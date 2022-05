Aus für Cara-Bar auf Kraftwerkinsel Birsfelden - La Strada bleibt

Birsfelden Wasserfahrer kappen Strom zur Cara-Bar: Auf der Kraftwerkinsel kriegen sich zwei Nachbarn in die Haare Auf der Insel beim Birsfelder Kraftwerk gibt es diese Saison nur noch die Café-Bar La Strada. Betreiber Miguel Engewald musste die kleinere Cara-Bar schliessen, weil er sich mit dem dortigen Wasserfahrverein zerstritt. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 14.05.2022, 05.00 Uhr

Miguel Engewald vor dem zusammengepackten Material seiner Cara-Bar, im Hintergrund das Gebäude des Wasserfahrvereins, der ihm keinen Strom mehr liefern will. Über die Gründe wird geschwiegen. Kenneth Nars

Die Birsfelder Kraftwerkinsel ist in der warmen Jahreszeit ein beliebtes Ausflugsziel. Will man sich verpflegen, kann man dies schon länger in der Café-Bar La Strada by Vulcanelli in der Inselmitte tun. Auch eine Toilette gibt es dort. Doch viele Sonnenanbeter liegen auch gerne auf der Wiese an der östlichen Spitze der Insel. Da es dort keine Sanitäranlagen gab, wurde Wildpinkeln und sogar das Verrichten des grossen Geschäfts zu einem zunehmenden Problem. Vor allem die Wände der direkt an die Wiese grenzenden Häuser der Wasserfahr- und Rudervereine wurden dadurch in Mitleidenschaft gezogen.

Gemeinde erlaubte die zweite Buvette

Schon 2020 traten die Vereine deshalb an Birsfelden heran. Vergangenes Jahr stellte die Gemeinde schliesslich zwei «Kompotoi»-Toiletten auf der östlichen Wiese auf. «Seither wurden uns keine Fälle von Wildpinkeln oder Fäkalien mehr gemeldet», sagt Pascal Oberli, Sachbearbeiter Freizeit und Sport gegenüber der «Schweiz am Wochenende». Die Kompost-Toiletten müssen allerdings gereinigt werden. Dafür gab es eine Vereinbarung zwischen der Gemeinde und dem «La-Strada»-Betreiber Miguel Engewald. Im Gegenzug durfte dieser in einem Wohnwagen eine zusätzliche Klein-Buvette auf der östlichen Wiese betreiben, die Cara-Bar. Eine vermeintliche Win-win-Situation.

Doch die zweite Bar ist nach nur einer Saison bereits wieder Geschichte, wie Engewald bestätigt. Den Grund liefert er derzeit allen Spaziergängern auf der Anschlagtafel des «La Strada»:

«Cara-Bar bleibt geschlossen. Der zuständige Verein will uns keinen Strom mehr geben. Es lebe die gute Nachbarschaft!»

Vor dem «La Strada» steht dieses Schild, das mit einem Augenzwinkern auf die Stromkappung durch die Nachbarn hinweist. Zvg

Der zuständige Verein ist der Wasserfahrverein Birsfelden, wie Oberli bestätigt. Da die Gemeinde auf der Insel keine Infrastruktur betreiben und Wasser und Strom liefern möchte, vereinbarte Engewald mit den Wasserfahrern, von ihnen Strom beziehen zu dürfen, da deren Gebäude direkt an die Wiese grenzt. Schon 2021 habe es zwei Stromunterbrüche gegeben, wodurch Engewalds Glacé schlecht geworden sei.

«Da beschwerte ich mich natürlich. Als ich nun aber die Cara-Bar für die Saison 2022 aufgebaut hatte und dem Verein schrieb, er solle den Strom anstellen, kam bloss eine SMS zurück, dass ich keinen mehr bekommen würde. Dabei hatte ich schon alles geplant und sogar bereits eine zusätzliche Mitarbeiterin eingestellt.»

Nur die beiden Toiletten bleiben stehen

Weshalb der Wasserfahrverein keinen Strom mehr liefern möchte, bleibt unklar. Als die «Schweiz am Wochenende» den Vereinspräsidenten telefonisch erreicht, möchte sich dieser weder öffentlich äussern noch seinen Namen in der Zeitung lesen. Die Gemeinde bedauert, dass die Fronten derart verhärtet sind. Oberli:

«Wir haben versucht, die beiden Parteien an einen Tisch zu bekommen, doch der Wille dazu fehlte leider.»

Immerhin: Während die zweite Bar auf der Kraftwerkinsel nur noch auf den Abtransport wartet, stehen die beiden Kompost-Toiletten weiterhin zur Verfügung. Oberli sagt, dass sich nun der Wasserfahrverein Birsfelden selbst um die Reinigung kümmere. Allerdings weiss diese Zeitung: Unterschrieben ist dieser Deal noch nicht.

