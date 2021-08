3 Messerstechereien in der Region Basel seit Freitag

Blaulicht Drei Messerstechereien in der Region seit Freitag: 30-Jähriger im Spital, 28-Jähriger verstorben, 16-Jähriger verletzt Im Zeitraum vom Freitag bis Montag kam es in der Region Basel zu drei Angriffen mit einer Stichwaffe. Einer davon endete tödlich. Lea Meister Aktualisiert 16.08.2021, 15.45 Uhr

Beim Lysbüchelplatz wurde am Samstag ein 28-Jähriger niedergestochen, der daraufhin verstarb. Erich Meyer

In der Nacht auf Sonntag gegen 2.30 Uhr ist ein 28-jähriger Mann nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung verstorben. Eine Gruppe von vier bis fünf Personen sei über das Lysbüchelareal gegangen und beim Lysbüchelplatz auf eine zweite Gruppe gestossen. Dabei sei eine verbale Auseinandersetzung entstanden.

In Folge dessen wurde der 28-Jährige angegriffen und mit einer Stichwaffe schwer verletzt. Er verstarb noch vor Ort. Der Täter und seine Begleiter flüchteten gemäss Angaben des Staatsanwaltschaft durch das Lysbüchelareal in Richtung Schlachthofstrasse. Eine sofortige Fahndung sorgte aber dafür, dass der mutmassliche Täter, ein 22-jähriger Mann, noch in der Nähe festgenommen werden konnte. Gegen den Festgenommenen bestehe ein dringender Tatverdacht, so die Staatsanwaltschaft am Montagnachmittag. Er werde deshalb dem Zwangsmassnahmengericht zugeführt und es werde Untersuchungshaft beantragt.

Zweiter Mann wird gesucht

Gemäss Informationen der Staatsanwaltschaft sei ein zweiter Mann bei der gewaltsamen Auseinandersetzung zugegen gewesen. Es habe sich dabei um einen grossen, muskulösen Mann mit kurzen Haaren, dunkler Hautfarbe und dunkler Kleidung gehandelt. Die Polizei sucht nach diesem Mann und bittet um Hinweise. Beide Personen sollen sich kurz vor der Tat auf dem Areal «Lido» bei der Lysbüchelstrasse auffällig benommen haben und in Streitigkeiten verwickelt gewesen sein.

Für die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft eine Sonderkommission eingesetzt, die bereits mehrere Personen befragt hat. Der Tathergang und der Grund für die gewalttätige Auseinandersetzung sind noch nicht geklärt.

Schon am Freitag ist es zu einem Angriff mit einer Stichwaffe gekommen

Bereits in der Nacht auf Freitag ist es in der Capribar an der Inselstrasse/Gärtnerstrasse zu einem versuchten Raub gekommen. Ein 30-jähriger Mann wurde dabei mit einer Stichwaffe verletzt. Der Täter hatte Bargeld von ihm verlangt, woraufhin es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen war. Der Täter flüchtete darauf und stieg vor dem Lokal in ein Taxi, welches in Richtung Kleinhünigerstrasse davon fuhr. Eine sofortige Fahndung blieb in diesem Fall erfolglos. Das Opfer musste mit der Sanität auf die Notfallstation gebracht werden.

Gesucht wird nach wie vor ein Unbekannter, 25-30 Jahre alt, ca. 175cm gross, weisse Hautfarbe, der Baseldeutsch spricht. Er habe an diesem Abend eine schwarze Hose, ein schwarzes T-Shirt und einen Cowboy-Hut getragen.

16-Jähriger am Gymi Münchenstein mit Stichwaffe verletzt

Am Montagmorgen ist es in Münchenstein dann erneut zu einer Messerstecherei gekommen. Ein verletzter 16-Jähriger löste einen Grosseinsatz der Polizei und eine Sperrung des Parks vor dem Gymnasium Münchenstein aus. Der 16-jährige sei mit einer Stichwaffe in den Bauch gestochen und dabei verletzt worden. Adrian Gaugler, Sprecher der Baselbieter Polizei, bestätigt den Einsatz auf Anfrage. Es sei noch unklar, ob ein Zusammenhang zwischen der Tat und der Schule bestehe.