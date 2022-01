Hofstetten-Flüh Vor dem Brand hausten Vandalen: Tiefe Betroffenheit nach Kirchenbrand im Schwarzbubenland

Der Sachschaden in der ausgebrannten Römisch-Katholischen Kirche St. Nikolaus in Hofstetten ist gross. Das für 2022 vorgesehene Kirchenfest muss wohl ausfallen. Zuvor trieben aber noch Vandalen in der Kirche ihr Unwesen.