Unterstützung benötigen, zu kurz kommen. Heute Mittwoch muss sich der Basler Erziehungsdirektor im Grossen Rat der Kritik stellen. Nora Bader 03.02.2021, 05.00 Uhr

Pro Schulstandort haben in Basel-Stadt nur noch drei Kinder Anspruch auf verstärkte Massnahmen. Das sorgt für Kritik. Symbolbild: Complexio / E+

Die Zahlen steigen seit Jahren: Immer mehr Schülerinnen und Schüler sind auf sogenannte verstärkte Massnahmen oder zusätzliche Förderung angewiesen, weil sie einen besonderen Bildungsbedarf haben (die bz hat berichtet). Lehrpersonen kommen vermehrt an den Anschlag. Gemäss «Zahlenspiegel Bildung» sei in der Primarschule eine Zunahme seit 2014 um knapp 50 Prozent und in der Sekundarschule seit 2016 um fast 200 Prozent verzeichnet worden, so die Basler GLP-Grossrätin Sandra Bothe-Wenk in einem aktuellen Vorstoss.

Die Wiedereinführung von Einführungsklassen wurde zwar vom Grossen Rat beschlossen, es wurden jedoch noch keine neuen Überbrückungsangebote geschaffen für jene Schüler, die fürs erste Jahr zwei Jahre benötigen. Nun zeigt sich, dass der Bericht der Finanzkommission zum Budget 2021 vorsieht, dass im Bereich der verstärkten Massnahmen 34 Stellen geschaffen werden. Die Schaffung der neuen Stellen basiere darauf, dass der Anteil jener Schüler, welche mit verstärkten Massnahmen integrativ beschult werden müssten, um rund 25 Prozent zugenommen habe.

Nur noch drei Kinder pro Schulstandort haben Anrecht auf einen Antrag

Nur, die zusätzlichen Stellen würden bei weitem nicht ausreichen, sagt Jean-Michel Héritier, Präsident der Freiwilligen Schulsynode Basel-Stadt. Aktuelles Beispiel: An einem Schulstandort hätten acht Kinder gemäss Abklärung am sogenannten runden Tisch zusätzliche schulische Massnahmen nötig wegen unterschiedlicher Gründe wie Verhaltensauffälligkeiten, Lernschwierigkeiten oder Behinderungen.

Das Erziehungsdepartement Basel-Stadt entschied, dass nur drei der Kinder die Massnahmen bekommen. Den Restlichen musste eine Absage erteilt werden. Der Grund: Es gibt eine neue Priorisierung. Die Schulstandorte dürfen bis auf weiteres nur noch drei Schüler für zusätzliche verstärkte Massnahmen anmelden. Da werde nicht beachtet, wo der Bedarf aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklungen aktuell gerade grösser sei.

Die integrative Schule müsse angepasst werden

Eine wissenschaftliche Analyse für den steigenden Bedarf an zusätzlichen Förderangeboten gebe es nicht. «Das Schulsystem kommt an seine Grenzen. Die integrative Schule ist mittelfristig überfordert und muss angepasst werden», sagt Héritier. Es brauche eine neue Auslegeordnung, sagt auch Bothe-Wenk.

Im Grossen Rat sind deshalb gleich mehrere Vorstösse zur aktuellen Basler Bildungspolitik eingegangen. Man werde erst dort Stellung zur Thematik nehmen, heisst es beim Basler Erziehungsdepartement auf Anfrage.

Zu viele Anträge führten zur Priorisierung

Neben Sandra Bohte-Wenk gelangt auch Beatrice Messerli vom Grün-Alternativen Bündnis mit dringlichen Fragen an die Regierung. Künftig gibt es keine Eilanträge für schulische Abklärungen mehr. Anträge zu verstärkten Massnahmen können neu zweimal jährlich gestellt werden.

Und: Wegen der grossen Anzahl Anträge hätten die Schulleitungen ihre Anträge priorisieren müssen, womit wir wieder bei den erwähnten Kontingenten wären: Nur die drei dringlichsten Anträge jedes Schulstandortes werden garantiert auf Sommer gutgeheissen. Die weiteren Anträge werden je nach Kapazität des Erziehungsdepartements behandelt oder verschoben auf das nächste Semester.

Grössere Schulstandorte werden benachteiligt

«Das Erziehungsdepartement und der Schulpsychologische Dienst scheinen der Herausforderung höherer Abklärungszahlen nicht gewachsen zu sein. Nun wird mit einschränkenden Massnahmen der Zugang für Kinder, deren Bedarf an Unterstützung durch Fachpersonen erkannt und angemeldet wurde, verhindert», kritisiert Messerli. In der Vergangenheit sei vom Erziehungsdepartement immer wieder betont worden, dass es keine «Giesskannenlösungen» geben soll, was mit der Priorisierung von drei Schülerinnen oder Schülern pro Standort eindeutig nicht mehr eingehalten werde.

«Zudem werden dadurch grössere Schulstandorte benachteiligt. In der Konsequenz heisst dies, dass Kinder nicht die Förderung bekommen, die sie brauchen, dass Klassen nicht die Entlastung bekommen, die notwendig wäre, damit Lernen möglich ist»,

so Messerli. Sie will nun vom Basler Erziehungsdirektor unter anderem wissen, wie man dies den Eltern erkläre und aufgrund welcher rechtlichen Grundlage und welcher Erkenntnisse das Erziehungsdepartement Schülerinnen und Schülern den Zugang zu benötigter zusätzlicher Förderung verweigern könne.