Petite Camargue Eines der grössten Renaturierungsgebiete Mitteleuropas liegt vor den Toren von Basel

In der Petite Camargue, dem Naturschutzgebiet in den Auenwäldern des Rheins im Elsass, galoppieren Pferde über die Wiesen. Doch das war nicht immer so: Ursprünglich war das Gebiet lediglich bekannt für Mais und Wildschweine.