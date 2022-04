Ukraine-Krieg «Schweigen geht nicht»: Er setzt sich im Exil für ein anderes Russland ein

Der russische Autor Michail Schischkin lebt mit seiner Familie in Kleinlützel im Schwarzbubenland. Der Putin-Kritiker schreibt rund um die Uhr gegen den Krieg an. Was den weiteren Verlauf angeht, hat er eine überraschende These.