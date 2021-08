Baselland streitet sich mit UBS um Wartehäuschen-Bau in Binningen

Binningen Die wirre Wartehäuschen-Warterei: Weshalb eine kleine Baustelle seit Monaten kein Stück vorankommt Vor der Binninger Hauptpost steht die Zeit still. Obwohl nur noch kleinere Arbeiten fehlen, tut sich seit acht Monaten nichts mehr. Kanton und UBS liegen im Streit, wer denn nun die Wartehalle Hohle Gasse bauen muss. Doch, oh Wunder: Ab heute Montag wird endlich (weiter-)gebaut. Michael Nittnaus 23.08.2021, 05.00 Uhr

Seit Ende 2020 hat sich die Baustelle vor der Binninger Hauptpost kaum verändert. Im Frühling wurde bloss aus Sicherheitsgründen provisorisch das Trottoir bei der Haltestelle Hohle Gasse verbreitert. Nicole Nars-Zimmer

Es war Dezember, als Barbara Schunk die bz durch die Räume des neuen «Zentrum für psychische Gesundheit» an der Binninger Hauptstrasse führte. Die CEO der Psychiatrie Baselland (PBL) war sichtlich stolz auf die Totalsanierung des alten Postgebäudes, in welchem die PBL und die Post als Ankermieter hausieren. Besitzerin UBS respektive die Immobiliengesellschaft Balintra, die zu einem UBS-Fonds gehört, hatte ganze Arbeit geleistet. Nur etwas trübte die Freude: Vor dem Eingang, direkt bei der Haltestelle Hohle Gasse, war der Boden noch aufgerissen und Baustellenzäune machten das Trottoir bei der Haltestelle so schmal, dass die Passage gefährlich werden konnte.