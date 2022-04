Biotechnologie Basler Jungunternehmen erhält auf einen Schlag 46 Millionen Franken Der grosse US-Risikokapitalgeber Versant Ventures geht eine Wette auf eine Idee von drei Forschenden der Uni und des Unispitals Basels ein. Andreas Möckli 13.04.2022, 14.24 Uhr

Ihre Idee findet bei Investoren Anklang: Immunologe Lukas Jeker, Bioinformatikerin Rosalba Lepore und Zellbiologin Romina Matter-Marone von der Uni Basel und dem Unispital Basel. zvg

Es ist ein stolzer Betrag. Die Basler Start-up-Firma Cimeio Therapeutics erhält eine Anschubfinanzierung von 46 Millionen Franken. Investor ist der US-Risikokapitalgeber Versant Ventures. Letzterer ist ein global tätiges Unternehmen mit amerikanischen Wurzeln, das 2008 hier gestartet ist und 2012 ihr Büro ausgebaut hat.

Das Start-up geht auf drei Forscherinnen und Forscher der Uni Basel und des Universitätsspitals Basel zurück. Es handelt sich dabei um den Immunologen Lukas Jeker, die Bioinformatikerin Rosalba Lepore und die Zellbiologin Romina Matter-Marone.

Die Technologie des Dreierteams zielt auf die bereits existierenden Zelltherapien. Mit dem Ansatz sollen die Vorbereitung und die Nachbehandlung schonender und effizienter gestaltet werden, wie Cimeio, Versant sowie die Uni Basel mitteilen.

Dank der Zelltherapie können etwa Blutkrankheiten wie Leukämie, aber auch schwere Autoimmunerkrankungen wie Multiple Sklerose besser behandelt werden. Ein Beispiel ist die Blutstammzelltransplantation. Bei diesem Verfahren werden geschädigte Blutzellen im Knochenmark des Krebspatienten ersetzt und damit das Immunsystem repariert.

Kranke Zellen werden durch gesunde ersetzt

Ziel ist es, den Bestand der Zellen im Blut nach einer Krebserkrankung wiederherzustellen. Das kann mit einer Fremd- oder einer Eigenspende geschehen. Dabei werden intakte Blutstammzellen entnommen und dem Empfänger transplantiert. So können kranke Zellen durch gesunde ersetzt werden. Im Erfolgsfall vermehren sich die gesunden Zellen durch Teilung und reproduzieren sich selber.

Damit die gesunden Zellen vom Körper aufgenommen werden können, müssen vor der Behandlung die eigenen Blutstammzellen der Patientin oder des Patienten durch Bestrahlung oder Chemotherapie zerstört werden. Dies ist sehr belastend und nur für gesunde, kräftige Menschen geeignet. Ein weiterer Nachteil: Verbleiben nach der Therapie kranke Zellen im Körper, würde eine erneute Behandlung auch die gesunden Zellen angreifen.

Hier kommt die Technologie der drei Forschenden zum Zug. Die gespendeten, gesunden Zellen werden abgeschirmt, ohne ihre Funktion zu beeinträchtigen. Kurz gesagt, kann so das neue Immunsystem mit den Spender-Blutstammzellen ungestört aufgebaut und das defekte Immunsystem mit Medikamenten langsam heruntergefahren werden. «Diese sanftere Methode würde diese Therapie für ein breites Spektrum an Patientinnen und Patienten lohnend machen», wird Immunologe Lukas Jeker in der Mitteilung zitiert.

Arbeiten an der Verbesserung von Zelltherapien: Lukas Jeker, Rosalba Lepore und Romina Matter-Marone von der Uni Basel und dem Unispital Basel. zvg

Der Risikokapitalgeber Versant ist erstmals vor zwei Jahren auf Jeker aufmerksam geworden, wie deren Vertreter Alexander Mayweg im Gespräch sagt. Das Unternehmen finanziert Jungunternehmen aus der Biotechbranche sowohl mit kleineren Beträgen als auch – wie im vorliegenden Fall – mit grösseren Summen. Letzteres sei dann der Fall, wenn eine Firma wie Cimeio etwa eine Technologieplattform aufbaue.

In Basel habe man neben Forschenden aus der akademischen Welt auch Fachkräfte der grossen Pharmakonzerne im Auge, sagt Mayweg. Hier gebe es immer wieder Angestellte, die Lust hätten, ein Wagnis einzugehen und eine kleine Firma mitaufzubauen.

Geforscht wird im Technologiepark auf dem Stücki-Areal

Mayweg ist beim Start-up als Verwaltungsratspräsident auch direkt involviert. Versant sehe sich nicht nur als Geldgeber. «Vielmehr werden Teams, Fähigkeiten und Technologien zusammengebracht, um die Anwendung zum Medikament möglich zu machen.»

Cimeio Therapeutics beschäftigt rund 20 Mitarbeitende. Die offizielle Adresse befindet sich an der Aeschenvorstadt, in den Büros von Versant. Geforscht wird im Technologiepark Basel auf dem Stücki-Areal. Cimeio benutzt dabei die Infrastruktur der Versant-Tochtergesellschaft Ridgeline Discovery. Diese bietet Büros und Labors sowie professionelle Unterstützung für Jungunternehmen an, die über wenig Geld verfügen. Seitens Ridgeline arbeiten nochmals rund 15 Angestellte für Cimeio.

Die von Ridgeline angebotene Infrastruktur wird im Fachjargon Inkubator genannt. «Wir freuen uns mit dieser immer wieder auf weitere neue Technologien, um gemeinschaftlich neue Schweizer Start-ups in Basel zu gründen.»